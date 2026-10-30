L’automatisation et la finance verte, moteurs de compétitivité des entreprises

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La transformation numérique, l’automatisation et l’accès aux financements verts constituent désormais des leviers essentiels pour permettre aux entreprises d’accroître leur productivité, d’optimiser leurs coûts et de répondre aux exigences du développement durable. Pour réussir cette transition, elles doivent toutefois choisir des technologies adaptées, renforcer leurs capacités de gestion, normaliser leurs données et élaborer des plans d’investissement axés sur l’efficacité économique à long terme.
Ces enjeux ont été au cœur des échanges entre experts, chercheurs et représentants d’entreprises lors du programme ESG Company Tour 2026, placé sous le thème « Automatisation – Efficacité – Finance verte », organisé le 29 octobre à l’usine de la société par actions de plastique Binh Minh, dans la province de Tay Ninh (Sud).
L’automatisation au service de l’efficacité de la production
Selon les experts, l’investissement dans les technologies modernes devient de plus en plus indispensable face à l’intensification de la concurrence et au renforcement des exigences environnementales. Toutefois, l’automatisation ne consiste pas simplement à remplacer le travail manuel par des machines. Elle doit s’accompagner d'une réorganisation des processus de production et d'une amélioration de la gestion opérationnelle.
Niwat Athiwattananont, vice-président de SCG Vietnam et directeur général de la société par actions Nhua Binh Minh, a estimé que la transition verte devait aller de pair avec l’investissement dans de nouvelles technologies afin d’améliorer la productivité et l’efficacité de l’utilisation des ressources. Ce processus reste néanmoins confronté à de nombreux obstacles, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui disposent de moyens financiers, technologiques et humains limités.
Dans la pratique, l’acquisition d’équipements modernes ne garantit pas à elle seule une amélioration de l’efficacité de la production si ceux-ci ne correspondent pas aux besoins et aux capacités d’exploitation de l’entreprise. Il est donc essentiel d’identifier les principaux points de blocage dans les opérations avant de décider des investissements, afin d’éviter des dépenses supplémentaires sans retombées proportionnelles.
Dans le secteur du plastique, le président de l’Association du plastique de Hô Chi Minh-Ville, Chung Tan Cuong, a indiqué que le recours aux robots pouvait permettre de réduire de 10 à 15 % le temps d’exploitation. Par ailleurs, l’automatisation du dosage et du mélange des matières premières permet de contrôler avec précision les proportions des composants, de limiter les produits défectueux, d’économiser les matières premières et d’améliorer l’homogénéité des produits.
Selon lui, les entreprises devraient commencer par automatiser les étapes dont les gains d’efficacité peuvent être clairement mesurés, plutôt que de procéder à des investissements généralisés sans avoir préalablement évalué leurs besoins. Cette approche permet à la fois d’optimiser les ressources et de préparer l’extension progressive de la transformation.
Lever les obstacles à l’accès aux financements verts
Outre les technologies, l’accès aux capitaux constitue un facteur déterminant pour la mise en œuvre des projets de transition verte. Pourtant, de nombreuses entreprises rencontrent encore des difficultés pour accéder aux crédits verts, en raison de leurs capacités financières limitées, du manque de données et de la difficulté à démontrer les retombées environnementales de leurs projets.
Selon le professeur et docteur Nguyen Duc Trung, recteur de l’Université bancaire de Hô Chi Minh-Ville, l’un des principaux obstacles réside dans l’absence, au sein de nombreuses entreprises, de systèmes d’indicateurs normalisés permettant de mesurer les économies d’énergie, la réduction des émissions et les gains liés à l’application des nouvelles technologies. Le manque de données transparentes complique également l’évaluation de la faisabilité et de l’impact environnemental des projets par les établissements de crédit.
À cela s’ajoutent des capacités encore limitées en matière de mise en œuvre des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), en raison notamment du manque de personnel spécialisé et de leur intégration insuffisante dans les stratégies de développement à long terme des entreprises.
Nguyen Duc Trung a estimé que les entreprises devaient normaliser leurs données, renforcer la formation de leur personnel et engager le dialogue avec les banques dès la phase de conception des projets d’investissement. Il a notamment souligné que les projets d’automatisation ou d’économie d’énergie ne pouvaient être considérés automatiquement comme des projets verts sans indicateurs permettant de démontrer leurs bénéfices concrets, tels que la réduction de la consommation d’électricité, des déchets ou des émissions.
