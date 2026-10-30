Culture-Sports

L’Opéra royal de Versailles fait voyager Hanoï au rythme des quatre saisons

Une immersion envoûtante au cœur du Baroque européen : le 29 octobre au soir, les virtuoses de l’Opéra royal de Versailles ont illuminé la scène du Théâtre Ho Guom avec le concert "Four Seasons with Love". À travers une fresque musicale vibrante dédiée aux cycles de la nature et aux élans du cœur, l'illustre formation française a offert au public hanoïen un voyage poétique d'une grande finesse.

Artistes se produisant au concert "Four Seasons with Love". Photo : VNA
Artistes se produisant au concert "Four Seasons with Love". Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 29 octobre, les artistes de l’Opéra royal de Versailles se sont produits au Théâtre Ho Guom, à Hanoï, dans le cadre du concert "Four Seasons with Love" (Les quatre saisons avec amour). À travers des mélodies évoquant la nature et l’amour, ils ont offert au public un voyage à la découverte de la musique baroque européenne.

Structuré en quatre parties – Printemps, Été, Automne et Hiver –, le programme associait des pièces instrumentales à des airs et des duos de Giovanni Antonio Guido, Antonio Vivaldi, George Frideric Handel, Jean-Philippe Rameau, Johann Adolf Hasse et Riccardo Broschi.

Sous la direction du chef d’orchestre et violoniste Stefan Plewniak, l’Orchestre de l’Opéra royal de Versailles s’est produit avec trois solistes : le contre-ténor Théo Imart, la soprano Marie Zaccarini et le contre-ténor Stéphane Wolf.

L’un des points forts du concert résidait dans l’association d’œuvres de figures emblématiques de la musique baroque, telles que Vivaldi, Handel et Rameau, avec celles de Giovanni Antonio Guido, Johann Adolf Hasse et Riccardo Broschi, offrant au public un aperçu de la diversité des expressions du Baroque européen.

Les quatre pièces consacrées aux saisons de Giovanni Antonio Guido constituent la trame de la représentation, qui se déploie successivement du Printemps à l’Hiver. Elles sont ponctuées d’airs et de compositions instrumentales de Vivaldi, Handel, Rameau, Hasse et Broschi. Tandis que les passages orchestraux évoquent les transformations de la nature, les parties vocales explorent toute une palette d’émotions humaines : amour, désir, tristesse, tendresse et élans dramatiques. Le cycle des saisons devient ainsi le fil conducteur d’un parcours où se répondent paysages sonores et sentiments.

La combinaison des voix et de l'orchestre confère une identité propre à cet événement. Le contre-ténor Théo Imart, la soprano Marie Zaccarini et le contre-ténor Stéphane Wolf assurent les parties vocales, apportant différentes strates expressives à la structure des quatre saisons.

Le chef d’orchestre et violoniste Stefan Plewniak, qui avait déjà dirigé "Four Seasons" au Théâtre Ho Guom en 2024, mène à nouveau l'orchestre dans ce voyage combinant musique instrumentale et lyrique baroque. Il a exprimé sa joie de revenir à Hanoï pour la deuxième tournée de l'Orchestre de l'Opéra royal de Versailles au Vietnam au cours de cette année 2026. Selon lui, la chaleur et la passion du public vietnamien constituent une véritable motivation pour les artistes. Il a également salué le rôle du Théâtre Ho Guom dans la promotion de la musique classique, de l'opéra et du ballet.

L’artiste Théo Imart a confié que venir se produire au Vietnam et partager des œuvres riches en émotions avec le public était une source de fierté et de bonheur. Il s’est également dit impressionné par l’accueil chaleureux du public vietnamien et a salué le rôle du Théâtre Ho Guom dans les échanges culturels et la présentation de spectacles internationaux au public local.

Un représentant du Théâtre Ho Guom a rappelé que la coopération avec l'Opéra royal de Versailles s'est développée à travers plusieurs projets marquants, comme "Four Seasons Concert" en 2024, "The Seasons Ballet" en 2024, l'opéra "Carmen" en 2025 et les concerts "Quintessence de France" en avril 2026.

