Économie

Le café vietnamien Ham Rong se fait une place sur le marché haut de gamme

Le groupe italien Lavazza a lancé un café de spécialité 100 % Fine Robusta provenant de Gia Lai, commercialisé sous le nom de Ham Rong dans sa collection 1895.

Le succès du café de spécialité 100 % Fine Robusta Ham Rong en Italie témoigne de la transformation stratégique de la filière vietnamienne. Photo : VNA
Le succès du café de spécialité 100 % Fine Robusta Ham Rong en Italie témoigne de la transformation stratégique de la filière vietnamienne. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le café de spécialité 100 % Fine Robusta Ham Rong, originaire de Gia Lai, au Vietnam, vient d’être lancé à l’usine 1895 du groupe Lavazza, en Italie. Son entrée dans la gamme de cafés de spécialité 1895 marque une nouvelle étape dans la reconnaissance internationale de la qualité du Fine Robusta vietnamien.

Cette initiative est l’aboutissement d’une coopération amorcée lors du Forum du café organisé à Turin en 2024 par l’ambassade du Vietnam en Italie et l’Association vietnamienne du café et du cacao (VICOFA). Dans le prolongement de cette rencontre, l’ambassade avait proposé aux experts du groupe italien de travailler à l’élaboration d’un café de spécialité d’origine unique (Single Origin) portant une marque vietnamienne. Après plusieurs envois d’échantillons et des évaluations rigoureuses selon les normes internationales, le Robusta issu de la zone de culture de Ham Rong, à Gia Lai, a passé avec succès les tests de dégustation et a été sélectionné par Lavazza.

Selon Duong Phuong Thao, conseillère commerciale de l’ambassade du Vietnam en Italie, cette intégration dans la gamme 1895 témoigne de l’efficacité de la diplomatie économique et de la volonté des entreprises vietnamiennes d’accéder au marché international du café haut de gamme.

Les activités de promotion commerciale organisées en Italie ont par ailleurs permis à plusieurs entreprises vietnamiennes de conclure directement des contrats d’exportation avec de grands acheteurs et distributeurs italiens.

Au sein de la gamme 1895 Coffee Designers by Lavazza, le café Ham Rong porte le nom de sa région de production, à Gia Lai, tandis que la mention « Vinh Hiep Organic Farm » figure sur les emballages commercialisés en Europe.

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Le café de spécialité 100 % Fine Robusta Ham Rong, originaire de Gia Lai, au Vietnam, vient d’être lancé à l’usine 1895 du groupe Lavazza, en Italie. Photo: VNA


Marco Barbieri, directeur du marketing de Lavazza en Italie, a indiqué que le groupe souhaitait présenter, à travers Ham Rong, une nouvelle expression du Fine Robusta, mettant en valeur le terroir, le travail du producteur, la sélection des grains et les arômes du café.

Pour Thai Nhu Hiep, président du conseil d’administration et directeur général de Vinh Hiep, cette coopération offre à son entreprise, longtemps connue comme un fournisseur de matières premières en grandes quantités, l’occasion de démontrer la véritable valeur du café vietnamien sur le marché mondial des cafés de spécialité.

Le Vietnam est actuellement le deuxième producteur et exportateur mondial de café et le premier fournisseur de Robusta, qui représente environ 90 % de sa production nationale.

Selon la VICOFA (Vietnam Coffee - Cocoa Association), les exportations de café ont atteint un montant record d’environ 8,5 milliards de dollars lors de la campagne 2025-2026, pour un volume d’environ 1,8 million de tonnes, dépassant largement l’objectif annuel de 6 milliards de dollars fixé pour 2030. Lors de la campagne 2024-2025, le prix moyen à l’exportation a atteint un niveau historique de 5.610 dollars la tonne.

La présence du Fine Robusta Ham Rong dans la gamme 1895 de Lavazza illustre ainsi l’évolution de la filière vietnamienne, qui ne mise plus uniquement sur les volumes exportés, mais cherche également à faire reconnaître la qualité de ses produits et à développer ses propres marques sur le marché mondial. – VNA

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