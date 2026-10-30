Économie

L'immobilier touristique à la recherche de nouveaux relais de croissance

Le marché de l’immobilier touristique vietnamien est appelé à changer de modèle, en privilégiant l’exploitation effective des projets, la rentabilité durable et la création de valeur plutôt que les seules perspectives de plus-value, dans un contexte de clarification du cadre juridique et de développement des écosystèmes touristiques.

Hai Phong compte neuf établissements touristiques répondant aux critères du tourisme vert. Photo: VNA
Hai Phong compte neuf établissements touristiques répondant aux critères du tourisme vert. Photo: VNA

Gia Lai (VNA) - À l’aube d’un nouveau cycle de développement, le marché de l’immobilier touristique doit opérer un changement de cap : délaisser une logique d’investissement fondée sur l’anticipation des hausses de prix au profit d’une approche privilégiant la rentabilité de l’exploitation, les capacités opérationnelles et la valorisation durable des actifs. Dans la province de Gia Lai, la mise en réseau des espaces touristiques du littoral et des hauts plateaux, le développement coordonné des infrastructures, la consolidation du cadre juridique et la structuration d’un écosystème touristique compétitif constituent autant de leviers pour valoriser le potentiel local et attirer les investisseurs.

Ces enjeux ont été au cœur des échanges entre responsables, experts et entreprises lors du séminaire intitulé "L’immobilier touristique dans un nouveau cycle : du cadre juridique à la valeur d’exploitation", organisé le 30 octobre au matin par le journal Xay dung (Construction), en coordination avec le Comité populaire de la province de Gia Lai et le groupe FLC, au Centre international de conférences du complexe FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort, dans la province de Gia Lai.

Privilégier la rentabilité et l’exploitation des projets

Selon Nguyen Thi Hong Nga, rédactrice en chef du journal Xay dung, l’immobilier touristique et de villégiature présente un potentiel important, mais son développement ne doit plus se limiter au lancement de projets et à la commercialisation de produits. L’enjeu est désormais de garantir une exploitation efficace et de créer une valeur réelle et durable.

Le secteur reste néanmoins confronté à plusieurs difficultés. Certains projets misent davantage sur les perspectives de hausse des prix que sur une véritable activité touristique, tandis que d’autres pâtissent d’une coordination insuffisante avec les infrastructures environnantes ou de difficultés juridiques et opérationnelles. Dans le segment des appartements touristiques (condotels), les problèmes liés à la gestion, à la maintenance, à la sécurité et à la répartition des droits entre les différentes parties peuvent également être à l’origine de litiges.

Le directeur adjoint du Service provincial de la Construction, Le Dang Tuan, a appelé à trois changements : passer des anticipations de plus-value à la valeur d’exploitation réelle, des projets isolés à un écosystème touristique intégré, et de la simple exploitation des ressources à la création de valeur associée à la préservation de la nature et de la culture locale.

vnanet-seminaire.jpg
Des délégués discustent lors du séminaire. Photo: VNA

Un potentiel de marché conditionné par la clarification juridique

Selon Nguyen Van Dinh, vice-président de l’Association vietnamienne de l’immobilier et président de l’Association des courtiers immobiliers du Vietnam, le pays compte actuellement 146 438 appartements touristiques, pour une demande annuelle d’hébergement d’environ 70 millions de visiteurs. L’offre reste toutefois inférieure à la moitié des besoins estimés.

À l’horizon 2030, la croissance économique, l’amélioration des infrastructures et l’augmentation des flux touristiques devraient soutenir le développement de ce marché. Son essor reste néanmoins tributaire de la clarification du cadre juridique, de la protection des droits des investisseurs et des clients, ainsi que d’une meilleure gestion des projets.

Chu Van Hai, chef adjoint du Bureau du Comité central de pilotage des politiques du logement et du marché immobilier, a rappelé que ce secteur était régi par plusieurs textes relatifs à l’investissement, au foncier, à la construction, à l’immobilier et au tourisme. Il a notamment souligné que la Loi sur l’investissement de 2025 renforçait la décentralisation des compétences en matière d’approbation des projets au profit des autorités provinciales.

Inscrire les projets immobiliers dans un écosystème touristique intégré

Pour l’expert Tran Du Lich, ancien député et membre du groupe consultatif économique du Premier ministre, l’immobilier touristique doit être considéré comme une composante de l’écosystème touristique, et non comme un simple segment immobilier. Sa valeur dépend autant de l’attractivité de la destination que de la capacité des investisseurs à gérer et exploiter les projets.

Il a également plaidé en faveur de règles plus claires concernant la propriété des biens, les droits fonciers et la durée de détention des actifs, afin de garantir leur cohérence avec la durée légale des projets.

Les échanges ont ainsi fait ressortir trois conditions essentielles au développement du secteur : la transparence du cadre juridique, l’attractivité et la connectivité des destinations, ainsi que la qualité de l’exploitation des projets.

Pour Gia Lai, l’enjeu est de transformer les atouts du littoral et des hauts plateaux en produits touristiques compétitifs, tout en favorisant un développement transparent et durable pour la période 2026-2030. -VNA

#Nouvelle ère #immobilier touristique #relais de croissance
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Le Thai Hoa, conseiller commercial et chef du Bureau commercial du Vietnam en Israël. Photo : VNA

Le VIFTA, levier de coopération technologique entre le Vietnam et Israël

Le VIFTA ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre le Vietnam et Israël dans les domaines des technologies, de l’innovation et de l’investissement, contribuant au renforcement des capacités de production et à l’intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes de valeur mondiales.

Développement des ports maritimes : Levier pour la finance maritime du Vietnam

Développement des ports maritimes : Levier pour la finance maritime du Vietnam

Idéalement situé sur le plan stratégique, le Vietnam émerge comme un maillon essentiel de l'économie du transport maritime et de la chaîne logistique mondiale. Cependant, la plus grande part de valeur ajoutée de ce secteur, en particulier la finance maritime, demeure encore sous-exploitée par rapport à son potentiel réel.

Marchandises importées et exportées via le port de Lach Huyen, ville de Hai Phong. Photo: VNA

Le commerce extérieur vietnamien dépasse les 1 000 milliards de dollars en dix mois

Avec un chiffre d’affaires à l’import-export de 1 010,6 milliards de dollars sur les dix premiers mois de 2026, en hausse de 32,3 % sur un an, le Vietnam enregistre une performance historique, portée par la forte progression des exportations et soutenue par une stratégie de diversification des marchés et de montée en gamme des produits.

Cérémonie de signature des accords de coopération entre les deux parties. Photo: VNA

Quang Ninh promeut une coopération intégrale avec les partenaires indonésiens

Quang Ninh affirme son rôle de pôle de croissance dynamique et de destination stratégique attrayante pour les investisseurs indonésiens. Forte d’infrastructures stratégiques développées de manière cohérente et d’un environnement d’investissement transparent, la ville entend attirer davantage de capitaux et promouvoir une coopération globale autour de trois axes prioritaires : l’investissement, le commerce et le tourisme.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Bui Minh Thanh, s’exprime lors du forum, à Hô Chi Minh-Ville, le 29 octobre. Photo : VNA

Le Vietnam et les pays nordiques veulent concrétiser de nouveaux accords commerciaux

Le président de la Chambre de commerce nordique au Vietnam (NordCham), Thue Quist Thomasen, a souligné la dynamique positive des relations bilatérales. Cet élan est porté par de nouveaux accords de coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation, par le Partenariat stratégique vert Vietnam-Norvège, ainsi que par le tout récent Accord de libre-échange signé avec l’Association européenne de libre-échange (AELE).