Le premier Festival de la voile s’empare de Ha Long

Hanoi (VNA) – Le premier Festival de la voile de Ha Long 2026 se tiendra du 15 au 19 décembre prochains au large de la marina de Tuân Châu, à Ha Long, marquant ainsi la toute première compétition internationale de voile organisée au cœur de ce site emblématique.

Pour cette grande première, 12 équipes et 48 skippers s'affronteront dans les eaux bordant le port de plaisance international de Tuân Châu.

Le plateau national sera solidement représenté par cinq formations locales, qui défieront sept flottes internationales en provenance de Malaisie, de Thaïlande, de Singapour, du Japon, de République de Corée, de Taïwan (Chine) et des Philippines.

Pour garantir la régularité des épreuves, l’événement s’appuiera également sur l’expertise de six juges internationaux et de trois officiels techniques.

À terme, l’ambition des organisateurs est de pérenniser ce festival pour en faire un rendez-vous annuel incontournable. En y conviant des marins et des clubs du monde entier, ils entendent non seulement dynamiser la pratique de la voile, mais aussi mettre en lumière le potentiel touristique de ce site d’exception, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’activité de la voile sur la baie de Ha Long remonte à plusieurs années, lorsqu’un groupe de résidents vietnamiens et étrangers a fondé un club de voile au port de plaisance international de Tuân Châu.

À son apogée, cette structure s’est imposée comme le plus grand club de voile du pays, alignant plus de dix embarcations et rassemblant une centaine de membres lors des week-ends d’entraînement et de parades sur la baie.

Bien que le club ait cessé ses activités, plusieurs de ses anciens membres continuent de s’illustrer sur la scène internationale. L’un d’eux a notamment officié en tant que capitaine de l’équipe vietnamienne de voilelors des 33e Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) en Thaïlande en 2025.

Les skippers professionnels soulignent les atouts naturels exceptionnels de la baie de Ha Long pour la voile de compétition. Les chaînes de montagnes environnantes, sur le littoral comme au large, forment en effet un écran protecteur qui garantit des plans d’eau sûrs et abrités.

De plus, cette discipline présente l’avantage de se pratiquer tout au long de l’année, été comme hiver. Un atout clé pour séduire les touristes et les passionnés, notamment durant la saison hivernale, habituellement plus calme pour le tourisme domestique. – VNA