Culture-Sports

Les tireurs vietnamiens fondent sur Doha avec les JO en ligne de mire

Le Vietnam envoie 14 tireurs aux Championnats du monde de l’ISSF à Doha, du 1er au 14 novembre 2026. L’objectif de la délégation est clair : décrocher les premiers billets qualificatifs pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Lê Thi Mông Tuyên est l'une des figures de proue de l'équipe nationale du Vietnam. Photo: page Facebook de Mông Tuyên
Lê Thi Mông Tuyên est l'une des figures de proue de l'équipe nationale du Vietnam. Photo: page Facebook de Mông Tuyên

Hanoi (VNA) – Le Vietnam alignera 14 tireurs lors des Championnats du monde de tir de l’ISSF (carabine, pistolet et fusil de chasse), qui se dérouleront à Doha, au Qatar, du 1er au 14 novembre avec l’ambition de décrocher des places de qualification olympique en vue des Jeux de Los Angeles 2028.

Parmi les concurrents figurent Trinh Thu Vinh, Pham Quang Huy, Nguyên Thuy Trang, Bui Thuy Thu Thuy, Nguyên Thuy Dung, Hà Minh Thành, Lai Công Minh, Nguyên Dinh Thành, Trân Công Hiêu et Vu Tiên Nam.

Grand espoir de médaille pour le Vietnam, la tireuse Trinh Thu Vinh s’alignera sur quatre épreuves à Doha. Quatrième au pistolet à air comprimé à 10 mètres lors des Jeux olympiques de Paris 2024, la championne doublera ses chances au Qatar en concourant également au pistolet sport à 25 mètres, au pistolet standard à 25 mètres, ainsi qu’en équipe mixte au pistolet à air comprimé à 10 mètres.

Lors des récents 20es Jeux asiatiques (ASIAD) au Japon, la tireuse Trinh Thu Vinh s’est illustrée aux côtés de Nguyên Thuy Trang et Bui Thuy Thu Thuy en décrochant la médaille de bronze dans l’épreuve du pistolet à air comprimé à 10 mètres par équipes féminines.

Chez les hommes, Pham Quang Huy s’impose comme l’un des piliers incontournables de la sélection nationale de tir au pistolet. Sacré champion lors des ASIAD 19, le tireur s’alignera sur plusieurs fronts : le pistolet à air comprimé à 10 mètres, le pistolet à tir rapide à 25 mètres, ainsi que d’autres disciplines à 25 et 50 mètres. Sa polyvalence a déjà éclaté au plus haut niveau lors des ASIAD 20, où il a atteint la finale du 25 mètres tir rapide avant de se terminer au pied du podium.

De son côté, Lê Thi Mông Tuyên entre dans l’histoire en devenant la première tireuse à la carabine vietnamienne à décrocher son billet officiel pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

À Doha, l’athlète s’est alignée sur quatre épreuves : le tir à la carabine à air comprimé à 10 mètres individuel femmes, le tir à la carabine à 50 mètres trois positions femmes, le tir à la carabine à 50 mètres couché femmes, ainsi que le tir à la carabine à air comprimé à 10 mètres en équipe mixte.

Par ailleurs, la sélection intègre Phi Thanh Thao ainsi que deux jeunes espoirs du tir, Nguyên Minh Quang et Nguyên Tam Quang. Ce tournoi mondial se présente pour eux comme une occasion idéale d’engranger une précieuse expérience face à une concurrence internationale de très haut niveau.

Les Championnats du monde de tir de l’ISSF s’imposent comme l’un des rendez-vous majeurs du calendrier international de tir cette année. Selon la liste des engagés publiée par la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) le 3 octobre, la compétition rassemblera 1.055 tireurs venus de 90 pays et territoires, qui s’affronteront dans les catégories carabine, pistolet et fusil de chasse.

Le tournoi de Doha attribuera 36 places de quota olympiques dans les 12 épreuves individuelles de tir au programme de Los Angeles 2028, à raison de trois tickets par discipline. Cette compétition constitue la plus importante distribution de billets olympiques en un seul événement de tout le cycle de qualification. – VNA

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#Championnats du monde de l’ISSF #Jeux olympiques de Los Angeles 2028
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