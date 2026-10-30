Économie

L’aéroport de Phu Quôc inaugure sa deuxième piste après huit mois de travaux

Longue de 3.300 mètres et large de 45 mètres, la piste 2 est conforme aux normes de code E de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), permettant ainsi d’accueillir des avions gros-porteurs et renforçant la connectivité aérienne internationale de Phu Quôc.

Un avion sur le point de poser sur l'aéroport international de Phu Quôc, dans la province de An Giang. Photo: VNA
Un avion sur le point de poser sur l'aéroport international de Phu Quôc, dans la province de An Giang. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – L’aéroport international de Phu Quôc, dans la province de An Giang (Sud), a mis jeudi 29 octobre sa piste 2 en service commercial, marquant l’aboutissement d’une course de construction de huit mois pour préparer l’accueil de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027.

Le tout premier vol commercial s’est posé sur cette nouvelle piste à 7h05, inaugurant une nouvelle phase opérationnelle après les travaux, les contrôles techniques et les vols de calibrage.

Longue de 3.300 mètres et large de 45 mètres, la piste 2 répond aux normes du Code E de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Elle permet d’accueillir des appareils gros-porteurs tels que le Boeing 787, l’Airbus A350 et le Boeing 777, renforçant ainsi la connectivité aérienne internationale de l’île aux perles du Vietnam.

La mise en service de la piste 2 permettra de maintenir la fluidité du trafic pendant la modernisation de la piste existante, d’autant que le nombre de vols pour la saison hiver 2026-2027 devrait bondir d’environ 34%, a déclaré Nguyên Ba Quân, directeur de l’aéroport.

Saluant cette réussite collective, il a rendu hommage aux autorités de régulation, à l’investisseur Sun Group, à l’Airport Construction Corporation (ACC) ainsi qu’aux ingénieurs et ouvriers vietnamiens impliqués dans le projet.

Sous la houlette de Sun Group, plus de 20 entrepreneurs et consultants se sont relayés sur un chantier ininterrompu de huit mois. Une mobilisation record qui a réuni plus de 6.000 ingénieurs et travailleurs, répartis en trois huit et quatre équipes. La piste 2 constitue une étape clé du vaste plan de modernisation et d’extension de l’aéroport international de Phu Quôc.

Par la suite, la piste 1 actuelle sera allongée de 3.000 à 3.500 mètres et élargie à 75 mètres. Cet aménagement permettra d’accueillir des appareils de catégorie Code F, à l’instar de l’Airbus A380-800 et du Boeing 747-8F.

Parallèlement, les travaux du terminal T2 sont accélérés en vue d’une mise en service dès mai 2027. Conçu par le cabinet singapourien CPG Consultants sur le thème du phénix de feu, il sera doté d’un système d’identification biométrique, de l’enregistrement en libre-service et de la gestion automatisée des bagages.

À partir de mai 2027, l’aéroport devrait exploiter simultanément deux pistes, assurant une liaison fluide avec les voies de circulation, les tarmacs, le terminal T2 ainsi que la zone et le terminal VIP.

Selon son plan directeur, l’aéroport international de Phu Quôc vise une capacité initiale de 24 millions de passagers par an, avant d’atteindre 50 millions à long terme. – VNA

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#aéroport international de Phu Quôc #Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027
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