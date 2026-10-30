Hanoï ambitionne de devenir un centre touristique de référence en Asie

Hanoï (VNA) – La capitale vietnamienne ambitionne de figurer parmi les trois principaux pôles de croissance touristique du pays et de devenir un centre régional et international du tourisme culturel, patrimonial, créatif, événementiel et des services haut de gamme.



Pour concrétiser cette ambition, Hanoï entend mettre en œuvre le Programme d’action n° 20-CTr/TU du Comité municipal du Parti, qui concrétise la Résolution n° 26-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du tourisme en tant que secteur économique de pointe dans la nouvelle ère. La ville devra ainsi passer de la simple exploitation de ses atouts existants à la création de produits touristiques distinctifs, tout en améliorant l’expérience des visiteurs et la compétitivité de sa destination.



Adoptée le 22 août 2026, la Résolution n° 26-NQ/TW a été concrétisée par le Programme d’action n° 20-CTr/TU, publié le 9 octobre par le Comité municipal du Parti. Le Comité populaire de Hanoï a ensuite adopté, le 19 octobre, le Plan n° 406/KH-UBND pour sa mise en œuvre sur la période 2026-2030.



La capitale ambitionne de devenir une destination touristique de premier plan au Vietnam, de jouer un rôle moteur dans la coopération régionale et de compter parmi les trois principaux pôles de croissance touristique du pays, aux côtés de Ho Chi Minh-Ville et de Da Nang.



D’ici 2030, Hanoï prévoit d’accueillir entre 47 et 50,5 millions de visiteurs, dont 13 à 15 millions d’étrangers et 34 à 35,5 millions de Vietnamiens. Les recettes touristiques devraient atteindre entre 295 000 et 340 000 milliards de dôngs, tandis que la contribution globale du tourisme au produit intérieur brut régional (PIBR) de la ville devrait s’élever à 7,5-8 %.



Pour soutenir cette croissance, la capitale prévoit d’ajouter au moins 10 000 chambres dans des établissements hôteliers haut de gamme de quatre et cinq étoiles. Elle ambitionne également de faire reconnaître trois sites comme zones touristiques nationales et de transformer au moins trois villages de métiers traditionnels ou anciens villages en destinations touristiques de qualité, compétitives à l’échelle régionale et internationale.



Selon Nguyen Tien Dat, vice-président de l’Association du tourisme de Hanoï, la capitale cherche à bâtir un écosystème touristique plus développé, de meilleure qualité et mieux connecté. Toutefois, les objectifs en matière de fréquentation, de recettes et de capacités d’hébergement ne constituent qu’une première étape. Un développement durable suppose également une organisation cohérente des espaces touristiques, une offre de produits distinctifs, des services de qualité constante et une marque de destination capable de s’imposer durablement.



Valoriser le patrimoine et créer des produits distinctifs



Grâce à son riche patrimoine culturel, à son architecture urbaine, à sa gastronomie, à ses villages de métiers traditionnels et à ses sites écotouristiques, Hanoï dispose de nombreux atouts pour diversifier son offre. Selon les experts, ces ressources ne deviendront de véritables avantages concurrentiels que si elles sont transformées en expériences approfondies, adaptées aux attentes variées des visiteurs.



D’après le professeur associé et docteur Duong Van Sau, de la Faculté du tourisme de l’Université de la culture, la capitale doit davantage valoriser le lac Hoan Kiem, le vieux quartier, la citadelle impériale de Thang Long, le Temple de la Littérature ainsi que les espaces culturels et artistiques contemporains. Il recommande de relier les visites patrimoniales aux spectacles, aux métiers traditionnels, à la gastronomie, au design créatif et aux activités associant les communautés locales.



Pour Pham Hai Quynh, directeur de l’Institut de développement du tourisme d’Asie, Hanoï devrait également miser davantage sur le tourisme événementiel, nocturne et gastronomique, ainsi que sur les produits liés aux industries culturelles. L’organisation de festivals internationaux de musique et de spectacles de rue permettrait d’enrichir la vie culturelle urbaine et de renforcer l’attractivité de la capitale. Il a également souligné la nécessité de mieux relier les circuits et les services touristiques de Hanoï à ceux des localités voisines, afin de proposer des itinéraires combinant patrimoine urbain, villages artisanaux, écotourisme, séjours de détente et découvertes rurales.



Tran Trung Hieu, directeur adjoint du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme, a indiqué que le secteur travaillait avec les localités à la réorganisation durable des espaces touristiques, en plaçant les valeurs culturelles au cœur de son développement. Le recours aux technologies sera également renforcé afin d’améliorer la qualité de l’offre et l’attractivité des destinations. -VNA

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