Économie

Le Vietnam veut bâtir un écosystème d’exportation numérique pour ses produits

​ Le commerce électronique transfrontalier ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises vietnamiennes pour accéder directement aux consommateurs internationaux. Le Vietnam entend renforcer l’accompagnement des entreprises et les infrastructures numériques afin de transformer ce potentiel en capacité d’exportation durable.

La plateforme numérique de gestion des postes-frontières, mise en service à titre expérimental depuis août 2023, utilise les technologies de l’Internet des objets (IoT) et des caméras dotées d’intelligence artificielle (IA) pour gérer les véhicules. Elle permet de réduire à moins de deux minutes par véhicule le temps nécessaire aux formalités au poste-frontière n° II de Kim Thanh. Photo: VNA
La plateforme numérique de gestion des postes-frontières, mise en service à titre expérimental depuis août 2023, utilise les technologies de l’Internet des objets (IoT) et des caméras dotées d’intelligence artificielle (IA) pour gérer les véhicules. Elle permet de réduire à moins de deux minutes par véhicule le temps nécessaire aux formalités au poste-frontière n° II de Kim Thanh. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – L'e-commerce transfrontalier ouvre de nouvelles perspectives aux exportations vietnamiennes. En rapprochant les entreprises des consommateurs internationaux, il leur permet d'élargir leurs débouchés et de faire progressivement connaître leurs marques sur les marchés étrangers grâce aux outils numériques. Mais la réussite de cette stratégie ne repose pas sur la seule présence sur les plateformes de vente en ligne. Elle suppose également une offre de qualité, le respect des normes internationales et la mise en place d'un écosystème d'accompagnement cohérent.

Selon Lai Viet Anh, chef adjoint du Département du commerce élecronique relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, le commerce électronique transfrontalier s'impose progressivement comme une composante majeure des nouvelles infrastructures commerciales et un moteur des échanges internationaux. Le dynamisme et la capacité d'adaptation des entreprises vietnamiennes ont déjà donné des résultats encourageants, permettant à des produits de marque vietnamienne de franchir les frontières géographiques pour toucher directement des consommateurs dans le monde entier.

Cependant, l’exportation en ligne ne consiste pas simplement à mettre des produits en vente sur une plateforme. Les entreprises doivent répondre simultanément aux exigences relatives aux marchés, aux normes, aux marques, aux contenus numériques, aux paiements, à la logistique, à l’assurance, au service à la clientèle, aux données et aux réglementations vietnamiennes comme étrangères.

Le Plan directeur national de développement du commerce électronique pour 2026-2030 prévoit ainsi de moderniser et de rendre plus durable ce secteur, d'améliorer sa compétitivité et de promouvoir la commercialisation des produits vietnamiens en ligne. Pour en faire un nouveau moteur des exportations, le Vietnam doit construire un écosystème numérique dans lequel chaque acteur assume un rôle complémentaire.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce considère ce modèle comme une occasion particulière pour les petites et moyennes entreprises (PME). En leur permettant de toucher directement les consommateurs finaux, le commerce électronique transfrontalier leur donne également accès à des données précieuses sur l'évolution de la demande.

Le Vietnam dispose de 18 accords de libre-échange couvrant plus de 65 marchés, ainsi que de capacités de production et de transformation diversifiées. Pourtant, les exportations réalisées par le commerce électronique transfrontalier ne représentaient qu'environ 0,48 % des exportations nationales en 2025, ce qui témoigne de l'ampleur du potentiel encore inexploité. Les chaussures, les produits de consommation, les articles de soins personnels, les produits biologiques et les préparations à base de plantes naturelles figurent parmi figurent parmi les filières présentant des perspectives prometteuses.

L’Agence du commerce électronique déploie des programmes d'accompagnement dans le cadre du plan national 2026-2030 et du projet de promotion des exportations par le commerce en ligne transfrontalier. Ces dispositifs prévoient des formations, des actions de sensibilisation et un accompagnement adapté aux profils des entreprises, aux caractéristiques de leurs produits et aux marchés visés.

Parallèlement, le commerce de découverte, notamment à travers les vidéos courtes et les ventes en direct, ouvre de nouvelles possibilités aux marques encore peu connues. Tran Thi Tan, représentante de TikTok Shop, indique que 20 entreprises et vendeurs vietnamiens sont déjà présents dans l'écosystème de la plateforme aux États-Unis et en Chine, dont dix ont dépassé le seuil de 1.000 commandes.

Pour amplifier cette dynamique, le programme « Beyond Vietnam – Les produits vietnamiens prennent leur envol », lancé par TikTok Shop, prévoit entre 2026 et 2028 de former et d'accompagner 2.000 entreprises vietnamiennes afin qu'elles puissent commercialiser officiellement leurs produits sur les plateformes aux États-Unis et en Chine. Il vise également à aider 100 entreprises à atteindre leurs 1.000 premières commandes et de faire émerger dix marques ou vendeurs vietnamiens générant un million de dollars de chiffre d'affaires grâce au commerce de découverte.

De son côté, le programme « Les jeunes entrepreneurs à la conquête des marchés internationaux grâce au commerce électronique », organisé par l'Association vietnamienne du commerce électronique en coopération avec Amazon, met l'accent sur les compétences numériques, l'intelligence artificielle, le commerce en ligne transfrontalier et les réseaux de soutien à l'exportation.

Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du programme « Vietnam Go Global » pour 2026-2030, qui vise à aider les entreprises vietnamiennes à diversifier leurs débouchés et à consolider leur présence sur les marchés internationaux.

Selon Trân Minh Thang, de l’Agence de promotion commerciale, ces programmes doivent faciliter l'accès aux connaissances, aux conseils spécialisés et aux partenaires de l'écosystème. Leur efficacité dépendra toutefois aussi de la simplification des procédures douanières, du renforcement des infrastructures logistiques et de l'amélioration des systèmes de paiement. Autant de conditions nécessaires pour permettre aux entreprises de dépasser le stade des ventes en ligne ponctuelles et de bâtir de véritables activités d'exportation, structurées et compétitives à l'échelle mondiale.- VNA

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