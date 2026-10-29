Économie

Quang Ninh promeut une coopération intégrale avec les partenaires indonésiens

Quang Ninh affirme son rôle de pôle de croissance dynamique et de destination stratégique attrayante pour les investisseurs indonésiens. Forte d’infrastructures stratégiques développées de manière cohérente et d’un environnement d’investissement transparent, la ville entend attirer davantage de capitaux et promouvoir une coopération globale autour de trois axes prioritaires : l’investissement, le commerce et le tourisme.

Cérémonie de signature des accords de coopération entre les deux parties. Photo: VNA
Cérémonie de signature des accords de coopération entre les deux parties. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - La Conférence de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme Quang Ninh-Indonésie s’est tenue le 29 octobre dans la ville de Quang Ninh, réunissant quelque 350 délégués vietnamiens et étrangers.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la série d’activités "Rencontre avec l’Indonésie 2026" (Meet Indonesia 2026), organisée conjointement par le Comité populaire de la ville de Quang Ninh, le ministère des Affaires étrangères et l’ambassade d’Indonésie au Vietnam.

La délégation indonésienne était conduite par Adam Mulawarman Tugio, ambassadeur d’Indonésie au Vietnam, et Ahmad Luthfi, gouverneur de la province de Java central. Elle comprenait également des représentants de ministères, d’organismes sectoriels, d’associations économiques et d’entreprises de premier plan. La délégation vietnamienne réunissait des représentants des ministères et organismes centraux, ainsi que de 14 provinces et villes du pays.

Lors de la séance d’ouverture de la conférence, le vice-président du Comité populaire municipal de Quang Ninh, Le Van Anh, a souligné que l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global, en mars 2025, avait non seulement ouvert un nouveau chapitre dans les relations politico-diplomatiques entre les deux pays, mais aussi créé de vastes perspectives de coopération entre les collectivités locales et les milieux d’affaires des deux pays. Dans cette dynamique, Quang Ninh considère toujours l’Indonésie comme l’un de ses partenaires stratégiques prioritaires et à fort potentiel au sein de l’ASEAN.

Quang Ninh affirme son rôle de pôle de croissance dynamique et de destination stratégique attrayante pour les investisseurs indonésiens. Forte d’infrastructures stratégiques développées de manière cohérente et d’un environnement d’investissement transparent, la ville entend attirer davantage de capitaux et promouvoir une coopération globale autour de trois axes prioritaires : l’investissement, le commerce et le tourisme.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Indonésie au Vietnam, Adam Mulawarman Tugio, a souligné que, plus de 70 ans après l’établissement des relations entre les deux pays, l’esprit d’amitié demeurait particulièrement fort. Il a estimé que ce qui rendait véritablement les relations bilatérales remarquables ne résidait pas seulement dans leur histoire commune, mais aussi dans leur avenir commun.

Il a rappelé que l’Indonésie poursuivait sa vision "Golden Indonesia 2045", tandis que le Vietnam ambitionnait de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici à 2045. Les deux pays partagent ainsi une même vision et une même détermination à bâtir un avenir meilleur pour les générations futures.

Lors de la conférence, les délégués ont présenté les opportunités d'investissement dans les zones industrielles stratégiques de Quang Ninh, telles que Bac Tien Phong (DEEP C) et Song Khoai (Amata), ainsi que le potentiel de développement de la province de Java central. À cette occasion, des entreprises des deux parties ont discuté des possibilités de collaboration dans le secteur du tourisme et ont signé des protocoles d’accord.

Le 30 octobre, la conférence Meet Indonesia 2026, placée sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, proposera deux séances de discussion thématiques portant sur "Le commerce, l'investissement et les infrastructures à l'ère numérique et verte : Façonner l'avenir du développement durable" et "Bâtir ensemble l'avenir : Connectivité touristique durable et construction d'un écosystème Halal global". Des rencontres de mise en relation bilatérale (G2G, G2B, B2B) ainsi que la remise de documents de coopération et de certificats d'investissement viendront également rythmer cet événement.

La série d’activités Meet Indonesia 2026 vise à concrétiser le partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Indonésie. Elle constitue également une occasion majeure pour Quang Ninh de promouvoir un environnement des affaires favorable, des infrastructures de transport modernes et bien connectées, ainsi que ses atouts en matière de zones industrielles et économiques, afin d’attirer davantage d’investissements dans les secteurs de l’industrie manufacturière de haute technologie, des énergies renouvelables, de l’économie circulaire, de la logistique et du tourisme durable.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé 14,6 milliards de dollars, rapprochant ainsi le Vietnam et l’Indonésie de l’objectif de 18 milliards de dollars fixé pour 2028. -VNA

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