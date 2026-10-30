Le dirigeant To Lam assiste à la célébration des 195 ans de la province de Thai Nguyen

Thai Nguyen (VNA) – Dans la soirée du 30 octobre, la province de Thai Nguyen a solennellement organisé une cérémonie marquant le 195e anniversaire de sa fondation (4 novembre 1831 – 4 novembre 2026), ainsi que l’ouverture du Festival international du thé de Thai Nguyen 2026 placé sous le thème « Épopée de la terre de vents des montagnes – Quintessence du thé vietnamien ».



À cette occasion, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, a remis l’Ordre du Travail de première classe au Comité du Parti, aux autorités et aux populations de toutes les ethnies de la province de Thai Nguyen, en reconnaissance de leurs réalisations remarquables dans l’attraction des investissements et leur contribution au développement socio-économique du pays.



Saluant et félicitant chaleureusement les réalisations de la province, il a souligné, dans son discours, que le 195e anniversaire constituait une étape vers le bicentenaire de la province, en 2031, ainsi que vers la réalisation, à l’échelle nationale, des ambitions de développement à l’horizon 2045.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam prend la parole. Photo : VNA





Il a estimé que Thai Nguyen devait préparer les bases nécessaires à la poursuite de son développement. Son ambition de devenir une province développée à revenu élevé avant 2045 doit reposer sur la productivité du travail, le niveau scientifique et technologique, la capacité d'innovation et la qualité de vie de la population.



Le dirigeant vietnamien a appelé à bâtir un Comité provincial du Parti intègre et solide, doté des capacités nécessaires pour orienter le développement à long terme.



Il a également préconisé de renforcer l’autonomie de l’industrie locale, en faisant de la science, de la technologie et des ressources humaines les fondements du développement. Parallèlement à l’attraction d’investissements de qualité, la province doit soutenir les entreprises nationales et locales afin qu’elles améliorent leurs capacités scientifiques et techniques. La coopération avec les groupes internationaux devrait également ouvrir davantage de possibilités de formation d’ingénieurs, de développement de fournisseurs locaux et de recherche sur place. Il a en outre souligné l’importance de valoriser le rôle de l’Université de Thai Nguyen et de mieux adapter la formation et la recherche aux besoins des entreprises.



Le chef du Parti et de l'État a par ailleurs insisté sur la nécessité d'organiser un espace de développement cohérent et harmonieux entre industrie, zones urbaines et environnement écologique. La planification des villes et des zones industrielles doit prendre pleinement en compte les besoins énergétiques, le logement, le traitement des déchets et les capacités d’évacuation des eaux en cas d’inondation.



Il a également appelé à préserver le patrimoine culturel, à accroître la valeur du thé de Thai Nguyen et à renforcer le rayonnement du festival. Le savoir-faire traditionnel de la culture et de la transformation du thé de Tan Cuong, ainsi que celui des autres régions théicoles remarquables de la province, doivent être préservés grâce à la transmission des métiers, à la protection des paysages et à l'amélioration des moyens de subsistance des habitants.

La cérémonie marquant le 195e anniversaire de la fondation de Thai Nguyen. Photo : VNA





Le dirigeant a souligné la nécessité de faire découvrir le thé vietnamien à un public plus large, notamment aux jeunes générations et aux amis internationaux, à travers des expériences authentiques. Le festival doit être organisé dans un esprit de civilité, d’économie et de respect de l’environnement, tout en permettant à la population d’y participer et d’en tirer profit. Son rayonnement devra se mesurer à la réputation de la marque, à l’élargissement des marchés et à l’amélioration des revenus des producteurs de thé après chaque édition.



À cette occasion, Lam Thi Phuong Thanh, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, a remis à la province de Thai Nguyen le certificat attestant l’inscription du « Savoir-faire de la culture et de la transformation du thé de Thai Nguyen » sur la Liste nationale du patrimoine culturel immatériel. - VNA