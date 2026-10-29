Économie

Le commerce extérieur vietnamien dépasse les 1 000 milliards de dollars en dix mois

Avec un chiffre d’affaires à l’import-export de 1 010,6 milliards de dollars sur les dix premiers mois de 2026, en hausse de 32,3 % sur un an, le Vietnam enregistre une performance historique, portée par la forte progression des exportations et soutenue par une stratégie de diversification des marchés et de montée en gamme des produits.

Marchandises importées et exportées via le port de Lach Huyen, ville de Hai Phong. Photo: VNA
Marchandises importées et exportées via le port de Lach Huyen, ville de Hai Phong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le commerce extérieur du Vietnam a atteint, selon les estimations, 1 010,6 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2026, en hausse de 32,3 % sur un an, dépassant ainsi pour la première fois le seuil des 1 000 milliards de dollars, a annoncé le 29 octobre l'Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Pour le seul mois d’octobre, les échanges commerciaux sont estimés à 122,2 milliards de dollars, soit une progression de 47,6 % sur un an. Les exportations ont poursuivi leur forte croissance, atteignant environ 499 milliards de dollars sur les dix premiers mois, en hausse de 27,4 %. Cette dynamique favorise la réalisation, voire le dépassement, de l’objectif de croissance annuelle des exportations fixé entre 15 et 16 % pour 2026.

La croissance des exportations concerne aussi bien les entreprises nationales que celles à capitaux étrangers. Les produits industriels transformés et manufacturés demeurent le principal moteur des exportations, représentant 87,4 % de leur valeur totale.

Des progressions sont également enregistrées sur plusieurs grands marchés, notamment la Chine, les États-Unis, l’Union européenne, la République de Corée et l’ASEAN.

En octobre, le Vietnam devrait enregistrer un excédent commercial de 6,8 milliards de dollars, pour le deuxième mois consécutif. Le déficit cumulé sur les dix premiers mois serait ainsi ramené à environ 12,7 milliards de dollars.

Parallèlement, le ministère de l’Industrie et du Commerce élabore un projet de stratégie d’import-export de marchandises à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045. Pour la période 2026-2030, le projet prévoit une croissance annuelle moyenne des exportations de 15 à 16 % et des importations de 12 à 13 %, afin de contribuer à une croissance économique à deux chiffres. À l’horizon 2045, le Vietnam ambitionne de figurer parmi les dix premiers pays mondiaux en matière d’exportations et d’importations.

La stratégie vise également à améliorer la qualité de la croissance commerciale. La part des entreprises nationales dans les exportations totales devrait atteindre 28 à 30 % en 2030, puis 38 à 40 % en 2045. Les produits transformés ou raffinés devraient représenter 89 à 90 % des exportations en 2030 et plus de 92 % en 2045. La part des produits de haute technologie dans les exportations manufacturières devrait, quant à elle, atteindre environ 50 % en 2030 et dépasser 55 % en 2045.

Le projet prévoit en outre de diversifier les marchés afin de réduire les risques liés à leur concentration. D’ici à 2030, aucun marché ne devrait représenter plus de 25 % des exportations totales ni plus de 35 % des importations. La part cumulée des trois principaux marchés d’exportation devrait passer sous 55 % en 2030 et sous 50 % en 2045. Le Vietnam entend également porter à plus de 45 le nombre de marchés générant chacun plus d’un milliard de dollars d’exportations en 2030, puis à 55 en 2045, tout en augmentant la part des marchés émergents d’Asie du Sud, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine à 10 % en 2030 et à 15 % en 2045.

Au quatrième trimestre, le ministère entend intensifier les exportations, diversifier les marchés et renforcer la capacité des entreprises à se conformer aux exigences commerciales. Les priorités portent notamment sur l’exploitation des accords de libre-échange, l’alerte précoce face aux mesures de défense commerciale et aux barrières tarifaires, ainsi que le respect des normes environnementales, de traçabilité et d’origine.

Le ministère prévoit également de soutenir l’amélioration de la qualité des produits, le développement des marques, la transparence des chaînes d’approvisionnement, les exportations par les circuits officiels et le renforcement des infrastructures logistiques frigorifiques. -VNA

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