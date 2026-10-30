L'immobilier touristique à la recherche de nouveaux relais de croissance

Gia Lai (VNA) - À l’aube d’un nouveau cycle de développement, le marché de l’immobilier touristique doit opérer un changement de cap : délaisser une logique d’investissement fondée sur l’anticipation des hausses de prix au profit d’une approche privilégiant la rentabilité de l’exploitation, les capacités opérationnelles et la valorisation durable des actifs. Dans la province de Gia Lai, la mise en réseau des espaces touristiques du littoral et des hauts plateaux, le développement coordonné des infrastructures, la consolidation du cadre juridique et la structuration d’un écosystème touristique compétitif constituent autant de leviers pour valoriser le potentiel local et attirer les investisseurs.

Ces enjeux ont été au cœur des échanges entre responsables, experts et entreprises lors du séminaire intitulé "L’immobilier touristique dans un nouveau cycle : du cadre juridique à la valeur d’exploitation", organisé le 30 octobre au matin par le journal Xay dung (Construction), en coordination avec le Comité populaire de la province de Gia Lai et le groupe FLC, au Centre international de conférences du complexe FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort, dans la province de Gia Lai.

Privilégier la rentabilité et l’exploitation des projets

Selon Nguyen Thi Hong Nga, rédactrice en chef du journal Xay dung, l’immobilier touristique et de villégiature présente un potentiel important, mais son développement ne doit plus se limiter au lancement de projets et à la commercialisation de produits. L’enjeu est désormais de garantir une exploitation efficace et de créer une valeur réelle et durable.

Le secteur reste néanmoins confronté à plusieurs difficultés. Certains projets misent davantage sur les perspectives de hausse des prix que sur une véritable activité touristique, tandis que d’autres pâtissent d’une coordination insuffisante avec les infrastructures environnantes ou de difficultés juridiques et opérationnelles. Dans le segment des appartements touristiques (condotels), les problèmes liés à la gestion, à la maintenance, à la sécurité et à la répartition des droits entre les différentes parties peuvent également être à l’origine de litiges.

Le directeur adjoint du Service provincial de la Construction, Le Dang Tuan, a appelé à trois changements : passer des anticipations de plus-value à la valeur d’exploitation réelle, des projets isolés à un écosystème touristique intégré, et de la simple exploitation des ressources à la création de valeur associée à la préservation de la nature et de la culture locale.

Des délégués discustent lors du séminaire. Photo: VNA

Un potentiel de marché conditionné par la clarification juridique

Selon Nguyen Van Dinh, vice-président de l’Association vietnamienne de l’immobilier et président de l’Association des courtiers immobiliers du Vietnam, le pays compte actuellement 146 438 appartements touristiques, pour une demande annuelle d’hébergement d’environ 70 millions de visiteurs. L’offre reste toutefois inférieure à la moitié des besoins estimés.

À l’horizon 2030, la croissance économique, l’amélioration des infrastructures et l’augmentation des flux touristiques devraient soutenir le développement de ce marché. Son essor reste néanmoins tributaire de la clarification du cadre juridique, de la protection des droits des investisseurs et des clients, ainsi que d’une meilleure gestion des projets.

Chu Van Hai, chef adjoint du Bureau du Comité central de pilotage des politiques du logement et du marché immobilier, a rappelé que ce secteur était régi par plusieurs textes relatifs à l’investissement, au foncier, à la construction, à l’immobilier et au tourisme. Il a notamment souligné que la Loi sur l’investissement de 2025 renforçait la décentralisation des compétences en matière d’approbation des projets au profit des autorités provinciales.

Inscrire les projets immobiliers dans un écosystème touristique intégré

Pour l’expert Tran Du Lich, ancien député et membre du groupe consultatif économique du Premier ministre, l’immobilier touristique doit être considéré comme une composante de l’écosystème touristique, et non comme un simple segment immobilier. Sa valeur dépend autant de l’attractivité de la destination que de la capacité des investisseurs à gérer et exploiter les projets.

Il a également plaidé en faveur de règles plus claires concernant la propriété des biens, les droits fonciers et la durée de détention des actifs, afin de garantir leur cohérence avec la durée légale des projets.

Les échanges ont ainsi fait ressortir trois conditions essentielles au développement du secteur : la transparence du cadre juridique, l’attractivité et la connectivité des destinations, ainsi que la qualité de l’exploitation des projets.

Pour Gia Lai, l’enjeu est de transformer les atouts du littoral et des hauts plateaux en produits touristiques compétitifs, tout en favorisant un développement transparent et durable pour la période 2026-2030. -VNA