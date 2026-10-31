Thai Nguyen mise sur l’innovation et les partenariats pour valoriser son thé et conquérir les marchés mondiaux

Thai Nguyen (VNA) – La province de Thai Nguyen a organisé, le 31 octobre, le Forum international de l’économie du thé 2026, placé sous le thème "Du patrimoine du thé à l’économie mondiale du thé".

Les échanges ont porté sur la valorisation du patrimoine, l’application des sciences et des technologies, l’élargissement des marchés et la mobilisation de ressources pour renforcer la position du thé vietnamien à l’échelle mondiale.

Dans son discours d’ouverture, Nguyen Thi Loan, vice-présidente du Comité populaire provincial, a souligné que le forum visait à faire de Thai Nguyen l’un des centres de référence du Vietnam dans la production, la transformation, la culture et l’économie du thé.

Elle a réaffirmé l’engagement de la province à créer des conditions favorables en matière de politiques publiques, d’environnement d’investissement et d’infrastructures techniques, et à accueillir les investisseurs et partenaires internationaux.

Le forum s’est fixé quatre objectifs : promouvoir les marques du thé de Thai Nguyen et du thé vietnamien, favoriser les échanges d’expériences et le transfert de technologies, stimuler le commerce, les exportations et les investissements, et développer les chaînes de valeur à travers des accords de commercialisation, de transfert technologique et d’investissement.

Plusieurs intervenants ont partagé l’expérience de pays à longue tradition théicole. Tetsuo Ohashi, maître artisan de thé de 16e génération au sein d’une entreprise japonaise forte de plus de 500 ans de tradition, a estimé que le développement international du thé de Thai Nguyen devait s’appuyer sur son héritage, l’innovation et l’adaptation aux marchés.

De son côté, Steve Bui, président du Conseil d’affaires Vietnam-Chine, a présenté le modèle d’écosystème chinois, qui relie zones de production, culture, technologies, tourisme et distribution afin de maximiser la valeur de l’ensemble de la filière.

Sur le plan scientifique, le docteur Nguyen Ngoc Binh, directeur adjoint de l'Institut des sciences et technologies agricoles et forestières de la région montagneuse du Nord, a rappelé que l'innovation technologique doit être appliquée à toutes les étapes, de la culture à la transformation, afin de garantir la traçabilité et la sécurité sanitaire des aliments.

Par ailleurs, la docteur Nguyen Thi Vinh, cheffe adjointe de l’Association des entrepreneuses du Vietnam, a rappelé que le développement économique du thé doit avant tout créer une communauté prospère en améliorant durablement les revenus des cultivateurs et les conditions de vie locales.

L’un des temps forts du forum a été la présentation de la carte numérique de l’écosystème du thé de Thai Nguyen. Cet outil vise à promouvoir les produits, à mettre en relation les producteurs et les investisseurs, ainsi qu’à élargir les débouchés de la filière vers le tourisme et la gastronomie.Les discussions ont également porté sur le renforcement des chaînes de valeur, l’innovation technologique et la compétitivité des produits.

En marge du forum, plusieurs accords de coopération ont été signés, portant notamment sur la production de Tencha et de Matcha, le transfert de technologies, le développement de chaînes d’approvisionnement en matières premières, la distribution et l’exportation vers la République de Corée, le Japon, la Chine et l’Amérique du Nord. Certains accords prévoient également le recours aux technologies de pointe, à la numérisation et à l’intelligence artificielle dans la culture et le contrôle de la qualité.

Inscrit parmi les principales activités du Festival international du thé de Thai Nguyen 2026, le forum offre à la province l’occasion d’élargir ses partenariats, d’attirer des investissements et de diversifier les produits et services liés au thé, afin de développer durablement l’économie rurale et de renforcer la place du thé vietnamien sur les marchés internationaux. -VNA