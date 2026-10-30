Le Vietnam envisage une bourse des produits agro-aquatiques pour sécuriser les filières

Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a appelé, vendredi 30 octobre, à aligner plus étroitement la production sur la demande du marché et à créer une bourse des matières premières dédiée aux produits agricoles et aquatiques.

Cette déclaration a été faite lors d’une réunion ministérielle, vendredi 30 octobre à Hanoi, visant à dresser le bilan de la production, de la commercialisation et du commerce extérieur de la filière agro-sylvo-aquatique, tout en définissant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés pour l’année 2026.

62,9 milliards de dollars d’exportations agricoles, aquatiques et sylvicoles.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Vo Van Hung, a annoncé que les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont atteint une valeur estimée à 62,89 milliards de dollars sur les dix premiers mois de 2026, soit une progression de 7,8 % sur un an. En parallèle, les importations se sont élevées à 44,28 milliards de dollars (+9,2%), dégageant un excédent commercial d’environ 18,6 milliards de dollars, en hausse de 4,7%.

Le secteur est en bonne voie pour atteindre son objectif de croissance annuelle fixé à 4%, porté par une progression attendue de 4,3 à 4,4% au quatrième trimestre. Les exportations totales devraient ainsi franchir la barre des 74 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année.

Cependant, la production et la commercialisation nationales se heurtent à plusieurs obstacles, notamment le recul des surfaces rizicoles dans le delta du Mékong, l’abondance de l’offre pour certaines denrées et l’envolée des coûts des intrants. Les marchés d’exportation restent fortement concentrés, tandis que la baisse des cours a plombé les recettes des produits phares.

Au cours des dix premiers mois, si le volume des exportations de café a progressé de 18,1%, sa valeur a chuté de 5,4% ; le riz, quant à lui, accuse un repli de 5,7% en volume et de 10,8% en valeur ; et le caoutchouc a reculé de 15,5 % en volume et de 1,1% en valeur.

La faiblesse des liens entre la production, l’approvisionnement, la transformation et la distribution, la fragmentation de la production et l'instabilité des contrats d'achat constituent des freins majeurs. Les usines de transformation fonctionnent à seulement 60 à 80% de leur capacité nominale, tandis que les infrastructures de stockage frigorifique et de logistique demeurent insuffisantes.

De meilleures prévisions et une gestion accrue de la production

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung s'exprime lors de la réunion, à Hanoi, le 30 octobre. Photo: VNA

En conclusion de la réunion, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a qualifié d’encourageants les résultats du secteur, affirmant que l’objectif d’une croissance de 4% était désormais à portée de main.

Il a invité le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement à collaborer étroitement avec le ministère de l’Industrie et du Commerce afin de suivre de près la production, la récolte, la transformation et la commercialisation des produits phares, à anticiper avec précision les volumes de production et à orienter les filières en fonction de la demande du marché et des normes techniques.

Le dirigeant a préconisé une planification d’urgence des zones de culture et d’élevage pour endiguer toute expansion sauvage, parallèlement à la numérisation des données relatives aux bassins de production et aux sites de conditionnement. Il a enfin souligné qu’un contrôle strict de la traçabilité et de la sécurité sanitaire des aliments était indispensable pour faire barrage aux fraudes commerciales.

Il a chargé les ministères de l’Agriculture et de l’Environnement, ainsi que de l’Industrie et du Commerce, de plancher sur un projet de création d’une bourse des produits agricoles et aquatiques. L’objectif est de promouvoir la production, fluidifier les échanges et renforcer la transparence du marché. Face aux aléas du secteur, il a martelé que les agriculteurs ne devaient plus être laissés à eux-mêmes pour gérer le cercle vicieux des récoltes records et de l’effondrement des cours.

Le vice-Premier ministre a par ailleurs appelé à intensifier les investissements dans l’innovation, la productivité, l’amélioration de la qualité des produits et les technologies d’élevage — en particulier pour le porc, la crevette et le poisson. Le dirigeant a insisté pour que la recherche scientifique soit désormais étroitement corrélée aux réalités du terrain et aux débouchés commerciaux.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a été chargé de garantir un approvisionnement suffisant en biens de première nécessité à l’approche du Nouvel An lunaire. Ses tâches incluent également la stabilisation du marché, la lutte contre la contrebande et les produits contrefaits, ainsi que l’accompagnement des exportateurs face aux barrières commerciales.

Le vice-Premier ministre a également ppelé à renforcer les synergies entre les entreprises vietnamiennes et les grands réseaux de distribution internationaux. Il a en outre plaidé pour une simplification des procédures administratives et douanières, parallèlement à un durcissement des contrôles pour endiguer la contrebande et la fraude commerciale. – VNA