Culture-Sports

À Tokyo, le cinéma vietnamien explore de nouvelles pistes de coopération

À l’occasion du Tokyo International Film Festival, des professionnels du cinéma ont discuté des moyens de promouvoir les films vietnamiens à l’étranger et de renforcer la coopération internationale.

Remise des prix aux auteurs et aux organisations lauréats lors de la cérémonie de clôture du DANAFF. Photo d’illustration : VNA
Remise des prix aux auteurs et aux organisations lauréats lors de la cérémonie de clôture du DANAFF. Photo d’illustration : VNA

Tokyo (VNA) – Dans le cadre du 39e Tokyo International Film Festival (TIFF 2026), la Vietnam Film Development Association (VFDA), en collaboration avec l’ambassade du Vietnam au Japon, a organisé un colloque intitulé « Le cinéma vietnamien dans une Asie interconnectée : identité culturelle, créativité et coopération internationale ».

Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, a souligné que le cinéma pouvait renforcer la dimension culturelle et humaine du partenariat stratégique global entre les deux pays. Il a mis en avant trois priorités : soutenir la formation et la créativité à travers des programmes d’échanges et de formation pratique ; toucher un public plus large grâce aux festivals, aux archives cinématographiques et aux projections; et renforcer les liens entre cinéastes, entreprises et autorités locales pour favoriser la production et les coproductions.

Le gouverneur de la préfecture japonaise de Kanagawa, Yuji Kuroiwa, a évoqué l’opéra « Princesse Anio », inspiré d’une histoire d’amour remontant à environ 400 ans entre une princesse vietnamienne et le marchand japonais Araki Sotaro, à Hoi An. Présentée à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, cette œuvre illustre la manière dont les échanges historiques peuvent inspirer la création artistique. Selon lui, les projets associant différentes formes d’art, notamment les adaptations en films musicaux, pourraient contribuer à renforcer les échanges culturels.

La présidente de la VFDA, Ngo Phuong Lan, a pour sa part souligné l’importance de préserver l’identité culturelle du cinéma vietnamien tout en développant sa présence à l’international. Selon elle, l’enjeu n’est pas seulement de suivre l’évolution du cinéma mondial, mais aussi de conserver sa propre identité et de raconter des histoires capables de toucher le public international.

Les discussions du colloque ont porté sur deux grandes priorités : promouvoir les films vietnamiens à l’étranger et améliorer les conditions de production dans les localités vietnamiennes.

Lors de la première séance, les intervenants ont souligné l’importance de la conservation et de la diffusion du patrimoine cinématographique. Les représentants du Fukuoka City Public Library Film Archive, au Japon, qui conserve 69 œuvres vietnamiennes, ont notamment insisté sur la nécessité de mieux faire connaître ces films au public international.

La distribution commerciale a également été abordée. La société japonaise Sai Pro a acquis les droits de distribution au Japon du film « Tunnels: Sun in the Dark », réalisé par Bui Thac Chuyen, et proposé des programmes d’échanges entre producteurs vietnamiens et japonais.

La deuxième séance a porté sur le rôle des autorités locales dans l’accueil des tournages, notamment en matière de procédures administratives, d’autorisations et de logistique. Des représentants de Hai Phong et de Quang Ninh ont proposé une initiative commune, baptisée « Deux localités, une destination », visant à valoriser leurs sites de tournage et à faciliter le travail des équipes de production.

À l’issue du colloque, la VFDA et l’ambassade du Vietnam au Japon ont également organisé la soirée « Vietnam Night », dans le cadre du TIFF 2026. Cet événement a permis de présenter le cinéma vietnamien et le Da Nang Asian Film Festival (DANAFF), ainsi que les activités de développement des talents et de coopération entre professionnels du secteur.

À travers sa participation aux festivals et marchés internationaux, notamment à Busan et à Tokyo, la VFDA cherche à renforcer la visibilité du cinéma vietnamien, à élargir son réseau de partenaires et à favoriser les coopérations en matière de production et de distribution. – VNA

#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #Tokyo International Film Festival #films vietnamiens #cinéma vietnamien
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Résolution en action

Sur le même sujet

Voir plus

Artistes se produisant au concert "Four Seasons with Love". Photo : VNA

L’Opéra royal de Versailles fait voyager Hanoï au rythme des quatre saisons

Une immersion envoûtante au cœur du Baroque européen : le 29 octobre au soir, les virtuoses de l’Opéra royal de Versailles ont illuminé la scène du Théâtre Ho Guom avec le concert "Four Seasons with Love". À travers une fresque musicale vibrante dédiée aux cycles de la nature et aux élans du cœur, l'illustre formation française a offert au public hanoïen un voyage poétique d'une grande finesse.

