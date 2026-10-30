Économie

"Meet Indonesia 2026" donne un nouvel élan à la coopération entre le Vietnam et l’Indonésie

L’Indonésie s’est imposée comme le deuxième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN en 2025, avec des échanges bilatéraux atteignant 17,2 milliards de dollars. Cette dynamique s’est confirmée au cours des huit premiers mois de l’année 2026, le volume des échanges frôlant déjà les 13 milliards de dollars.

Les experts participant à la conférence "Meet Indonesia 2026", à Quang Ninh, le 30 octobre. Photo: VNA
Les experts participant à la conférence "Meet Indonesia 2026", à Quang Ninh, le 30 octobre. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) – Le ministère vietnamien des Affaires étrangères, en coordination avec l’ambassade d’Indonésie au Vietnam et la province de Quang Ninh, a ouvert vendredi 30 octobre la conférence "Meet Indonesia 2026", destinée à resserrer les liens et à dynamiser la coopération bilatérale entre les deux pays.

La vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Thi Hoàng Vân a souligné que cette initiative permet de concrétiser la feuille de route du partenariat stratégique intégral Vietnam-Indonésie pour la période 2026-2030. Elle a précisé que les discussions se concentrent sur les priorités stratégiques communes, en particulier au sein des secteurs émergents.

Le choix de Quang Ninh pour accueillir cet événement — province en tête de la croissance économique nationale sur les neuf premiers mois de 2026 — illustre la volonté ferme des deux partenaires de donner corps à leur partenariat stratégique intégral. Cette démarche marque une volonté d’étendre la coopération de l’échelon national aux territoires, et de traduire les orientations politiques en liens économiques concrets et en échanges humains.

Elle a souligné que cette coopération bilatérale devait s’imposer comme un pilier stratégique de leurs politiques étrangères respectives. Étroitement liée à leurs stratégies de développement nationales, elle doit également contribuer à renforcer la résilience, la solidarité et le rôle central de l’ASEAN.

Selon elle, les deux pays doivent redynamiser leurs moteurs de croissance traditionnels en renforçant l'interconnectivité des infrastructures, le commerce et les investissements croisés. La responsable a préconisé d’accélérer les liaisons aériennes directes entre les grands pôles économiques et touristiques, avant d’appeller à lever les barrières à l’accès au marché et à fluidifier les paiements transfrontaliers.

Elle a plaidé pour un changement de paradigme, invitant à dépasser le simple échange de marchandises et l’attraction d’investissements au profit de partenariats d’investissement plus étroits, d’une production conjointe et d’un renforcement des chaînes d’approvisionnement. Elle a également appelé à élargir la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, des semi-conducteurs, de l’innovation, de l’intelligence artificielle et de la transition écologique et énergétique, notamment par la création de centres de recherche et de développement communs.

Il convient également de promouvoir l’éducation, la formation et les échanges populaires afin de tisser des réseaux de connaissances durables entre les universités et de libérer pleinement le potentiel des industries culturelles.

Lê Van Anh, vice-président du comité populaire de la province de Quang Ninh, a affirmé la volonté de Quang Ninh de traduire son potentiel de coopération en projets et résultats concrets. La province accorde une priorité stratégique aux partenariats dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de la haute technologie, des énergies propres, de l’économie numérique, du développement urbain intelligent et de l’économie circulaire, sans oublier l’économie maritime, les infrastructures portuaires, la logistique et le tourisme.

Pour y parvenir, les autorités locales s’engagent à moderniser l’environnement des affaires, à simplifier les procédures administratives et à accompagner les investisseurs indonésiens, dans le strict respect de la législation vietnamienne.

La conference s’est articulée autour de deux tables rondes majeures : la première dédiée aux échanges commerciaux, aux investissements et à l’interconnexion des infrastructures sous le prisme des transitions numérique et écologique ; la seconde axée sur le tourisme durable et l’essor des produits et services Halal.

Quang Ninh dispose d’un potentiel majeur pour le tourisme halal, grâce à ses paysages, ses infrastructures et ses services susceptibles de séduire les visiteurs indonésiens, selon Juragan Denny I. Zakno, de l’Association indonésienne du tourisme halal. Ce dernier a indiqué qu’il explorerait les opportunités d’investissement avec les professionnels du secteur et envisagerait d’accroître le flux de touristes indonésiens vers cette province.

Sur le plan économique, l’Indonésie s’est imposée en 2025 comme le deuxième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN, avec des échanges bilatéraux atteignant 17,2 milliards de dollars. Pour les huit premiers mois de l’année 2026, le volume des échanges s’élevait déjà à près de 13 milliards de dollars.

Par ailleurs, les investissements indonésiens enregistrés au Vietnam ont dépassé 1,7 milliard de dollars au cours des sept premiers mois de l’année, hissant le pays au sixième rang des investisseurs étrangers. En parallèle, les entreprises vietnamiennes ont également intensifié leurs investissements en Indonésie à travers plusieurs projets d’envergure. – VNA

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#Meet Indonesia 2026 #province de Quang Ninh #ambassade d’Indonésie au Vietnam
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