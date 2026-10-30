Politique

Le Vietnam présente ses condoléances suite au décès de l’ancien Premier ministre japonais Fukuda Yasuo

Le Premier ministre Le Minh Hung, au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, a adressé un message de condoléances à la famille de l’ancien Premier ministre japonais Fukuda Yasuo, suite à son décès.

L’ancien Premier ministre japonais Fukuda Yasuo. Photo: VNA
L’ancien Premier ministre japonais Fukuda Yasuo. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung, au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, a adressé un message de condoléances à la famille de l’ancien Premier ministre japonais Fukuda Yasuo, suite à son décès.

Dans ce message, le chef du gouvernement vietnamien a exprimé ses plus sincères condoléances ainsi que sa profonde reconnaissance pour l’affection particulière que M. Fukuda portait au Vietnam et à son peuple, pour son précieux soutien, et pour sa contribution au Partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon. -VNA

#ancien Premier ministre japonais Fukuda Yasuo #Japon
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