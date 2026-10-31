Tourisme

Hô Chi Minh-Ville mise sur le tourisme à forte valeur ajoutée

Avec des recettes touristiques en hausse de 43,4 % sur les neuf premiers mois de 2026 et trois distinctions aux World Travel Awards, Hô Chi Minh-Ville entend capitaliser sur la haute saison du quatrième trimestre pour accélérer sa croissance et renforcer son attractivité internationale.

Le quai de Nha Rong est situé au bord de la rivière de Saïgon. Photo: VNA
Le quai de Nha Rong est situé au bord de la rivière de Saïgon. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Fin septembre, Hô Chi Minh-Ville a remporté trois distinctions majeures aux World Travel Awards 2026 pour l’Asie, l’Océanie et l’océan Indien, dans les catégories de meilleure destination asiatique pour le tourisme d’affaires, les festivals et événements, ainsi que de meilleure administration touristique municipale, distinction attribuée au Service municipal du tourisme.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, les principaux indicateurs touristiques de la ville ont dépassé 77 % des objectifs annuels. Malgré un recul de 5,2 % de la fréquentation intérieure, notamment en raison du coût des billets d’avion et de la prudence des consommateurs, les recettes touristiques ont atteint 282 696 milliards de dôngs, en hausse de 43,4 % sur un an.

Selon Le Truong Hien Hoa, directeur adjoint du Service municipal du tourisme, ces résultats témoignent de l’efficacité d’une stratégie privilégiant les produits à forte valeur ajoutée, capables de prolonger les séjours et d’accroître les dépenses des visiteurs. La fréquentation internationale a progressé de 34,5 %, portée notamment par les marchés sud-coréen, japonais, australien et l'Asie du Nord-Est.

Le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC 2026) et les activités organisées autour de la fête nationale du 2 septembre ont également contribué à cette dynamique. Ces dernières ont attiré plus de 1,7 million de visiteurs, générant 4 900 milliards de dôngs de recettes touristiques.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Truong Minh Huy Vu, a indiqué que la croissance du produit intérieur brut régional (PIBR), au troisième trimestre comme sur les neuf premiers mois de l’année, avait atteint son niveau le plus élevé depuis dix ans. Toutefois, l’objectif d’une croissance annuelle à deux chiffres impose d’accélérer l’activité économique au quatrième trimestre, notamment dans les secteurs à fort effet d’entraînement, tels que la logistique, les technologies et le tourisme.

Les professionnels du secteur soulignent que la hausse des recettes, nettement supérieure à celle de la fréquentation, traduit une évolution vers un modèle privilégiant la valeur économique plutôt que le seul volume de visiteurs. Le tourisme d’affaires - réunions, voyages de motivation, conférences et salons professionnels (MICE) -, les séjours de loisirs, le shopping, la gastronomie et les nouvelles offres haut de gamme, comme les croisières et les survols de la ville en hélicoptère, constituent autant de relais de croissance.

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Des touristes étrangers visitent le palais de la Réunification, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le quatrième trimestre, marqué par la haute saison touristique internationale, l’arrivée de croisiéristes et la tenue de grands événements culturels et sportifs, offre une occasion majeure de consolider cette dynamique.

Pour atteindre ses objectifs annuels, le Service municipal du tourisme a lancé la campagne de promotion "Hô Chi Minh-Ville – Une expérience vibrante à chaque instant". Celle-ci vise à diversifier les contenus promotionnels, à encourager l’innovation dans les produits touristiques et à mobiliser les entreprises et les communautés locales.

La ville entend également renforcer sa présence sur les marchés internationaux et intérieurs, en accordant une attention particulière à la Chine, à la République de Corée, au Japon, à l’Inde et à l’Australie. La coopération avec les compagnies aériennes, les agences de voyages et les partenaires internationaux sera intensifiée afin d’accroître les fréquences aériennes, d’attirer davantage de groupes de visiteurs et de faciliter l’accueil des touristes, notamment des croisiéristes. -VNA

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