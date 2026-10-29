Le jeune haltérophile Nguyên Thành Duy pulvérise deux records du monde

Hanoi (VNA) – Le haltérophile Nguyên Thành Duy a établi deux records du monde jeunesse dans la catégorie des hommes de 65 kg lors des Championnats du monde de l’IWF à Ningbo 2026, en Chine, confirmant ainsi tout son potentiel sur la route des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

À seulement 17 ans, l’athlète vietnamien a fait preuve d’une impressionnante maturité ce 28 octobre. Selon les données rapportées par la Fédération internationale d’haltérophilie (IWF), il a d’abord maîtrisé 130 kg à l’arraché avant de s’attaquer à l’épaulé-jeté.

C’est dans ce second mouvement qu’il a fait voler en éclats les compteurs mondiaux : un épaulé-jeté à 166 kg (effaçant la marque de référence précédente établie à 158 kg), un total olympique de 296 kg (pulvérisant l’ancien record combiné qui pointait à 285 kg).

À Ningbo, le haltérophile Nguyên Thành Duy a signé une performance d’autant plus remarquable qu’il se mesurait préocement à l’élite mondiale de l’haltérophilie. Ces championnats du monde marquent d’ailleurs le coup d’envoi officiel de la course aux qualifications pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

En l’espace d’un an, il a changé de dimension. Révélé lors des Jeux asiatiques de la jeunesse 2025 à Bahreïn, il avait alors survolé la catégorie des moins de 65 kg en soulevant un total olympique de 276 kg — offrant au passage la toute première médaille d’or à sa délégation. Depuis ce coup d’éclat, sa progression donne le vertige : la Fédération internationale d’haltérophilie (IWF) confirme qu’il a déjà alourdi sa marque de 20 kg.

En août 2026, Nguyên Thành Duy a poursuivi sa brillante série lors des Championnats d’Asie d’haltérophilie jeunesse et juniors en Ouzbékistan. Il y a décroché la médaille d’or à l’épaulé-jeté avec une barre à 153 kg, ainsi que l’argent au total olympique (278 kg) et le bronze à l’arraché (125 kg).

En comparaison avec le championnat d’Asie disputé il y a deux mois, le jeune prodige de l’haltérophilie vietnamienne a amélioré ses performances de 5 kg à l’arraché, de 7 kg à l’épaulé-jeté et de 12 kg au total. Ces chiffres traduisent ainsi une progression technique significative pour l’athlète.

Organisés par la Fédération internationale d’haltérophilie (IWF) du 27 octobre au 8 novembre, les Championnats du monde d’haltérophilie 2026 de Ningbo 2026 réunissent 528 athlètes venus de près de 100 pays et territoires.

Cette compétition marque le véritable coup d’envoi de la course vers les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 , puisque chaque barre levée et chaque kilo validé permettront aux participants d’engranger des points cruciaux pour le classement mondial, sésame indispensable au processus de qualification olympique. – VNA