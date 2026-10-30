Hung Yen accueille une nouvelle usine de confection du groupe danois Spectre

Hung Yen (VNA) – L’usine de confection Spectre 2 Hung Yen, appartenant au groupe danois Spectre, a été inaugurée le 30 octobre dans le parc industriel de Song Tra, province de Hung Yen (Nord).

Spectre 2 Hung Yen est la quatrième usine du groupe au Vietnam et sa deuxième dans la province. Dotée de technologies de pointe, elle met l’accent sur l’efficacité énergétique et la protection de l’environnement. L’usine a obtenu la certification LEED Gold, une référence en matière de conception de bâtiments économes en énergie et respectueux de l’environnement. Grâce à l’utilisation de l’énergie solaire et à sa conception moderne, elle devrait émettre environ 1.600 tonnes de CO₂ de moins par an que des usines classiques de taille équivalente.

Présente à la cérémonie, l’ambassadrice du Danemark au Vietnam, Lina Gandløse Hansen, a souligné que cette inauguration intervenait à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, alors que celles-ci venaient d’être élevées au rang de partenariat stratégique global, dans le cadre de la visite d’État au Danemark du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam.

La diplomate s’est dite convaincue que, grâce à sa position stratégique et à son important potentiel de développement, Hung Yen continuerait d’attirer de nouveaux investissements, notamment en provenance du Danemark. Elle a également affirmé que l’ambassade du Danemark poursuivrait son soutien aux entreprises danoises implantées au Vietnam, en particulier à Hung Yen, et renforcerait sa coopération avec les partenaires vietnamiens pour améliorer le climat des affaires et créer de nouvelles possibilités de coopération.

Des ouvriers en plein travail sur la chaîne de production à l'usine. Photo: VNA

Pour sa part, Le Quang Hoa, vice-président du Comité populaire provincial de Hung Yen, a indiqué que deux projets d’investisseurs danois étaient actuellement implantés dans la province, pour un capital enregistré total de 19,3 millions de dollars.

Le projet Spectre 2 Hung Yen, situé dans le parc industriel de Song Tra, couvre une superficie de cinq hectares et représente un investissement de 477 milliards de dongs. Il prévoit la production de vêtements de haute technologie, avec une capacité annuelle de 3,5 millions de pièces, ainsi que la location d’environ 9.400 m² d’ateliers et de bureaux.

Une fois pleinement opérationnel, le projet devrait générer un chiffre d’affaires annuel d’environ 800 milliards de dongs, créer quelque 2.000 emplois et contribuer au budget de l’État à hauteur de plus de 100 milliards de dongs. Selon Le Quang Hoa, cette implantation contribuera au développement industriel de la province, à la création d’emplois locaux et au renforcement de la coopération entre le Vietnam et le Danemark.

Il a réaffirmé l’engagement des autorités provinciales à accompagner les entreprises et les investisseurs, à rester à leur écoute et à résoudre rapidement les difficultés rencontrées au cours de leurs activités.

Jesper Klausen, copropriétaire et directeur du développement commercial du groupe Spectre, a rappelé que l’entreprise disposait de près de 80 ans d’expérience dans la confection, dont 37 ans de spécialisation dans les vêtements fonctionnels et les vêtements de sport de plein air. Le groupe s’attache à fournir des produits de qualité et à développer des solutions innovantes pour répondre aux besoins de ses clients.

Depuis l’ouverture de son premier site de production au Vietnam en 2010, Spectre n’a cessé d’étendre ses activités dans le pays. Le groupe emploie actuellement près de 6.000 personnes dans quatre usines implantées à Ninh Binh, An Giang et Hung Yen, avec un investissement total de plus de 60 millions de dollars. – VNA