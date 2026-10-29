Économie

APEC 2027 : des perspectives d’emploi et d’entrepreneuriat pour les jeunes d’An Giang

Les préparatifs du Sommet de l’APEC 2027 à Phu Quoc devraient ouvrir de nouvelles perspectives d’emploi et d’entrepreneuriat pour les jeunes d’An Giang, notamment dans la formation professionnelle, les technologies et l’innovation.

Le président du Comité populaire d’An Giang; ho Van Mung, à l'événement. Photo: VNA
Le président du Comité populaire d’An Giang; ho Van Mung, à l'événement. Photo: VNA

An Giang (VNA) – Les préparatifs du Sommet de l’APEC 2027 à Phu Quoc devraient ouvrir de nouvelles perspectives d’emploi et stimuler l’entrepreneuriat et l’innovation chez les jeunes de la province d’An Giang.

Le Comité populaire d’An Giang a organisé le 29 octobre, un dialogue, en présentiel et en ligne, entre son président, Ho Van Mung, et les jeunes de la province. Les échanges ont porté sur la protection de l’environnement, la formation professionnelle, l’emploi ainsi que l’application des sciences et des technologies au développement socio-économique.

Ho Van Mung, également secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, a répondu aux préoccupations des jeunes et recueilli leurs propositions. Il a appelé les organisations de jeunesse à mieux cerner leurs besoins et difficultés, et à renforcer leur coopération avec les autorités et les entreprises pour faciliter l’accès à l’emploi, à l’entrepreneuriat et à l’innovation.

La province prépare actuellement les infrastructures nécessaires à l’organisation du Sommet de l’APEC 2027 dans la zone administrative spéciale de Phu Quoc. Les projets liés à cet événement devraient générer de nombreuses possibilités d’emploi, tant à court qu’à long terme. Dans cette perspective, les organisations de jeunesse et les établissements de formation sont invités à renforcer leurs liens avec les entreprises afin de mettre en relation les jeunes demandeurs d’emploi et les employeurs.

Le président du Comité populaire provincial a également encouragé les jeunes à élever leur niveau de qualification, à développer leurs compétences professionnelles, à saisir les opportunités d’entrepreneuriat et à contribuer activement au développement rapide et durable de la province.

Les participants ont notamment soulevé des questions relatives aux dispositifs de soutien à l’entrepreneuriat, aux difficultés liées à la protection de l’environnement, à l’accès aux financements, au développement des débouchés commerciaux et à l’utilisation des technologies numériques dans les activités de production et commerciales.

Nguyen Hoang Ngoc Yen, membre de l’organisation de jeunesse du quartier de Long Xuyen et responsable de l’établissement alimentaire Tai Phat, a présenté son projet de galettes soufflées aux champignons de paille, développé pour valoriser les produits agricoles locaux. Ce projet a remporté plusieurs distinctions lors de concours d’entrepreneuriat et d’innovation technique.

Avec l’appui de l’Union provinciale de la jeunesse, elle a notamment pu accéder à un prêt de démarrage et participer à des concours ainsi qu’à des échanges d’expériences. Elle a proposé de pérenniser et d’élargir les dispositifs d’accompagnement des jeunes entrepreneurs, en particulier les prêts à taux préférentiels, les conseils pratiques et la mise en relation avec les milieux d’affaires afin de développer la production et de créer des emplois. -VNA

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