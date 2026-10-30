Commémoration des 60 ans de la première visite de Raul Castro au Vietnam

Hanoï (VNA) – L’ambassade de Cuba au Vietnam a organisé, dans l’après-midi du 30 octobre à Hanoï, une cérémonie marquant le 60e anniversaire de la première visite au Vietnam du dirigeant de la révolution cubaine, le général d’armée Raul Castro Ruz.



Lors de la cérémonie, l’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, a affirmé que cette visite constituait un jalon important dans les relations spéciales entre le Vietnam et Cuba. En 1966, Raul Castro, alors ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba, faisait partie de la première délégation cubaine de haut niveau conduite par le président Osvaldo Dorticos, qui s’était rendue au Vietnam le 29 octobre. Lors de cette première visite, il avait eu l’occasion de rencontrer et d’embrasser le Père de la nation vietnamienne, le Président Ho Chi Minh.



Selon l’ambassadeur, cette visite symbolisait la solidarité et le ferme soutien du peuple cubain au Vietnam. Elle témoignait également de la profonde admiration de Cuba pour la lutte du peuple vietnamien en faveur de l’indépendance et de la réunification nationales.



Évoquant cette visite historique de la délégation cubaine de haut niveau, il y a 60 ans, Rogelio Polanco Fuentes a exprimé sa profonde émotion en rappelant l’accueil chaleureux, les sentiments sincères et la solidarité indéfectible dont le gouvernement vietnamien et le Président Ho Chi Minh avaient fait preuve à l’égard de la délégation.



Au fil des décennies, les relations de solidarité traditionnelle, d’amitié spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba n’ont cessé de se renforcer et de se développer dans de nombreux domaines. - VNA





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