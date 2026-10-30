Politique

Une croissance à deux chiffres dans le respect de la stabilité macroéconomique

Lors de sa deuxième session, l'Assemblée nationale examine les orientations économiques pour 2027, avec pour priorité une croissance d'au moins 10 % et le maintien de la stabilité macroéconomique.

Le 29 octobre 2026 après-midi, l’Assemblée nationale a examiné en séance plénière le projet de loi sur le développement des petites et moyennes entreprises. Photo : VNA
Le 29 octobre 2026 après-midi, l’Assemblée nationale a examiné en séance plénière le projet de loi sur le développement des petites et moyennes entreprises. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la 2e session de l'Assemblée nationale, le 30 octobre au matin, les députés examinent en séance plénière deux projets de loi visant à réviser les textes sur les affaires immobilières et l’exercice de la démocratie à la base.

Dans l’après-midi, les députés examineront la situation socio-économique et budgétaire en 2026, les prévisions pour 2027, ainsi que les investissements publics et le projet de construction de la route Ho Chi Minh.

Selon un rapport du gouvernement, malgré un contexte international et régional complexe, le Vietnam devrait atteindre ou dépasser 14 des 15 principaux objectifs socio-économiques fixés pour 2026.

Le gouvernement reconnaît toutefois que la gestion macroéconomique et la maîtrise de l’inflation restent soumises à de fortes pressions. Les taux d’intérêt sur les dépôts et les prêts demeurent élevés, tandis que les petites et moyennes entreprises rencontrent des difficultés d’accès au foncier et au crédit.

Pour les derniers mois de 2026, la priorité est d’atteindre au mieux les objectifs fixés, notamment une croissance à deux chiffres, tout en préservant la stabilité macroéconomique et en maîtrisant l’inflation. L’année 2027 sera une année d’accélération dans la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti. Le gouvernement vise une croissance d’au moins 10 %, tout en maintenant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l’inflation et en préservant les grands équilibres économiques. Il entend également jeter les bases d’un nouveau modèle de développement fondé principalement sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique.

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement entend stimuler la croissance tout en préservant la stabilité macroéconomique, avec une hausse des recettes budgétaires d’environ 9,1 %, une maîtrise rigoureuse des dépenses courantes et un décaissement intégral des fonds d’investissement public. Il prévoit également d’améliorer le cadre institutionnel et juridique, de réduire considérablement les procédures administratives, d’assurer le bon fonctionnement des administrations locales à deux niveaux et d’améliorer la qualité des fonctionnaires, en remplaçant sans délai ceux qui se dérobent à leurs responsabilités.

La restructuration de l’économie, le développement du secteur privé et l’attraction sélective des investissements étrangers, associés aux transferts de technologies, figureront également parmi les priorités.

Par ailleurs, le gouvernement prévoit de développer des infrastructures stratégiques modernes, de compléter le réseau autoroutier et d’accélérer les grands projets ferroviaires nationaux. Il entend aussi promouvoir les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique, assurer le fonctionnement efficace du Centre national de données, étendre la couverture 5G et expérimenter la 6G.

Dans le domaine de l’éducation, il prévoit d’améliorer la qualité de l’enseignement et de la formation, de développer des ressources humaines hautement qualifiées, de garantir la disponibilité des manuels scolaires avant la rentrée 2027-2028 et d’achever la deuxième phase de construction des établissements scolaires avec internat regroupant plusieurs niveaux d’enseignement avant le 30 août 2027.

Enfin, l’accent sera mis sur le développement culturel et social, la santé, la protection sociale, le renforcement de la défense et de la sécurité, ainsi que sur les relations extérieures et l’intégration internationale, notamment les préparatifs de l’APEC 2027. – VNA

#Nghị quyết 66 #pháp luật #đột phá thể chế #NQ 66 #Assemblée nationale #stabilité macroéconomique #croissance à deux chiffres
Suivez VietnamPlus

Percée institutionnelle et juridique

Sur le même sujet

Des députés discutent en groupe. Photo : VNA

AN : Évaluation de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique

Dans le cadre de la 9e session de la 15e Assemblée nationale, vendredi matin 23 mai, les députés discutent en groupe des contenus suivants : évaluation complémentaire des résultats de la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique et du budget de l'État en 2024 ; mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l’État au cours des premiers mois de 2025 ; approbation du règlement du budget de l’État 2023.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la séance inaugurale de la 9e session de la 15e Assemblée nationale, à Hanoi, le 5 mai. Photo: VNA

Le PM appelle à porter la taille de l’économie à plus de 500 milliards de dollars

Afin d’atteindre l’objectif de croissance de 8% ou plus, une taille de l’économie de plus de 500 milliards de dollars (au 30e rang mondial ou un bond de 2 places) en 2025, le chef du gouvernement a demandé à tous les niveaux, branches et collectivités locales de continuer à mettre en œuvre de manière résolue, synchrone et efficace les tâches et les solutions fixées.

Voir plus

L'accident ferroviaire se produit mercredi matin à Urda, dans la province espagnole de Tolède. Photo: Xinhua/VNA

Accident ferroviaire en Espagne : message de condoléances du Vietnam

À la nouvelle du grave accident ferroviaire survenu le 28 octobre dans la province de Tolède, au sud de Madrid, en Espagne, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a adressé le 29 octobre un message de condoléances au roi d'Espagne Felipe VI.

Vue de la séance plénière de l'Assemblée nationale, le 29 octobre. Photo: VNA

Loi foncière : les députés planchent sur sur les grilles de prix et les coefficients d’ajustement

Sur le volet de l’attribution, du bail et du changement d’utilisation des sols, le projet de loi clarifie les règles du jeu. Il précise rigoureusement les cas exceptionnels où l’attribution ou la location de terrains peut s’affranchir d’enchères ou d’appels d’offres, ainsi que les situations où la mise en concurrence (par adjudication des droits d’usage ou par appel d’offres pour la sélection des investisseurs) reste obligatoire.