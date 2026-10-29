Accident ferroviaire en Espagne : message de condoléances du Vietnam

Hanoï (VNA) - À la nouvelle du grave accident ferroviaire survenu le 28 octobre dans la province de Tolède, au sud de Madrid, en Espagne, causant de lourdes pertes humaines, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a adressé le 29 octobre un message de condoléances au roi d'Espagne Felipe VI.

L'accident s’est produit mercredi matin à Urda, dans la province espagnole de Tolède, lorsqu’un train de l’opérateur privé Iryo et un autre de la compagnie nationale Renfe sont entrés en collision.

C’est la pire tragédie ferroviaire en Espagne depuis 2013, qui survient en outre moins d’un an après une collision qui avait fait 46 morts à Adamuz.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a décrété trois jours de deuil national à partir de jeudi. -VNA