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Félicitations à l’occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et les îles Salomon

Le Premier ministre Le Minh Hung a adressé un message de félicitations au Premier ministre des îles Salomon, Matthew Cooper Wale.

Félicitations à l’occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et les îles Salomon

Hanoï, 30 octobre (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a adressé, le 30 octobre, un message de félicitations au gouverneur général des îles Salomon, Sir David Tiva Kapu, à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les îles Salomon (30 octobre 1996 – 2026).

Le Premier ministre Le Minh Hung a adressé un message de félicitations au Premier ministre des îles Salomon, Matthew Cooper Wale.

À cette même occasion, le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a fait de même auprès du ministre solomonien des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Rick Nelson Houenipwela. -VNA

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