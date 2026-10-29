Le Vietnam et les pays nordiques veulent concrétiser de nouveaux accords commerciaux

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Vietnam et les pays nordiques viennent d’ouvrir de nouvelles perspectives majeures en matière de commerce, d’investissement et de transfert technologique, mais l’enjeu réside désormais dans la concrétisation de ces cadres diplomatiques en projets, en contrats et en capacités réelles de production.

Ce constat s’est imposé comme le point d’orgue du Forum des entreprises Vietnam-Pays nordiques qui s’est tenu jeudi 29 octobre, dans le cadre du Forum économique d’automne 2026 à Hô Chi Minh-Ville.

Placée sous le thème « La prochaine décennie de croissance : Quand l’ambition vietnamienne et les standards nordiques convergent », cet événement vise à faire pivoter l’expertise nordique en technologies, gouvernance et développement durable vers le dynamisme du marché, de la base manufacturière et de la main-d’œuvre vietnamiennes.

Selon Thue Quist Thomasen, président de la Chambre de commerce nordique au Vietnam (NordCham Vietnam), la dynamique des relations bilatérales s’accélère. Cet élan est porté par de nouveaux accords de coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation, par le Partenariat stratégique vert sino-norvégien, ainsi que par le tout récent Accord de libre-échange avec l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Toutefois, les seules baisses douanières ne suffiront pas à garantir des investissements pérennes. Le responsable a souligné que les entreprises exigent désormais une plus grande prévisibilité dans l’octroi des licences et des approbations, ainsi qu’un accès garanti à l’énergie verte, notamment via des contrats directs d’achat d’électricité.

L’ambassadeur de Norvège au Vietnam, Stein Iversen, a souligné que cet accord de libre-échange et le partenariat vert se complètent : le premier établit des règles en matière de commerce et d’investissement, tandis que le second témoigne d’un soutien politique en faveur d’une économie marine durable, de la planification de l’espace marin et des énergies renouvelables. Les entreprises ont donc tout intérêt à agir sans tarder pour saisir ces opportunités.

L’Accord de libre-échange entre l’AELE et le Vietnam a nécessité 14 ans de négociations et impose aux entreprises de maîtriser de nouvelles règles tarifaires et documentaires. La ratification pourrait intervenir au premier semestre 2027, offrant des avantages bilatéraux notables, notamment la suppression des droits de douane sur les produits de la mer norvégiens ainsi que des opportunités dans l’énergie et l’industrie maritime.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Bui Minh Thanh, a déclaré que la ville — qui s’étend désormais sur plus de 6.772 km² et compte plus de 14 millions d’habitants après sa fusion avec les provinces de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu — dispose d’atouts majeurs dans les domaines de la finance, du commerce, des services, de l’industrie, des ports, de la logistique et de l’économie maritime, lui offrant la marge de manœuvre nécessaire pour remodeler sa croissance et s’intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur mondiales.

Hô Chi Minh-Ville souhaite passer d’une simple promotion du commerce et des investissements à une co-construction des capacités de développement, en comptant sur les investisseurs nordiques pour apporter technologies et innovation dans des secteurs prioritaires tels que l’énergie propre, les transports durables, l’économie circulaire, l’industrie de haute technologie, les solutions environnementales et les villes intelligentes, a-t-il déclaré.

Bui Minh Thanh a promis de poursuivre les réformes du climat des affaires, d’accélérer les procédures administratives et de renforcer la transparence ainsi que l’efficacité de la gouvernance. Ces conditions sont jugées nécessaires pour inciter les entreprises à investir, à se développer et à s’implanter durablement.

Plus de 100 représentants du gouvernement, du corps diplomatique et du monde des affaires du Vietnam et des pays nordiques ont assisté à l’événement. L’espoir est désormais que ces contacts se transforment en visites d’entreprises, en projets pilotes, en contrats ou en investissements. – VNA