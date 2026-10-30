Économie

L’aéroport international de Long Thanh se prépare à ouvrir en décembre

L’aéroport international de Long Thanh devrait commencer son exploitation commerciale le 24 décembre 2026, avec un maximum de 366 vols par semaine dans un premier temps.

L’aéroport international de Long Thanh se prépare à ouvrir en décembre. Photo: VNA
L’aéroport international de Long Thanh se prépare à ouvrir en décembre. Photo: VNA

Dong Nai (VNA) – L’aéroport international de Long Thanh devrait commencer son exploitation commerciale le 24 décembre 2026 à minuit, selon une annonce d’Airports Corporation of Vietnam (ACV) adressée au Comité populaire de la ville de Dong Nai.

Afin d’assurer une préparation coordonnée et une mise en service sûre, l’ACV a demandé aux autorités de Dong Nai de mobiliser les organismes concernés pour accompagner les préparatifs dans le cadre de leurs compétences.

Selon l’ACV, dans un premier temps, l’aéroport devrait accueillir un maximum de 366 vols par semaine, dont 322 vols intérieurs et 44 vols internationaux. Les compagnies aériennes vietnamiennes y développeront progressivement leurs activités : Vietnam Airlines prévoit d’assurer la liaison Long Thanh – Hanoï ainsi que plusieurs lignes internationales, tandis que Vietjet Air envisage de relier Long Thanh aux principaux centres économiques et touristiques du pays.

La répartition des vols et l’organisation des opérations sont actuellement élaborées conjointement par les autorités aéronautiques, les exploitants aéroportuaires et les compagnies aériennes, en tenant compte des créneaux horaires disponibles, de la coordination avec l’aéroport international de Tan Son Nhat, des accords internationaux et des conditions réelles d’exploitation. Plusieurs compagnies aériennes étrangères ont également manifesté leur intérêt pour l’exploitation de vols à Long Thanh.

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À l'intérieur du terminal passagers de l'aéroport de Long Thanh. Photo : VNA

Pour assurer un fonctionnement sûr et efficace dès l’ouverture, les autorités compétentes, le maître d’ouvrage et les unités concernées accélèrent l’achèvement des travaux restants, les procédures de réception, les formalités administratives et la délivrance des autorisations nécessaires.

Parallèlement, ils mettent en œuvre le programme d’essais opérationnels ORAT (Operational Readiness and Airport Transfer), fondé sur différents scénarios réels, afin de vérifier la préparation des infrastructures, des équipements, des procédures et du personnel. Les problèmes constatés lors de ces essais font l’objet de vérifications et de corrections continues avant la mise en service.

À plus long terme, la capacité de l’aéroport sera progressivement augmentée en fonction de la demande et de la stratégie de développement du secteur aérien vietnamien. Le développement des services aéronautiques et non aéronautiques, ainsi que des infrastructures de transport reliant l’aéroport aux autres localités de la région, sera également poursuivi.

Selon l’ACV, le projet composant n° 3, consacré aux infrastructures essentielles, comprend 16 principaux lots de construction, dont les travaux représentaient, à la mi-octobre, environ 86 % de la valeur totale des contrats. Quatre lots étaient achevés, tandis que plusieurs des douze autres approchaient les 100 % de réalisation, notamment ceux concernant les deux premières pistes, le système d’approvisionnement en carburant et les aires de stationnement des avions près du terminal passagers.

Quatre grands lots restent déterminants pour le respect du calendrier : le terminal passagers, les voies de circulation internes et les infrastructures techniques, le terminal de fret n° 1 et ses installations annexes, ainsi que le parking. Les entreprises poursuivent leurs efforts pour achever les travaux et permettre l’ouverture de l’aéroport à la date prévue. L’aéroport international de Long Thanh est construit sur une superficie de 5.000 hectares, dans le quartier de Long Thanh, ville de Dong Nai. Le projet représente un investissement total estimé à plus de 16 milliards de dollars, réparti en trois phases. La première phase, d’un coût de plus de 5,4 milliards de dollars, prévoit une capacité annuelle de 25 millions de passagers et de 1,2 million de tonnes de fret. – VNA

#Nouvelle ère #aéroport international de Long Thanh #Airports Corporation of Vietnam
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