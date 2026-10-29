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Le président de l’Assemblée nationale du Laos attendu au Vietnam

Le président de l'Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, accompagné de son épouse, effectuera une visite officielle au Vietnam du 2 au 5 novembre, à l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et de son épouse.

Le président de l'Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone. Photo: VNA
Le président de l'Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, accompagné de son épouse, effectuera une visite officielle au Vietnam du 2 au 5 novembre, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cette visite se déroulera à l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et de son épouse. -VNA

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