Le président de l’Assemblée nationale du Laos attendu au Vietnam

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, accompagné de son épouse, effectuera une visite officielle au Vietnam du 2 au 5 novembre, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
Cette visite se déroulera à l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et de son épouse. -VNA
Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, accompagné de son épouse, effectuera une visite officielle au Vietnam du 2 au 5 novembre, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.