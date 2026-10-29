Vietjet lancera la ligne aérienne Hanoï – Ca Mau le 29 novembre

Ca Mau (VNA) - Le Comité populaire de la province de Ca Mau a tenu, le 29 octobre, une séance de travail avec la compagnie aérienne Vietjet et la direction de l’aéroport de Ca Mau afin de faire le point sur les préparatifs de la future liaison aérienne entre Hanoï et Ca Mau, à l’extrême sud du Vietnam.

Selon Vietjet, la compagnie collaborera avec l’aéroport et les autorités locales en vue de lancer cette ligne à raison de trois vols par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. Les liaisons seront assurées par des Airbus A320 ou A321, d’une capacité de 180 à 186 passagers. Cette nouvelle desserte vise à faciliter les déplacements des touristes nationaux et étrangers vers la province.



La compagnie a également sollicité l'accompagnement des autorités locales pour renforcer la communication et soutenir l'exploitation de la ligne, tout en demandant à l'aéroport d'accélérer les derniers travaux d'aménagement numérique.



De son côté, la direction de l’aéroport de Ca Mau a indiqué que les travaux de modernisation et d’agrandissement de l’infrastructure entraient dans leur phase finale. Les contrôles de qualité sont menés avec rigueur afin de garantir la sécurité des opérations aériennes. L’accueil du premier vol en provenance de la capitale est prévu le 29 novembre 2026.



Le projet de modernisation de l’aéroport de Ca Mau, évalué à environ 2.400 milliards de dôngs, vise à porter la capacité de la plateforme à un million de passagers par an d'ici 2030, avec une vision à l'horizon 2050 prévoyant une capacité de trois millions de passagers annuels.



Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Minh Luan, a souligné que cette future ligne aérienne répond aux attentes des investisseurs et des voyageurs. Elle contribuera à valoriser le potentiel touristique local, marqué par le tourisme écologique et les espaces naturels de mangroves.



Les autorités provinciales se sont engagées à faciliter les démarches nécessaires au lancement de la ligne, à intensifier la promotion touristique et à encourager les échanges économiques entre Ca Mau et les autres régions du pays, stimulant ainsi le développement socio-économique de la province. -VNA