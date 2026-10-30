Économie

Phu Tho promeut son potentiel d’investissement auprès des entreprises françaises

Pu Tho met en avant son potentiel d’investissement auprès des entreprises françaises, en présentant ses atouts et ses orientations de coopération dans des secteurs clés tels que l’industrie, les infrastructures vertes, la santé, les biotechnologies, l’agriculture de haute technologie, le tourisme et la culture.

Des délégués assistent à la conférence de promotion de l’investissement. Photo: VNA
Des délégués assistent à la conférence de promotion de l’investissement. Photo: VNA

Paris (VNA) – Le Comité populaire de la province de Phu Tho (Nord), en coordination avec l’ambassade du Vietnam en France et l’Association des entrepreneurs vietnamiens en France (AB VietFrance), a organisé, le 29 octobre à Paris, une conférence de promotion de l’investissement réunissant de nombreuses entreprises vietnamiennes et françaises.

À cette occasion, Tran Duy Dong, président du Comité populaire provincial, a réaffirmé la volonté de Phu Tho de renforcer sa coopération avec les collectivités territoriales, les organisations et les entreprises françaises. La province entend notamment attirer des investissements à forte valeur ajoutée, favoriser les transferts de technologies, développer la formation des ressources humaines et promouvoir une croissance verte.

Présentant les atouts de la province, Tran Duy Dong a souligné qu’à la suite de la fusion avec les provinces de Vinh Phuc et de Hoa Binh, entrée en vigueur le 1er juillet 2025, Phu Tho disposait désormais d’un vaste espace de développement et de nombreux avantages en matière de position géographique, d’infrastructures, de main-d’œuvre et de tissu industriel. En 2025, son PIB régional a atteint près de 16 milliards de dollars, plaçant la province au 6e rang national. Au cours des neuf premiers mois de 2026, son chiffre d’affaires à l’import-export s’est élevé à près de 110 milliards de dollars, la classant au 3e rang du pays. La province compte actuellement plus de 42 000 entreprises, 755 projets d’investissement direct étranger (IDE), représentant un capital enregistré total de 15,5 milliards de dollars, ainsi que 32 zones industrielles.

Compte tenu des atouts de la France et des besoins de développement de la province, Tran Duy Dong a identifié six domaines prioritaires de coopération : l’industrie ; les infrastructures et la croissance verte ; la santé, la pharmacie et les biotechnologies ; l’éducation, la formation et la recherche-développement ; l’agriculture de haute technologie, l’agroalimentaire et la transformation des produits agricoles et sylvicoles ; ainsi que la préservation du patrimoine, les industries culturelles et le tourisme.

vnanet-phu-tho-3117.jpg
Le président du Comité populaire provincial de Phu Tho, Tran Duy Dong (au milieu), s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a rappelé que l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique intégral, en octobre 2024, avait ouvert de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines économique, commercial et de l’investissement. L’enjeu consiste désormais à traduire la confiance politique et l’amitié entre les deux pays en projets de coopération concrets et mutuellement bénéfiques.

Saluant l’initiative de Phu Tho, il a estimé que la province offrait un environnement favorable aux entreprises françaises souhaitant investir au Vietnam et accéder au marché de l’ASEAN. L’expertise française dans les industries de pointe, les énergies propres, les écotechnologies, l’agriculture, l’agroalimentaire et le tourisme correspond en effet aux besoins de développement de la province. Il a également encouragé les acteurs économiques à tirer pleinement parti des opportunités offertes par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) ainsi que par la coopération décentralisée. Il a enfin réaffirmé la disponibilité de l’ambassade à jouer un rôle de passerelle, à faciliter la mise en relation avec des partenaires et à accompagner les missions de prospection sur le terrain.

Lors de la séance de discussion, les représentants des organisations professionnelles et des entreprises françaises ont présenté diverses possibilités de coopération avec Phu Tho, notamment dans la formation professionnelle, l’intelligence artificielle, le tourisme, l’agroalimentaire, les énergies propres et les biotechnologies.

La Chambre de métiers et de l’artisanat d’Île-de-France a notamment exprimé son intérêt pour le développement de la coopération dans l’artisanat, la formation et le tourisme. D’autres intervenants ont présenté des solutions innovantes, notamment des équipements automatisés pour l’industrie agroalimentaire, des arômes industriels, des outils d’intelligence artificielle appliqués à la gestion des entreprises ainsi que des technologies à base de microalgues destinées au traitement de l’eau et à l’alimentation en aquaculture.