Ce nouveau rendez-vous contribue à inscrire ce partenariat artistique dans la durée et à rendre le répertoire classique européen toujours plus accessible au public vietnamien. Le spectacle "Four Seasons with Love" sera de nouveau présenté dans la soirée du 30 octobre au Théâtre Ho Guom, situé au 40, rue Hang Bai, à Hanoï.-VNA

#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #Opéra royal de Versailles #concert "Four Seasons with Love" #concert
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Sur le même sujet

Les concerts de Big Bang ont rassemblé plus de 80.000 spectateurs en deux soirées au stade de My Dinh. Photo kenh14.vn

À Hanoi, les fans laissent Big Bang sans voix en concert

Le trio sud-coréen a rassemblé des dizaines de milliers de fans au stade Mỹ Đình lors de deux concerts exceptionnels, les 24 et 25 octobre, dans le cadre de sa tournée mondiale BIGBANG 2026–2027 World Tour (XX: COSMOS) célébrant le 20e anniversaire de ses débuts.

Voir plus

Le Vietnamien Nguyên Thành Duy s'offre deux records du monde jeunesse chez les moins de 65 kg lors des Championnats du monde de l'IWF à Ningbo 2026. Photo : IWF

Le jeune haltérophile Nguyên Thành Duy pulvérise deux records du monde

Le jeune prodige Nguyên Thành Duy a marqué les esprits en s’offrant deux records du monde jeunesse dans la catégorie des 65 kg sur les plateaux des Championnats du monde de l’IWF. Une performance majuscule qui l’installe d’ores et déjà comme un sérieux prétendant sur la route des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

La baie de Ha Long s’apprête à devenir le théâtre d'un impressionnant ballet nautique. Pour l'occasion, 12 équipes et 48 skippers s'y rassemblent, fédérant autour d'une même passion les loups de mer de la première heure comme les simples curieux. Photo : halongport.vn

Le premier Festival de la voile s’empare de Ha Long

Prévue du 15 au 19 décembre 2026 au large de l’île de Tuân Châu, dans la province de Quang Ninh, la première édition du Festival de la voile de Ha Long marquera le tout premier événement international de voile organisé sur la célèbre baie.

A la découverte des traditions de l’Aïd al-Fitr chez les Cham musulmans d’An Giang

A la découverte des traditions de l’Aïd al-Fitr chez les Cham musulmans d’An Giang

À l’issue du mois de ramadan, les Cham musulmans de la province d’An Giang célèbrent l’Aïd al-Fitr, appelé Raya Aidil Fitri, dans une atmosphère de joie et de retrouvailles familiales. Moment fort de la vie spirituelle de la communauté, cette fête est l’occasion de témoigner son affection, de se pardonner mutuellement et de partager avec autrui. Le matin du 25 octobre, au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, dans la commune de Doai Phuong, à Hanoï, les visiteurs ont pu découvrir les traditions de l’Aïd al-Fitr propres à la communauté cham musulmane d’An Giang. À travers la reconstitution des rites, des coutumes et des pratiques religieuses, ainsi que la mise en valeur de ses expressions culturelles, cette manifestation a permis de faire découvrir un patrimoine vivant, transmis et préservé de génération en génération.

Le Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam (CVCEC) lance officiellement le Viet Youth Readiness Hub, inaugure un cours communautaire de vietnamien pour enfants et présente une bibliothèque de livres en vietnamien au Canada. Un enseignant du CVCEC illustre son cours de vietnamien à l’aide d’images attrayantes. Photo : VNA

La communauté mobilisée pour préserver la langue vietnamienne au Canada

Le Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam (CVCEC) renforce son réseau d’enseignement du vietnamien au Canada en associant cours en présentiel, outils numériques et coopération communautaire afin de préserver la langue maternelle et l’identité culturelle des jeunes générations d’origine vietnamienne.

Le célèbre violoncelliste Mischa Maisky. Photo : NSCC

Le violoncelliste Mischa Maisky attendu à Hanoï

Le célèbre violoncelliste Mischa Maisky se produira le 2 novembre à l’Opéra Ho Guom, aux côtés de Dinh Hoai Xuan, Lily Maisky et Nicolas Dautricourt, lors du 13e concert « Cello Fundamento ».

Ouverture du 12e Festival des fleurs de sarrasin à Tuyen Quang. Photo: VNA

Ouverture du 12e Festival des fleurs de sarrasin à Tuyen Quang

Le programme comprenait une cérémonie officielle et des festivités avec des spectacles artistiques remarquables présentés par des artistes et des artisans. Alliant harmonieusement culture traditionnelle et art contemporain, ces représentations ont mis en valeur la beauté des paysages et des habitants, l’identité culturelle des ethnies ainsi que le dynamisme nouveau de cette région située à l’extrême nord du Vietnam.