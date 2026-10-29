Le Festival international des lanternes de Hoi An propose un riche programme culturel

Da Nang (VNA) - Selon le Centre de promotion du tourisme de Da Nang, le festival se tiendra dans plusieurs lieux de la vieille ville éponyme, notamment sur la place de la rivière Hoai, au jardin de sculptures d’An Hoi, le long de la rivière et dans les rues du centre historique.

L’événement vise à préserver et à valoriser le métier traditionnel de fabrication des lanternes, à promouvoir le patrimoine culturel et à élargir les espaces de création au sein de cette ville patrimoniale.

Les visiteurs pourront découvrir des installations artistiques de lanternes, participer à des ateliers de fabrication et visiter l’exposition « Lanternes et art de la renaissance ». Le programme prévoit également le spectacle « Couleurs du patrimoine », l’activité « Minh dang da hanh », consacrée à une promenade nocturne à la lumière des lanternes, ainsi qu’une table ronde sur l’artisanat de Hôi An dans le contexte de l’intégration et de la création.

En amont du festival, Hôi An organisera, du 20 novembre au 5 décembre, une série d’activités à l’occasion de la Journée du patrimoine culturel du Vietnam, placée sous le thème « Centre de conservation du patrimoine culturel mondial de Hôi An – 40 ans de naissance et de développement ».

Au programme figureront un colloque national sur l’ancien port marchand de Hôi An et la région de Quang Nam, dans le cadre des 555 ans de l’appellation Quang, ainsi que des expositions de photographies et de documents sur le patrimoine local... La restauration et la mise en valeur du site historique de l’ancienne prison de Hôi An feront également l’objet d’une inauguration, accompagnée d’activités culturelles et sportives.

À proximité, dans le sanctuaire de My Son, le programme artistique « Échos de My Son » devrait être présenté les 15 et 12 novembre, à 9 heures et à 14 h 45, dans les groupes de tours B et C. Il proposera des danses folkloriques, des chants traditionnels cham et la danse de groupe Ciet, afin de rapprocher les visiteurs des arts traditionnels lors de leur découverte du site patrimonial. Le 16 novembre, la commune de Tra Linh prévoit d’organiser le rituel de culte du dieu de la montagne de la communauté ethnique Xo Dang. La cérémonie mettra à l’honneur les coutumes et les croyances traditionnelles, avec des ensembles de gongs et des danses folkloriques.

Du 18 au 24 novembre, la Semaine culturelle de la grande union nationale 2026, placée sous le thème « Quintessence culturelle – Force de la grande union », se déroulera dans plusieurs espaces culturels et communautaires de la ville. Le programme « Couleurs culturelles des régions montagneuses » sera, quant à lui, présenté le 26 novembre au soir dans la commune de Kham Duc, à destination des habitants de l’ouest de la ville.

En décembre, un marché de Noël se tiendra du 4 au 6 décembre au centre Ariyana Da Nang. Plus de 80 stands proposeront des produits artisanaux, des cadeaux, des décorations et des spécialités culinaires.

Les célébrations du Nouvel An sont prévues du 30 décembre 2026 au 3 janvier 2027 sur la rue piétonne Bach Dang, aux abords des deux rives du pont du Dragon, ainsi qu’à Hoi An, Tam Ky et dans d’autres localités. Des soirées de compte à rebours pour accueillir 2027 devraient avoir lieu le 31 décembre. Le concert Da Nang est, quant à lui, programmé le 1er janvier 2027 au musée de Da Nang. - VNA