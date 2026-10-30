Deux grottes volcaniques de Lam Dong classées sites d’intérêt national

Lam Dong (VNA) – Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a classé deux grottes volcaniques du système de Krong No, situées dans la commune de Nam Da, province de Lam Dong, au rang de sites d’intérêt national.



L’information a été annoncée le 30 octobre par Le Thi Truc Linh, directrice adjointe du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, à la suite de la publication des décisions n° 2924/QD-BVHTTDL et n° 2912/QD-BVHTTDL, signées le 29 octobre par la ministre Lam Thi Phuong Thanh.



Il s’agit de la grotte A1, également appelée grotte de lave, grotte des Chauves-souris ou grotte du Nid d’abeilles, située dans le hameau de Buon Choah et formée lors des éruptions du volcan Nam B’Lang, ainsi que de la grotte C2, également connue sous les noms de grotte de lave C1-C2, grotte des Chauves-souris ou grotte du Crocodile, située dans le hameau de Duc Lap.



Longues chacune de plus de 400 mètres et profondes de 3 à 10 mètres, ces grottes présentent des structures géologiques rares, liées à la formation de cavités dans la lave. Elles bénéficient désormais des mesures de protection prévues par la législation sur le patrimoine culturel.



Situé dans la zone centrale du Géoparc mondial UNESCO de Dak Nong, le système de grottes volcaniques de Krong No constitue un patrimoine géologique remarquable, notamment pour sa valeur géologique et géomorphologique. Le classement des grottes A1 et C2 reconnaît leur intérêt scientifique et paysager, tout en contribuant à sensibiliser le public à la préservation du patrimoine naturel.



Cette reconnaissance offre également un cadre juridique pour mieux gérer, protéger et valoriser ces sites, tout en favorisant le développement du géotourisme, de la recherche scientifique et de l’éducation au patrimoine, dans une perspective de tourisme durable à Lam Dong. – VNA