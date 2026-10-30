Inauguration du train patrimonial Hanoï - Thai Nguyen

Thai Nguyen (VNA) - Le 30 octobre, la province de Thai Nguyen (Nord) a inauguré le train patrimonial Hanoï-Thai Nguyen et accueilli une délégation de conjoints d’ambassadeurs et de chefs de missions diplomatiques étrangères au Vietnam, ainsi que des touristes, à l’occasion du 195e anniversaire de sa fondation (4 novembre 1831- 2026) et de l’ouverture du Festival international du thé de Thai Nguyen 2026.

À la gare de Hanoï, Nguyen The Manh, président du Comité populaire de la province de Thai Nguyen, ainsi que des représentants des services provinciaux, ont accueilli la délégation et pris part au voyage. Près de 100 personnes étaient à bord, dont des conjoints d’ambassadeurs et de chefs de missions diplomatiques étrangères au Vietnam, des représentants de départements et de services du ministère des Affaires étrangères, ainsi que des touristes.

Tout au long du trajet entre les gares de Hanoï et de Luu Xa, dans la province de Thai Nguyen, les voyageurs pourront déguster du thé et des spécialités culinaires traditionnelles, tout en découvrant les chants Then et le son du luth Tinh.

À Thai Nguyen, la délégation visitera plusieurs sites touristiques et participera à différentes activités, notamment dans la zone de thé de spécialité de Tan Cuong, au village d’écotourisme sur pilotis de Thai Hai, au Musée des cultures des ethnies du Vietnam et à l’exposition "195 ans de Thai Nguyen : réalisations en matière d’intégration et de développement". Elle découvrira également les stands présentant des produits du thé vietnamiens et étrangers, avant de participer à la cérémonie commémorant le 195e anniversaire de la fondation de la province et à l’ouverture du Festival international du thé de Thai Nguyen 2026.

Des spectacles artistiques sont organisés à bord du train pour les touristes. Photo : VNA

Le train patrimonial Hanoï-Thai Nguyen assure deux trajets par jour : un départ de la gare de Hanoï à 6h20 et un départ de la gare de Thai Nguyen à 17h10 pour le retour. Pendant le Festival international du thé, six trajets supplémentaires sont prévus les 30 et 31 octobre, les 1er, 5, 6 et 7 novembre. À l’issue du festival, le service devrait être maintenu à raison de deux trajets par semaine, le week-end.

Selon le Service provicial de la Culture, des Sports et du Tourisme de Thai Nguyen, ce projet résulte d'une coopération entre le Groupe des chemins de fer du Vietnam et le Comité populaire provincial, conformément au Protocole d'accord sur le développement des produits touristiques ferroviaires Hanoï - Thai Nguyen pour la période 2026 - 2030. Les deux parties ont convenu de finaliser le projet de développement des trains touristiques de Thai Nguyen sur l'itinéraire Hanoï - Gia Lam - Dong Anh - Pho Yen - Luu Xa et inversement, tout en assurant la liaison avec les sites touristiques locaux.

Dans cette perspective, la province prévoit de développer des circuits adaptés à différents profils de visiteurs, notamment une excursion à la journée intitulée "Une journée à Thai Nguyen", un séjour de deux jours et une nuit "Une nuit au cœur de la région du thé" et un circuit de trois jours ou plus "À la découverte de la région du thé". Ces circuits relieront plusieurs sites emblématiques, dont la région théicole de Tan Cuong, le village d’écotourisme sur pilotis de Thai Hai, le Musée des cultures des ethnies du Vietnam, les lacs Nui Coc et Ba Be, ainsi que la zone de sécurité (ATK) de Dinh Hoa et d’autres destinations touristiques.-VNA