Économie

Le Vietnam et la République de Corée renforcent leur coopération dans le développement de l’IA

Le Vietnam et la République de Corée entendent renforcer leur coopération dans l’intelligence artificielle et les technologies numériques, en mettant l’accent sur la recherche, les infrastructures de données, les semi-conducteurs et la formation de ressources humaines qualifiées.

Des délégués discutent lors de l'événement. Photo: VNA
Des délégués discutent lors de l'événement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le renforcement de la coopération en matière de recherche, de développement et d’application de l’intelligence artificielle (IA), ainsi que le développement des infrastructures de données, des capacités de calcul, des technologies des semi-conducteurs et de la formation des ressources humaines figurent parmi les principales orientations proposées lors du Forum Vietnam-République de Corée sur l’IA et les technologies numériques 2026, tenu le 29 octobre à Hanoï dans le cadre de la Semaine numérique internationale du Vietnam 2026.

Placée sous le thème "Faire progresser la coopération en matière de transformation numérique pour une nouvelle ère de l’IA au service de tous", cette manifestation vise à renforcer les liens entre les organismes publics, les organisations, les universités et les entreprises des deux pays, ainsi qu’à promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de l’intelligence artificielle et des technologies numériques.

Lors du forum, le vice-ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Tran Trung Tinh, a souligné que le Vietnam considérait l’IA comme une technologie stratégique et un moteur essentiel de la transformation du modèle de croissance, de l’amélioration de la productivité et du renforcement de la compétitivité nationale.

Il a appelé à intensifier la coopération bilatérale autour de trois axes : la recherche et l’application de l’IA, notamment les modèles d'IA fondamentaux et les grands modèles de langage ; le développement des infrastructures de données, des capacités de calcul et des technologies des semi-conducteurs ; ainsi que la formation de ressources humaines qualifiées, en étroite collaboration entre entreprises, universités et instituts de recherche.

L’ambassadrice de la République de Corée au Vietnam, Lee Miyon, a indiqué que l’IA et les technologies numériques transformaient aujourd’hui les structures économiques et sociales ainsi que la vie humaine, tout en devenant un atout stratégique contribuant à redéfinir le paysage diplomatique mondial. Séoul ambitionne de figurer parmi les trois premières puissances mondiales de l’IA, tandis que le Vietnam entend renforcer ses capacités de recherche et de développement dans ce domaine. Selon elle, les deux pays doivent approfondir leur coopération dans les infrastructures numériques, notamment les centres de données dédiés à l’IA et les réseaux de télécommunications de nouvelle génération.

Elle a également souligné que les deux pays étaient étroitement liés dans les chaînes d’approvisionnement de plusieurs industries de pointe, notamment celles des semi-conducteurs et des écrans, et qu’ils devaient développer des technologies d’application de l’IA adaptées aux besoins de chaque secteur de production afin d’accroître la productivité des usines et de renforcer la compétitivité des produits pour conquérir les marchés mondiaux.

Par ailleurs, la compétitivité des technologies de pointe reposant avant tout sur les ressources humaines, Lee Miyon a proposé que les universités, les instituts de recherche et les entreprises des deux pays renforcent leur coopération afin d’élargir les programmes de formation de qualité et les formations dispensées par les entreprises, permettant ainsi aux étudiants et aux jeunes des deux pays de devenir des talents clés capables de piloter l’innovation dans les technologies numériques.

Kim Deuk-jung, vice-président exécutif de l’Agence nationale de promotion de l'industrie informatique (NIPA), a rappelé que la coopération numérique entre les deux pays couvrait déjà les logiciels et les technologies de l’information et de la communication. Il a appelé à l’étendre aux semi-conducteurs, aux infrastructures de données, à l’IA et à la transformation numérique.

La NIPA prévoit de créer un Centre d’innovation en IA de la République de Corée au Vietnam en 2027, à la suite du mémorandum d’entente signé en avril avec l’autorité vietnamienne chargée de l’industrie des technologies de l’information. Cette initiative vise à renforcer les échanges technologiques, la formation des talents et le développement conjoint de solutions innovantes.

Le forum a enfin permis aux participants d’échanger sur les politiques en matière d’IA, les modèles d’IA autonomes, les grands modèles de langage, les infrastructures de calcul et les applications concrètes de l’IA.

Des activités de présentation technologique, de mise en relation commerciale et de recherche de financements ont également contribué à favoriser les partenariats et la commercialisation des innovations entre les entreprises des deux pays. -VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #République de Corée #IA #technologies numériques
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Sur le même sujet

Voir plus

Marchandises importées et exportées via le port de Lach Huyen, ville de Hai Phong. Photo: VNA

Le commerce extérieur vietnamien dépasse les 1 000 milliards de dollars en dix mois

Avec un chiffre d’affaires à l’import-export de 1 010,6 milliards de dollars sur les dix premiers mois de 2026, en hausse de 32,3 % sur un an, le Vietnam enregistre une performance historique, portée par la forte progression des exportations et soutenue par une stratégie de diversification des marchés et de montée en gamme des produits.

Cérémonie de signature des accords de coopération entre les deux parties. Photo: VNA

Quang Ninh promeut une coopération intégrale avec les partenaires indonésiens

Quang Ninh affirme son rôle de pôle de croissance dynamique et de destination stratégique attrayante pour les investisseurs indonésiens. Forte d’infrastructures stratégiques développées de manière cohérente et d’un environnement d’investissement transparent, la ville entend attirer davantage de capitaux et promouvoir une coopération globale autour de trois axes prioritaires : l’investissement, le commerce et le tourisme.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Bui Minh Thanh, s’exprime lors du forum, à Hô Chi Minh-Ville, le 29 octobre. Photo : VNA

Le Vietnam et les pays nordiques veulent concrétiser de nouveaux accords commerciaux

Le président de la Chambre de commerce nordique au Vietnam (NordCham), Thue Quist Thomasen, a souligné la dynamique positive des relations bilatérales. Cet élan est porté par de nouveaux accords de coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation, par le Partenariat stratégique vert Vietnam-Norvège, ainsi que par le tout récent Accord de libre-échange signé avec l’Association européenne de libre-échange (AELE).

La Semaine internationale du numérique 2026 prévue à Quang Ninh

La Semaine internationale du numérique 2026 prévue à Quang Ninh

La Semaine internationale du numérique du Vietnam 2026 (Vietnam International Digital Week – VIDW 2026) se tiendra du 28 au 30 octobre dans la province de Quang Ninh. Selon le ministère des Sciences et des Technologies, quelque 500 délégués vietnamiens et étrangers sont attendus pour discuter de la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA), du développement des technologies numériques stratégiques et du renforcement de la coopération technologique. Placée sous le thème « Connectivité intelligente : gouvernance de l’IA et transformation par l’IA », cette manifestation, organisée sous l’égide du ministère des Sciences et des Technologies, vise à renforcer le dialogue sur les politiques publiques et la coopération scientifique internationale, ainsi qu’à promouvoir la recherche, le développement, le transfert et la commercialisation des technologies stratégiques et émergentes.

Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Trân Trung Tinh (à gauche), reçoit le Prix du leadership gouvernemental 2026 décerné au Vietnam par l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile (GSMA). Photo : suckhoedoisong.vn

Le Vietnam décroche le prestigieux Prix du leadership gouvernemental 2026

En 2026, le Vietnam s’impose comme l’unique lauréat de cette distinction internationale. Il succède ainsi au Brésil, récompensé en 2025 pour sa gestion novatrice du spectre radioélectrique et ses réformes réglementaires, à Trinité-et-Tobago en 2024, ainsi qu’à l’Inde en 2023.