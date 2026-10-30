Le Vietnam et la R. de Corée renforcent leur coopération économique et parlementaire

Hanoï (VNA) - Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Hong Dien, a reçu l’après-midi du 30 octobre à Hanoï, Bok Ki Wang, secrétaire de la Commission du territoire, des infrastructures et des transports de l’Assemblée nationale de la République de Corée, en visite de travail au Vietnam.

Lors de cette rencontre, Bok Ki Wang a transmis une lettre du président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Cho Jeong Sik adressée au président de l'Assemblée nationale vietnamienne Tran Thanh Man, soulignant la volonté de promouvoir davantage la coopération économique entre les deux nations.

Nguyen Hong Dien a exprimé ses remerciements pour l’attention et les sentiments amicaux du président de l’Assemblée nationale sud-coréenne et de la délégation envers le Vietnam. Il a estimé que cette démarche témoignait de l’intérêt particulier accordé par les dirigeants parlementaires sud-coréens à la coopération économique ainsi qu’au rôle des deux organes législatifs dans le développement du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Le vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne s’est félicité du développement dynamique, concret et efficace des relations bilatérales dans de nombreux domaines. La confiance politique entre les deux pays continue de se renforcer, tandis que les échanges économiques, commerciaux, les investissements, le développement des infrastructures et les relations entre les populations enregistrent des progrès positifs.



Selon lui, le commerce bilatéral atteint actuellement environ 95 milliards de dollars par an, posant des bases solides pour viser l'objectif de 150 milliards de dollars d'ici 2030 de façon équilibrée et durable. De plus, la République de Corée demeure l'un des plus grands investisseurs étrangers au Vietnam, ses entreprises contribuant activement à la croissance économique et à la création d'emplois locaux.

S'agissant des projets d'infrastructures, Nguyen Hong Dien a indiqué que le Vietnam envisage de développer un réseau ferroviaire à grande vitesse comprenant la ligne Nord-Sud et des liaisons régionales. Pour concrétiser ces ambitions, le Vietnam coopère activement avec des pays possédant une solide expérience dans ce secteur.

Saluant l'expertise sud-coréenne en la matière, il a encouragé les entreprises sud-coréennes à explorer les opportunités d'investissement, à participer aux projets en tant que partenaires ou entrepreneurs, conformément à la législation vietnamienne.



Pour l'avenir, le vice-président de l'Assemblée nationale vietnamienne a insisté sur la nécessité de maintenir des échanges réguliers à haut niveau afin de consolider la confiance mutuelle. Il a proposé d'intensifier la coopération concrète entre les commissions parlementaires et les groupes d'amitié des deux pays.

Affirmant que le Vietnam accorde une grande importance à ce partenariat, il a émis le souhait de voir la République de Corée continuer d'accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement économique et social.



De son côté, Bok Ki Wang a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et a fait part de son grand intérêt pour les plans de développement des transports au Vietnam, en particulier dans le domaine ferroviaire. Il a souhaité que les deux parties renforcent le partage d'informations et facilitent les contacts entre organismes et entreprises pour identifier des opportunités de coopération adaptées aux besoins de chaque pays. -VNA