Le Vietnamien Nguyên Thành Duy s'offre deux records du monde jeunesse chez les moins de 65 kg lors des Championnats du monde de l'IWF à Ningbo 2026. Photo : IWF

Le jeune haltérophile Nguyên Thành Duy pulvérise deux records du monde

Le jeune prodige Nguyên Thành Duy a marqué les esprits en s’offrant deux records du monde jeunesse dans la catégorie des 65 kg sur les plateaux des Championnats du monde de l’IWF. Une performance majuscule qui l’installe d’ores et déjà comme un sérieux prétendant sur la route des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

La baie de Ha Long s’apprête à devenir le théâtre d'un impressionnant ballet nautique. Pour l'occasion, 12 équipes et 48 skippers s'y rassemblent, fédérant autour d'une même passion les loups de mer de la première heure comme les simples curieux. Photo : halongport.vn

Le premier Festival de la voile s’empare de Ha Long

Prévue du 15 au 19 décembre 2026 au large de l’île de Tuân Châu, dans la province de Quang Ninh, la première édition du Festival de la voile de Ha Long marquera le tout premier événement international de voile organisé sur la célèbre baie.

Les concerts de Big Bang ont rassemblé plus de 80.000 spectateurs en deux soirées au stade de My Dinh. Photo kenh14.vn

À Hanoi, les fans laissent Big Bang sans voix en concert

Le trio sud-coréen a rassemblé des dizaines de milliers de fans au stade Mỹ Đình lors de deux concerts exceptionnels, les 24 et 25 octobre, dans le cadre de sa tournée mondiale BIGBANG 2026–2027 World Tour (XX: COSMOS) célébrant le 20e anniversaire de ses débuts.

A la découverte des traditions de l’Aïd al-Fitr chez les Cham musulmans d’An Giang

A la découverte des traditions de l’Aïd al-Fitr chez les Cham musulmans d’An Giang

À l’issue du mois de ramadan, les Cham musulmans de la province d’An Giang célèbrent l’Aïd al-Fitr, appelé Raya Aidil Fitri, dans une atmosphère de joie et de retrouvailles familiales. Moment fort de la vie spirituelle de la communauté, cette fête est l’occasion de témoigner son affection, de se pardonner mutuellement et de partager avec autrui. Le matin du 25 octobre, au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, dans la commune de Doai Phuong, à Hanoï, les visiteurs ont pu découvrir les traditions de l’Aïd al-Fitr propres à la communauté cham musulmane d’An Giang. À travers la reconstitution des rites, des coutumes et des pratiques religieuses, ainsi que la mise en valeur de ses expressions culturelles, cette manifestation a permis de faire découvrir un patrimoine vivant, transmis et préservé de génération en génération.

Le Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam (CVCEC) lance officiellement le Viet Youth Readiness Hub, inaugure un cours communautaire de vietnamien pour enfants et présente une bibliothèque de livres en vietnamien au Canada. Un enseignant du CVCEC illustre son cours de vietnamien à l’aide d’images attrayantes. Photo : VNA

La communauté mobilisée pour préserver la langue vietnamienne au Canada

Le Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam (CVCEC) renforce son réseau d’enseignement du vietnamien au Canada en associant cours en présentiel, outils numériques et coopération communautaire afin de préserver la langue maternelle et l’identité culturelle des jeunes générations d’origine vietnamienne.

Le célèbre violoncelliste Mischa Maisky. Photo : NSCC

Le violoncelliste Mischa Maisky attendu à Hanoï

Le célèbre violoncelliste Mischa Maisky se produira le 2 novembre à l’Opéra Ho Guom, aux côtés de Dinh Hoai Xuan, Lily Maisky et Nicolas Dautricourt, lors du 13e concert « Cello Fundamento ».

Ouverture du 12e Festival des fleurs de sarrasin à Tuyen Quang. Photo: VNA

Ouverture du 12e Festival des fleurs de sarrasin à Tuyen Quang

Le programme comprenait une cérémonie officielle et des festivités avec des spectacles artistiques remarquables présentés par des artistes et des artisans. Alliant harmonieusement culture traditionnelle et art contemporain, ces représentations ont mis en valeur la beauté des paysages et des habitants, l’identité culturelle des ethnies ainsi que le dynamisme nouveau de cette région située à l’extrême nord du Vietnam.