Le Vietnam présente ses condoléances suite au décès de l’ancien Premier ministre japonais Fukuda Yasuo

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung, au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, a adressé un message de condoléances à la famille de l’ancien Premier ministre japonais Fukuda Yasuo, suite à son décès.
Dans ce message, le chef du gouvernement vietnamien a exprimé ses plus sincères condoléances ainsi que sa profonde reconnaissance pour l’affection particulière que M. Fukuda portait au Vietnam et à son peuple, pour son précieux soutien, et pour sa contribution au Partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon. -VNA
Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération dans l’éducation et la culture
Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre a salué les contributions de Takebe Tsutomu dans la promotion des relations de coopération et d'amitié entre le Vietnam et le Japon, notamment dans les échanges culturels, les échanges entre peuples, la coopération décentralisée ainsi que dans la formation des ressources humaines à travers le projet de l'Université Vietnam - Japon.