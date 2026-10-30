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Le Vietnam tisse ses contes au royaume d’Andersen sept décennies après

Pour la première fois, le Vietnam présentera deux candidats au prix Hans-Christian-Andersen, l’une des plus prestigieuses distinctions internationales dans le domaine de la littérature jeunesse.

L’illustrateur Ta Huy Long et l’auteure Nguyên Huu Quynh Huong. Photo: VBBY
L’illustrateur Ta Huy Long et l’auteure Nguyên Huu Quynh Huong. Photo: VBBY

Hanoi (VNA) – L’auteure Nguyên Huu Quynh Huong et l’illustrateur Ta Huy Long ont été choisis pour représenter le Vietnam lors du prestigieux prix Hans-Christian-Andersen, qui sera décerné à la Foire du livre jeunesse de Bologne, en Italie.

Sélectionnés par la section nationale du Conseil vietnamien du livre pour la jeunesse (VBBY), ces nommés concourent pour l’édition 2028 du prix, l’une des distinctions les plus prestigieuses au monde dans le domaine de la littérature d’enfance et de jeunesse.

Souvent surnommé le "petit prix Nobel de littérature", le prix Hans-Christian-Andersen est une distinction internationale décernée tous les deux ans par l’Union internationale pour les livres de jeunesse (IBBY) en reconnaissance d’une "contribution durable à la littérature pour enfants".

Ce prix prestigieux, baptisé en hommage au célèbre écrivain danois, se décline en deux catégories : les auteurs et les illustrateurs. Consécration ultime, les lauréats reçoivent leur médaille d’or directement des mains du monarque danois.

En plus du prix, l’IBBY publie une "Liste d’honneur" bisannuelle de nouveaux livres pour la jeunesse choisis pour leur excellence par les sections nationales de l’IBBY, dans les domaines de l’écriture, l’illustration et la traduction de livres pour enfants.

Cette année, l’illustrateur Ta Huy Long et l’autrice Quynh Huong, tous deux publiés par les éditions Kim Dông, sont respectivement nommés dans les catégories « Illustration » et « Écriture ». Pour la première fois en 70 ans d’histoire de ce prix, le pays s’illustre simultanément dans ces deux disciplines. Cette double nomination marque un jalon décisif pour le rayonnement et l’exportation de la littérature jeunesse vietnamienne à l’international.

Maître incontesté de l’illustration vietnamienne, Ta Huy Long a donné ses lettres de noblesse à la littérature jeunesse à travers un parcours exemplaire. Des pages vibrantes des "Aventures de Grillon" à l’épopée du "Drapeau brodé de six caractères d’or", jusqu’au poignant "Yersin – Le Chant de la baleine", ses œuvres marquantes ont réenchanté l’imaginaire des jeunes lecteurs.

Au fil des ans, il a su façonner une signature visuelle unique, née d’une plongée minutieuse dans les archives culturelles combinée à une puissance expressive hors norme. En réinventant la transmission du patrimoine historique et littéraire du Vietnam, l’artiste prouve que l’illustration nationale peut puiser au plus profond de son identité pour façonner un style universel, capable de toucher les lecteurs de toutes générations et de tous horizons.

Auteure, chercheuse et fervente promotrice de la lecture, Nguyên Huu Quynh Huong insuffle un souffle nouveau à l’univers de l’album illustré. Loin d’être de simples divertissements, ses récits s’emparent de sujets cruciaux et profondément actuels, éveillant les jeunes consciences au changement climatique, aux réalités des migrations ou encore à la puissance du lien qui unit l’humain à la nature.

Cette vision engagée dépasse aujourd’hui largement les frontières de son pays natal. Traduits et célébrés à l’international, ses ouvrages séduisent les éditeurs du monde entier, comme en témoignent les nombreuses négociations de droits sur les marchés étrangers. Une reconnaissance globale qui culmine avec sa nomination au prestigieux prix commémoratif Astrid Lindgren 2027, la plus haute distinction de la littérature jeunesse, décernée par le gouvernement suédois.

Mais l’impact de Nguyên Huu Quynh Huong ne se limite pas à sa seule plume. Elle s’investit pleinement dans la recherche, l’accompagnement des auteurs et illustrateurs émergents, la promotion de la lecture, ainsi que le développement de plateformes connectant les différents acteurs de l’écosystème du livre de jeunesse au Vietnam.

Au croisement de l’art, de la science et de l’action sur le terrain, sa carrière se lit comme un engagement total. Une démarche globale qui redéfinit les contours de l’album illustré vietnamien, ouvrant la voie à une nouvelle ère où l’œuvre est enfin pensée, publiée, étudiée et célébrée à sa juste valeur culturelle.

Parallèlement à l’écriture, Quynh Huong se consacre à dénicher et accompagner les talents émergents, auteurs comme illustrateurs. Elle s'investit également dans la promotion de la lecture et crée des plateformes pour connecter les acteurs de l'album illustré au Vietnam.

Son parcours illustre une synergie parfaite entre création, recherche et action sur le terrain. Une démarche globale qui multiplie les opportunités pour que le livre illustré vietnamien soit écrit, publié, étudié et reconnu à sa juste valeur culturelle. – VNA

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