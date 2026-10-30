L’Opéra royal de Versailles fait voyager Hanoï au rythme des quatre saisons

Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 29 octobre, les artistes de l’Opéra royal de Versailles se sont produits au Théâtre Ho Guom, à Hanoï, dans le cadre du concert "Four Seasons with Love" (Les quatre saisons avec amour). À travers des mélodies évoquant la nature et l’amour, ils ont offert au public un voyage à la découverte de la musique baroque européenne.

Structuré en quatre parties – Printemps, Été, Automne et Hiver –, le programme associait des pièces instrumentales à des airs et des duos de Giovanni Antonio Guido, Antonio Vivaldi, George Frideric Handel, Jean-Philippe Rameau, Johann Adolf Hasse et Riccardo Broschi.

Sous la direction du chef d’orchestre et violoniste Stefan Plewniak, l’Orchestre de l’Opéra royal de Versailles s’est produit avec trois solistes : le contre-ténor Théo Imart, la soprano Marie Zaccarini et le contre-ténor Stéphane Wolf.

L’un des points forts du concert résidait dans l’association d’œuvres de figures emblématiques de la musique baroque, telles que Vivaldi, Handel et Rameau, avec celles de Giovanni Antonio Guido, Johann Adolf Hasse et Riccardo Broschi, offrant au public un aperçu de la diversité des expressions du Baroque européen.

Les quatre pièces consacrées aux saisons de Giovanni Antonio Guido constituent la trame de la représentation, qui se déploie successivement du Printemps à l’Hiver. Elles sont ponctuées d’airs et de compositions instrumentales de Vivaldi, Handel, Rameau, Hasse et Broschi. Tandis que les passages orchestraux évoquent les transformations de la nature, les parties vocales explorent toute une palette d’émotions humaines : amour, désir, tristesse, tendresse et élans dramatiques. Le cycle des saisons devient ainsi le fil conducteur d’un parcours où se répondent paysages sonores et sentiments.

La combinaison des voix et de l'orchestre confère une identité propre à cet événement. Le contre-ténor Théo Imart, la soprano Marie Zaccarini et le contre-ténor Stéphane Wolf assurent les parties vocales, apportant différentes strates expressives à la structure des quatre saisons.

Le chef d’orchestre et violoniste Stefan Plewniak, qui avait déjà dirigé "Four Seasons" au Théâtre Ho Guom en 2024, mène à nouveau l'orchestre dans ce voyage combinant musique instrumentale et lyrique baroque. Il a exprimé sa joie de revenir à Hanoï pour la deuxième tournée de l'Orchestre de l'Opéra royal de Versailles au Vietnam au cours de cette année 2026. Selon lui, la chaleur et la passion du public vietnamien constituent une véritable motivation pour les artistes. Il a également salué le rôle du Théâtre Ho Guom dans la promotion de la musique classique, de l'opéra et du ballet.

L’artiste Théo Imart a confié que venir se produire au Vietnam et partager des œuvres riches en émotions avec le public était une source de fierté et de bonheur. Il s’est également dit impressionné par l’accueil chaleureux du public vietnamien et a salué le rôle du Théâtre Ho Guom dans les échanges culturels et la présentation de spectacles internationaux au public local.

Un représentant du Théâtre Ho Guom a rappelé que la coopération avec l'Opéra royal de Versailles s'est développée à travers plusieurs projets marquants, comme "Four Seasons Concert" en 2024, "The Seasons Ballet" en 2024, l'opéra "Carmen" en 2025 et les concerts "Quintessence de France" en avril 2026.

Ce nouveau rendez-vous contribue à inscrire ce partenariat artistique dans la durée et à rendre le répertoire classique européen toujours plus accessible au public vietnamien. Le spectacle "Four Seasons with Love" sera de nouveau présenté dans la soirée du 30 octobre au Théâtre Ho Guom, situé au 40, rue Hang Bai, à Hanoï.-VNA