Économie

Le VIFTA, levier de coopération technologique entre le Vietnam et Israël

Le VIFTA ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre le Vietnam et Israël dans les domaines des technologies, de l’innovation et de l’investissement, contribuant au renforcement des capacités de production et à l’intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes de valeur mondiales.

Le Thai Hoa, conseiller commercial et chef du Bureau commercial du Vietnam en Israël. Photo : VNA
Le Thai Hoa, conseiller commercial et chef du Bureau commercial du Vietnam en Israël. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Journal Cong Thuong (Industrie et Commerce) a organisé, le 28 octobre, une table ronde intitulée « De la coopération technologique au développement des chaînes de valeur : valoriser le rôle de l’Accord de libre-échange Vietnam-Israël (VIFTA) dans le renforcement des capacités de production du Vietnam ».

L’événement visait à mettre en lumière le potentiel de coopération bilatérale dans les domaines des technologies, de l’investissement et de la production, ainsi qu’à proposer des solutions pour tirer pleinement parti du VIFTA, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité des entreprises vietnamiennes et leur présence sur les marchés régionaux et internationaux.

Selon Le Thai Hoa, conseiller commercial et chef du Bureau commercial du Vietnam en Israël, ce pays dispose d’un écosystème entrepreneurial fortement axé sur la science, la technologie et l’innovation. Malgré un territoire, une population et des ressources naturelles limités, Israël a réussi à développer un réseau technologique étroitement intégré à l’économie mondiale, accueillant les centres de recherche et développement (R&D) de plus de 400 multinationales, dont Intel, Microsoft, Apple et Google.

Ses principaux domaines d’excellence comprennent les technologies de l’information, l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, l’agriculture de haute technologie, les biotechnologies et les énergies nouvelles.

Dans les domaines des sciences, de la transformation numérique et de l’innovation, le Vietnam peut tirer parti de l’expérience israélienne pour développer son écosystème de start-up, valoriser les résultats de la recherche et promouvoir les applications de l’IA et de la cybersécurité. Dans les secteurs de l’électronique et des semi-conducteurs, les technologies avancées d’Israël pourraient aider le Vietnam à accroître la valeur ajoutée technologique de sa production et à s’intégrer plus profondément dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. La formation de ressources humaines hautement qualifiées constitue également un axe de coopération important.

Sur le plan des investissements, les entreprises israéliennes ont actuellement engagé environ 155 millions de dollars dans 45 projets au Vietnam, principalement dans l’immobilier, le tourisme, le traitement des eaux usées et les télécommunications. En sens inverse, les investissements vietnamiens en Israël dépassent 78 millions de dollars. Ils portent essentiellement sur la recherche technologique et le capital-risque, sous forme d’investissements financiers et de prises de participation.

Du côté israélien, Chen Peretz, conseiller commercial et chef du Bureau économique d’Israël au Vietnam, a fait état d’un intérêt croissant des entreprises de son pays pour le marché vietnamien et appelé à développer des partenariats plus approfondis et durables. Certaines entreprises israéliennes emploient déjà des équipes informatiques au Vietnam ou y implantent des unités de production. L’objectif est de combiner recherche conjointe et production au Vietnam afin de desservir le marché intérieur et les marchés d’exportation.

Selon lui, le VIFTA constitue un cadre favorable au développement de cette coopération, même si la réussite des partenariats exige du temps, de la persévérance et des partenaires locaux compétents. À titre d’exemple, Israël expérimente actuellement au Vietnam une ferme pilote de culture biologique de concombres afin de démontrer l’efficacité de ses solutions dans des conditions réelles.

L’expert économique Ngo Tri Long a estimé que la valeur du VIFTA résidait dans la complémentarité entre les capacités d’innovation d’Israël et les capacités de production du Vietnam. Cet accord doit ainsi être considéré comme un instrument stratégique permettant au Vietnam de maîtriser davantage les technologies, et non comme un simple accord commercial.

Afin de surmonter les obstacles liés aux différences culturelles, aux cadres réglementaires et aux incertitudes au Moyen-Orient, le Bureau commercial du Vietnam en Israël renforcera ses activités de mise en relation des entreprises, encouragera la recherche conjointe et soutiendra les projets d’investissement.

Enfin, Le Thai Hoa a préconisé de promouvoir la mise en œuvre effective du VIFTA, d’améliorer les infrastructures logistiques, de passer de la coopération traditionnelle à la co-création technologique et de renforcer le soutien de l’État. Ces mesures permettraient de faire d’Israël un partenaire stratégique du Vietnam dans la co-innovation et le développement des chaînes de valeur mondiales.- VNA

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