Plus tôt dans la matinée, lors d’une séance de travail avec la délégation de Phu Tho, Benoît Clocheret, président de MEDEF International et président exécutif du groupe ARTELIA, a proposé de renforcer la coopération avec la province dans les secteurs des semi-conducteurs, de l’électronique, des énergies renouvelables, de la logistique, de l’agriculture de haute technologie et du tourisme de luxe. Il a également évoqué la possibilité d’organiser des forums de promotion de l’investissement et de développer des projets dans les infrastructures de transport et la gestion de l’eau.

En réponse, Tran Duy Dong a réaffirmé l’engagement de la province à garantir un environnement d’investissement transparent et stable et à créer les conditions les plus favorables à la mise en œuvre des projets d’ARTELIA et d’autres entreprises françaises.- VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Phu Tho #France #conférence de promotion de l’investissement #AB VietFrance
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Résolution en action

Sur le même sujet

Le vice-président du Comité populaire de la province de Phu Tho, Dinh Cong Su, présente à la délégation française le projet de développement urbain d'adaptation au changement climatique dans la zone urbaine de Hoa Binh. Photo : VNA

Phu Tho : la France soutient un projet urbain face au changement climatique

La délégation française conduite par Éléonore Caroit, ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, a visité le chantier de l’extension de la centrale hydroélectrique de Hoa Binh et le projet de développement urbain résilient au changement climatique dans la zone urbaine de Hoa Binh.

Voir plus

Le Thai Hoa, conseiller commercial et chef du Bureau commercial du Vietnam en Israël. Photo : VNA

Le VIFTA, levier de coopération technologique entre le Vietnam et Israël

Le VIFTA ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre le Vietnam et Israël dans les domaines des technologies, de l’innovation et de l’investissement, contribuant au renforcement des capacités de production et à l’intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes de valeur mondiales.

Développement des ports maritimes : Levier pour la finance maritime du Vietnam

Développement des ports maritimes : Levier pour la finance maritime du Vietnam

Idéalement situé sur le plan stratégique, le Vietnam émerge comme un maillon essentiel de l'économie du transport maritime et de la chaîne logistique mondiale. Cependant, la plus grande part de valeur ajoutée de ce secteur, en particulier la finance maritime, demeure encore sous-exploitée par rapport à son potentiel réel.

Marchandises importées et exportées via le port de Lach Huyen, ville de Hai Phong. Photo: VNA

Le commerce extérieur vietnamien dépasse les 1 000 milliards de dollars en dix mois

Avec un chiffre d’affaires à l’import-export de 1 010,6 milliards de dollars sur les dix premiers mois de 2026, en hausse de 32,3 % sur un an, le Vietnam enregistre une performance historique, portée par la forte progression des exportations et soutenue par une stratégie de diversification des marchés et de montée en gamme des produits.

Cérémonie de signature des accords de coopération entre les deux parties. Photo: VNA

Quang Ninh promeut une coopération intégrale avec les partenaires indonésiens

Quang Ninh affirme son rôle de pôle de croissance dynamique et de destination stratégique attrayante pour les investisseurs indonésiens. Forte d’infrastructures stratégiques développées de manière cohérente et d’un environnement d’investissement transparent, la ville entend attirer davantage de capitaux et promouvoir une coopération globale autour de trois axes prioritaires : l’investissement, le commerce et le tourisme.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Bui Minh Thanh, s’exprime lors du forum, à Hô Chi Minh-Ville, le 29 octobre. Photo : VNA

Le Vietnam et les pays nordiques veulent concrétiser de nouveaux accords commerciaux

Le président de la Chambre de commerce nordique au Vietnam (NordCham), Thue Quist Thomasen, a souligné la dynamique positive des relations bilatérales. Cet élan est porté par de nouveaux accords de coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation, par le Partenariat stratégique vert Vietnam-Norvège, ainsi que par le tout récent Accord de libre-échange signé avec l’Association européenne de libre-échange (AELE).

La Semaine internationale du numérique 2026 prévue à Quang Ninh

La Semaine internationale du numérique 2026 prévue à Quang Ninh

La Semaine internationale du numérique du Vietnam 2026 (Vietnam International Digital Week – VIDW 2026) se tiendra du 28 au 30 octobre dans la province de Quang Ninh. Selon le ministère des Sciences et des Technologies, quelque 500 délégués vietnamiens et étrangers sont attendus pour discuter de la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA), du développement des technologies numériques stratégiques et du renforcement de la coopération technologique. Placée sous le thème « Connectivité intelligente : gouvernance de l’IA et transformation par l’IA », cette manifestation, organisée sous l’égide du ministère des Sciences et des Technologies, vise à renforcer le dialogue sur les politiques publiques et la coopération scientifique internationale, ainsi qu’à promouvoir la recherche, le développement, le transfert et la commercialisation des technologies stratégiques et émergentes.