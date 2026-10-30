Russie, Vietnam et Biélorussie : une mémoire partagée célébrée à Budapest

Budapest (VNA) - Le 28 octobre, au Centre culturel russe de Budapest, en Hongrie, les ambassades de Russie, du Vietnam et de Biélorussie ont organisé conjointement une rencontre culturelle intitulée "Vers la mémoire commune – Rencontre des cultures russe, vietnamienne et biélorusse en terre hongroise".

Au-delà de la mise en valeur de leurs identités nationales respectives, cette manifestation a offert des retrouvailles chargées d’émotion à d’anciens étudiants, résidents et travailleurs ayant vécu dans l’ex-Union soviétique, qui continuent de garder un souvenir vivace de ces années de jeunesse.

L'événement a rassemblé les ambassadeurs des trois pays, des membres de leurs diasporas ainsi qu'un grand nombre de personnes attachées à la Russie et aux terres de l'ancien espace soviétique.

S'exprimant lors de la rencontre, l’ambassadeur de Russie en Hongrie, Evgeny Stanislavov, a souligné que les années d'études et de vie en Russie représentaient un patrimoine mémoriel partagé par des générations entières issues de divers pays, leur ayant permis non seulement d'acquérir des connaissances, mais aussi de nouer des liens d'amitié durables, des affinités culturelles et des attachements pour la vie.

Pour sa part, l’ambassadeur du Vietnam en Hongrie, Bui Le Thai, a rappelé que les anciens étudiants avaient rapporté bien davantage que des connaissances et des diplômes : la maîtrise d’une langue, la découverte d’une culture, des amitiés solides et une profonde reconnaissance. Devenus pour beaucoup scientifiques, médecins, enseignants, spécialistes ou responsables, ils continuent de faire fructifier cet héritage et de servir de passerelles au service de l’amitié entre le peuple vietnamien et ceux de Russie, de Biélorussie et de l’ex-Union soviétique.

Soulignant à son tour le rôle de l’éducation, de la science et de la culture au rapprochement des nations, l’ambassadeur de Biélorussie en Hongrie, Uladzimir Ulakhovich, a rappelé qu'au fil des décennies, des milliers de jeunes Vietnamiens s'étaient formés dans les universités biélorusses avant d'accéder à des fonctions scientifiques, des experts ou de gestion de premier plan. Il a affirmé que ces liens d'amitié nés sur les bancs d'école avaient résisté à l'épreuve du temps, consolidant ainsi la confiance et l'attachement mutuel d'humain à humain.

Prenant la parole au nom des Vietnamiens ayant étudié en Union soviétique, la docteure Phan Bich Thien, à l’origine de cette rencontre, a évoqué avec émotion son arrivée dans les amphithéâtres universitaires de Moscou il y a 40 ans. Elle a rappelé qu’à l’époque, les étudiants vietnamiens avaient reçu un accueil chaleureux et bénéficié du soutien dévoué de leurs professeurs et camarades soviétiques. Ces années leur ont non seulement apporté des connaissances, mais ont également contribué à forger leur personnalité, leur pensée et leurs valeurs pour toute leur vie. Malgré le passage du temps et les changements de circonstances, les liens entre enseignants et étudiants, l’amitié, la langue russe et l’attachement à la culture russe restent vivaces.

La rencontre s’est poursuivie avec un spectacle artistique mettant à l’honneur les traditions du Vietnam, de la Russie et de la Biélorussie. Des numéros de danse, de chant et de piano interprétés par des artistes vietnamiens ont alterné avec des œuvres classiques et lyriques russes, ainsi qu’avec des prestations mettant en valeur les instruments folkloriques biélorusses.

À l’issue de la partie artistique, les délégués et invités se sont réunis autour d'un banquet de spécialités culinaires des trois pays pour prolonger les échanges. -VNA