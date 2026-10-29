Quang Ninh et l’UNESCO renforcent leur coopération dans la préservation du patrimoine

Quang Ninh (VNA) - La vice-présidente du Comité populaire de la ville de Quang Ninh, Vu Thi Mai Anh, a reçu le 29 octobre Jonathan Wallace Baker, représentant en chef de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) au Vietnam.



Vu Thi Mai Anh a salué l’attention, la coopération et le soutien apportés ces dernières années par le Bureau de représentation de l’UNESCO au Vietnam dans les domaines de la science, de l’éducation et de la culture, notamment en matière de gestion des sites du patrimoine mondial.



Alors que l’UNESCO élabore actuellement sa stratégie et son plan d’action quinquennal au Vietnam, la responsable a proposé aux deux parties de poursuivre efficacement les programmes de coopération existants, tout en renforçant le partage d’expériences et en élargissant leur coopération dans les domaines prioritaires. Quang Ninh souhaite notamment bénéficier de l’expertise et du soutien de l’UNESCO pour intégrer les technologies numériques à la gestion du patrimoine, stimuler les industries culturelles par l’innovation et élaborer des mécanismes et des politiques adaptés. La ville entend également renforcer la mobilisation et la répartition des ressources consacrées à la conservation et à la restauration du patrimoine, à la protection de l’environnement et à la gestion des sites touristiques.



Ces efforts visent à améliorer continuellement l’efficacité de la conservation et de la valorisation de sites du patrimoine mondial tels que la baie de Ha Long et Yen Tu, tout en promouvant davantage à l’échelle internationale l’image de la localité et la richesse de sa culture.



Lors de la rencontre, Jonathan Wallace Baker a affirmé que l’UNESCO était prête à accompagner la ville de Quang Ninh dans plusieurs domaines prioritaires, notamment l’éducation, la culture, la gestion et la valorisation du patrimoine, les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique. Ces domaines figurent également parmi les orientations stratégiques que l’organisation entend promouvoir au Vietnam.



Le représentant de l’UNESCO a proposé de poursuivre une coordination étroite avec les services et organismes concernés de la ville afin d’identifier et de sélectionner les domaines de coopération prioritaires présentant les meilleures perspectives de mise en œuvre.



Il a notamment exprimé le souhait de coopérer avec Quang Ninh à l’étude et à la mise en œuvre d’un projet d’éducation à l’océan porté par l’UNESCO, destiné à sensibiliser les jeunes générations à la préservation et à la protection de l’environnement marin. - VNA

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