Selon les données publiées le 14 octobre par la Banque d’État du Vietnam, l’encours des crédits verts dans l’ensemble du système bancaire a dépassé 856.000 milliards de dôngs à la fin juin 2026, en hausse de 9,87 % par rapport à fin 2025. Toutefois, cette progression ne signifie pas que toutes les entreprises souhaitant engager leur transition puissent accéder facilement à ces financements. Outre les critères environnementaux, elles doivent satisfaire aux conditions habituelles d’octroi de crédit, notamment disposer de dossiers juridiques en règle, justifier d’une capacité financière suffisante, présenter un plan d’affaires viable et démontrer leur capacité de remboursement.
Du côté des entreprises, Ngo Thi Thu Thuy, présidente du conseil d’administration de Fujiwa Vietnam, a souligné que les exigences relatives à la qualité des produits, aux processus de production et au développement durable étaient de plus en plus importantes sur les marchés d’exportation, notamment aux États-Unis et en Australie. Cette évolution impose aux entreprises d’investir davantage dans les technologies, l’automatisation et la formation du personnel. Cependant, le poids des taux d’intérêt et les exigences en matière de dossiers et de données attestant du respect des critères environnementaux constituent encore des obstacles importants, particulièrement pour les entreprises disposant de capitaux limités.
Les participants ont convenu que la transition verte devait être envisagée comme un processus de transformation globale, reposant sur une coordination étroite entre les technologies, l’organisation de la production, la gestion des données et les compétences du personnel. Pour les PME, une mise en œuvre progressive, privilégiant les investissements dont les retombées sont concrètes et mesurables, constitue une approche adaptée.
En renforçant leurs capacités de gestion, en assurant la transparence de leurs données et en démontrant la viabilité de leurs projets, les entreprises pourront non seulement améliorer leur accès aux financements verts, mais aussi accroître leur productivité, mieux répondre aux normes internationales et consolider leur compétitivité à long terme.- VNA
Voir plus
Développement des ports maritimes : Levier pour la finance maritime du Vietnam
Idéalement situé sur le plan stratégique, le Vietnam émerge comme un maillon essentiel de l'économie du transport maritime et de la chaîne logistique mondiale. Cependant, la plus grande part de valeur ajoutée de ce secteur, en particulier la finance maritime, demeure encore sous-exploitée par rapport à son potentiel réel.
Le Vietnam et la République de Corée renforcent leur coopération dans le développement de l’IA
Le Vietnam et la République de Corée entendent renforcer leur coopération dans l’intelligence artificielle et les technologies numériques, en mettant l’accent sur la recherche, les infrastructures de données, les semi-conducteurs et la formation de ressources humaines qualifiées.
Le commerce extérieur vietnamien dépasse les 1 000 milliards de dollars en dix mois
Avec un chiffre d’affaires à l’import-export de 1 010,6 milliards de dollars sur les dix premiers mois de 2026, en hausse de 32,3 % sur un an, le Vietnam enregistre une performance historique, portée par la forte progression des exportations et soutenue par une stratégie de diversification des marchés et de montée en gamme des produits.
Quang Ninh promeut une coopération intégrale avec les partenaires indonésiens
Quang Ninh affirme son rôle de pôle de croissance dynamique et de destination stratégique attrayante pour les investisseurs indonésiens. Forte d’infrastructures stratégiques développées de manière cohérente et d’un environnement d’investissement transparent, la ville entend attirer davantage de capitaux et promouvoir une coopération globale autour de trois axes prioritaires : l’investissement, le commerce et le tourisme.
Le Vietnam et les pays nordiques veulent concrétiser de nouveaux accords commerciaux
Le président de la Chambre de commerce nordique au Vietnam (NordCham), Thue Quist Thomasen, a souligné la dynamique positive des relations bilatérales. Cet élan est porté par de nouveaux accords de coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation, par le Partenariat stratégique vert Vietnam-Norvège, ainsi que par le tout récent Accord de libre-échange signé avec l’Association européenne de libre-échange (AELE).
Vietjet lancera la ligne aérienne Hanoï – Ca Mau le 29 novembre
Les liaisons seront assurées par des Airbus A320 ou A321, d’une capacité de 180 à 186 passagers. Cette nouvelle desserte vise à faciliter les déplacements des touristes nationaux et étrangers vers la province.
Royaume-Uni – Vietnam : renforcer les investissements à forte valeur ajoutée
Réuni le 29 octobre dans le cadre du Forum d’affaires d’automne 2026, le Forum des entreprises Royaume-Uni–Vietnam a mis l’accent sur les investissements de qualité, les marchés de capitaux et l’objectif vietnamien de devenir un pays à revenu élevé d’ici à 2045.
