Le Festival de Hanoi scelle les noces du design et de l’économie créative

Hanoi (VNA) – Le 5e Festival du design créatif de Hanoi (HFCD) investira du 13 au 28 novembre les rues historiques, les espaces artisanaux et les parcs de la capitale pour les muer en galeries d’art contemporain à ciel ouvert, manière de démontrer comment Hanoi sait faire fructifier son héritage culturel en de nouveaux moteurs d’inspiration et de croissance économique.

Placé sous le thème «Thang Long Ke Nghe », cet événement mettra en lumière le savoir-faire créatif, la maîtrise technique et le raffinement propres à l’artisanat traditionnel des Hanoïens.

Près de 1.000 artisans et artistes, dont une centaine de créateurs internationaux et de membres de la diaspora, sont attendus pour faire vibrer la capitale. Ce déploiement culturel investira les lieux emblématiques de la ville, des abords du lac Hoàn Kiêm aux ruelles du Vieux quartier, en passant par le marché Dông Xuân–Bac Qua, le château d’eau de Hàng Dâu, le parc Thông Nhât et de multiples sites partenaires.

Pour les organisateurs, le festival vise à insuffler une dynamique contemporaine à l’artisanat traditionnel à travers des produits, des services et des expériences inédites. En plaçant l’économie créative au cœur de l’événement, l’objectif est de convertir les ressources culturelles et les capacités créatives en valeur économique.

En 2019, le parcours créatif de Hanoi franchit un cap international majeur en intégrant le Réseau des villes créatives de l’UNESCO dans la catégorie design. Propulsé par cette dynamique, un festival voit le jour en 2021 : depuis, ce rendez-vous rassemble artistes, designers, jeunes talents et citoyens autour d’une ambition commune, celle de repenser l’avenir urbain par le prisme de la créativité.

Cette année, l’édition 2026 met résolument le cap sur l’économie créative en tissant des ponts directs entre patrimoine culturel, design de pointe et débouchés commerciaux ou touristiques. Rompant avec le modèle de l’exposition statique et centralisée, l’événement choisit d’investir le cœur de la ville pour transformer l’espace urbain quotidien en un vaste terrain d’expérimentation, de découverte et de partage.

Au cœur de cette métamorphose, le Vieux quartier sera l’un de véritables foyers. Ses rues d’artisans et ses vénérables maisons communes se mueront en espaces d’exposition ouverts, mêlant démonstrations sur le vif et ateliers participatifs. Le public y accède au plus près de gestes séculaires — laque, broderie, tissage de la soie ou gravure sur bois —, s’appropriant des traditions patiemment léguées d’âge en âge.

Le marché de Dông Xuân offrira, de son côté, un regard neuf sur la cohabitation entre patrimoine et modernité. Véritable centre commercial historique de Hanoi, ce lieu emblématique vibrera au rythme d’installations artistiques, d’expositions et d’activités liées à la mode, entrelaçant ainsi l’expression créative contemporaine et les traditions marchandes de la capitale.

En cherchant à transformer l’étincelle créative en produits viables et en partenariats durables, le festival mettra en relation artisans et designers avec des entreprises, des détaillants et des acteurs du tourisme, tout en exposant des milliers d’objets design portés par plus de 200 organisations. Plus largement, cette initiative favorisera le développement de nouvelles expériences pour les visiteurs en tissant des liens solides entre les villages artisanaux, les sites patrimoniaux et les entreprises locales.

La coopération internationale constitue un autre volet de cette démarche. L’UNESCO, ONU-Habitat, l’Union européenne, ainsi que diverses ambassades et organisations culturelles, figurent parmi les partenaires associés aux activités plus larges du festival. À travers des résidences d’artistes et des projets collaboratifs, le festival offre aux créateurs vietnamiens et étrangers un espace privilégié d’échanges de savoir-faire et d’idées.

Le coup d’envoi sera donné le 13 novembre sur la place située à l’est du lac Hoàn Kiêm, avant une cérémonie de clôture attendue le 28 novembre aux abords du marché de Dông Xuân. – VNA