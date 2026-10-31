Économie

Le Vietnam et la Thuringe souhaitent renforcer leur coopération décentralisée

Le Vietnam et le Land allemand de Thuringe entendent renforcer leur coopération, notamment dans les domaines des hautes technologies, de la formation des ressources humaines, de l’investissement et des échanges entre les collectivités locales, avec un accent particulier sur les liens avec la ville de Da Nang.

L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Nguyen Dac Thanh travaille avec le ministre-président du Land de Thuringe, Mario Voigt. Photo: VNA
L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Nguyen Dac Thanh travaille avec le ministre-président du Land de Thuringe, Mario Voigt. Photo: VNA

Berlin (VNA) - Le ministre-président du Land de Thuringe, Mario Voigt, et le secrétaire d'État au ministère de l'Économie, de l'Agriculture et des Espaces ruraux de Thuringe, Marcus Malsch, ont reçu le 30 octobre à Erfurt, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh, et sa délégation de travail.

Les deux parties ont salué l’amitié traditionnelle et les résultats de la coopération entre le Vietnam et la Thuringe, ainsi que les contributions positives de la communauté vietnamienne au développement économique et social du Land.

Mario Voigt a souligné la croissance économique du Vietnam, ses avancées dans la transformation numérique et son potentiel de coopération. Il a exprimé le souhait d’approfondir les relations bilatérales, notamment avec la ville de Da Nang, précisant que la Thuringe préparait un accord de coopération concret avec cette dernière. Il a également exprimé son intention d’effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam.

Les échanges ont notamment porté sur les sciences et technologies ainsi que l’innovation, avec un accent particulier sur l’optique, la photonique, les technologies quantiques, l’intelligence artificielle, la transformation numérique et les semi-conducteurs. La partie allemande a présenté les atouts de Jena, ville qui accueille des entreprises allemandes de premier plan dans l’optique, telles que Zeiss et Jenoptik, ainsi que le fabricant de verre technique Schott. Le Vietnam a proposé de renforcer les liens entre les entreprises, instituts de recherche et établissements universitaires de Thuringe et leurs partenaires vietnamiens, notamment dans le parc de haute technologie de Hoa Lac.

Dans le domaine de la formation et du développement des ressources humaines, les deux parties sont convenues de renforcer leur coopération en matière de formation professionnelle en alternance et de reconnaissance mutuelle des diplômes. Elles souhaitent également intensifier les échanges et la formation de personnel qualifié dans les secteurs de la santé, des soins infirmiers, de l’agriculture et de l’industrie, en s'appuyant notamment sur le rôle de mise en relation des chambres de commerce et d’industrie des deux pays. Elles ont également souligné la nécessité d’identifier les secteurs prioritaires, les besoins et les entreprises partenaires, et d’organiser des mises en relation en amont des visites afin de favoriser des projets d’investissement concrets. La coopération culturelle et sportive ainsi que les échanges entre les populations ont également été abordés. Disposant d’infrastructures de qualité pour les sports d’hiver et la préparation des équipes de football, la Thuringe s’est déclarée prête à accueillir l’équipe nationale vietnamienne pour des stages d’entraînement.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges, notamment par la création de groupes de travail sectoriels axés en priorité sur l’optique, la formation des ressources humaines et la coopération décentralisée.

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L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Nguyen Dac Thanh travaille avec les dirigeants de Carl Zeiss Meditec AG. Photo: VNA

Dans le cadre de sa visite, la délégation vietnamienne s’est également rendue à Carl Zeiss Meditec AG, à Jena, entreprise spécialisée dans les technologies médicales, notamment les équipements de diagnostic et de traitement ophtalmologiques faisant appel à l’optique de précision, aux lasers, aux technologies numériques et au traitement d’images.

La partie vietnamienne s’est engagée à faciliter les liens entre Zeiss et les programmes vietnamiens de formation scientifique et technologique, en accordant une attention particulière à la formation de médecins, d’experts et de chercheurs vietnamiens en Allemagne.

Elle étudiera également avec l’entreprise la possibilité d’expérimenter au Vietnam un modèle de véhicule mobile de consultation et de chirurgie ophtalmologique, destiné à améliorer l’accès aux soins dans les régions reculées.Enfin, la délégation a visité l’Université Friedrich-Schiller de Jena et l’Université des sciences appliquées d’Erfurt, où elle a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne et des étudiants vietnamiens. -VNA

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