APEC 2027 : des perspectives d’emploi et d’entrepreneuriat pour les jeunes d’An Giang
Les préparatifs du Sommet de l’APEC 2027 à Phu Quoc devraient ouvrir de nouvelles perspectives d’emploi et d’entrepreneuriat pour les jeunes d’An Giang, notamment dans la formation professionnelle, les technologies et l’innovation.
Le Vietnam veut renforcer la confiance numérique à l’ère de l’intelligence artificielle
Pour bâtir un écosystème d’IA sûr et transparent, il est indispensable de vérifier de manière proactive l’origine et l’intégrité des contenus numériques, tout en définissant clairement les responsabilités des différents acteurs lorsque l’IA intervient dans des transactions automatisées, a estimé le vice-ministre.
Le commerce extérieur vietnamien en quête de nouveaux relais de croissance
Le commerce extérieur vietnamien poursuit sa progression soutenue. Au 15 octobre 2026, le montant cumulé des échanges de marchandises, à l’exportation comme à l’importation, atteignait 945 milliards de dollars, en hausse de 31,4 % sur un an.
VEFTA : de nouvelles perspectives de coopération technologique et d’innovation pour le Vietnam
L’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (VEFTA) ouvre de nouvelles perspectives de coopération scientifique et technologique, d’attraction des investissements de qualité et de promotion de l’innovation, en phase avec les orientations de la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique.
Quang Ninh : première exportation de transformateurs vers les Philippines
La cérémonie d’exportation s’est tenue dans le quartier de Quang Hanh, ville de Quang Ninh.
La Semaine internationale du numérique 2026 prévue à Quang Ninh
La Semaine internationale du numérique du Vietnam 2026 (Vietnam International Digital Week – VIDW 2026) se tiendra du 28 au 30 octobre dans la province de Quang Ninh. Selon le ministère des Sciences et des Technologies, quelque 500 délégués vietnamiens et étrangers sont attendus pour discuter de la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA), du développement des technologies numériques stratégiques et du renforcement de la coopération technologique. Placée sous le thème « Connectivité intelligente : gouvernance de l’IA et transformation par l’IA », cette manifestation, organisée sous l’égide du ministère des Sciences et des Technologies, vise à renforcer le dialogue sur les politiques publiques et la coopération scientifique internationale, ainsi qu’à promouvoir la recherche, le développement, le transfert et la commercialisation des technologies stratégiques et émergentes.
Ho Chi Minh-Ville souhaite renforcer sa coopération avec les EAU
Ho Chi Minh-Ville souhaite attirer des groupes énergétiques émiratis pour contribuer à la création d'un pôle énergétique dans le sud du Vietnam.
Forum économique d'automne 2026 : cap sur une coopération plus concrète
Réunissant plus de 1.500 délégués de 60 pays et territoires, le Forum économique d'automne 2026 a permis d'explorer de nouvelles pistes de coopération.
Le Vietnam veut renforcer sa place dans les chaînes de valeur mondiales
Au Forum économique d'automne 2026, le Vietnam a réaffirmé sa volonté de renforcer ses capacités nationales et de participer davantage à la création de valeur dans les réseaux de production mondiaux.
Forum économique d'automne 2026 : vers de nouveaux cadres de coopération
Les discussions du Forum économique d'automne 2026 ont porté sur les moyens de traduire les orientations de coopération internationale en engagements, politiques et projets concrets.
Ho Chi Minh-Ville appelée à renforcer son autonomie et sa capacité d'action
Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, a fixé les grandes priorités de Ho Chi Minh-Ville en matière de croissance économique, de gouvernance, d'infrastructures et d'amélioration des conditions de vie.
Le Vietnam veut renforcer son autonomie stratégique et devenir un pôle technologique régional
Le Vietnam entend renforcer son autonomie stratégique, accélérer sa transformation économique et devenir un pôle régional des technologies numériques, des énergies vertes et de l’agriculture durable, a déclaré le Premier ministre Lê Minh Hưng lors du Forum économique d’automne 2026, le 28 octobre.
La province de Cà Mau approuve un projet éolien de près de 4.000 milliards de dôngs
La province de Cà Mau a approuvé le principe d’investissement du projet éolien Ngoc Hiên – Tam Giang Tây, d’un montant de 3.932 milliards de dôngs, qui prévoit l’installation de 12 éoliennes et sera réalisé en 36 mois.