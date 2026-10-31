Da Nang : la biodiversité au cœur du développement d’une ville côtière écologique

Da Nang (VNA) – Des forêts primaires de la cordillère de Truong Son aux réserves de biosphère et aux zones humides, Da Nang possède un patrimoine écologique d’une grande richesse. Celui-ci constitue un atout majeur pour son développement durable et nourrit son ambition de devenir une ville côtière écologique, à forte identité et de rayonnement international.

Considérée comme le "poumon vert" situé au sud de la ville de Da Nang, la zone humide de Bai Say - Song Dam accueille actuellement de nombreux groupes d’aigrettes venus s’y nourrir, parmi lesquels figure le bec-ouvert indien (Anastomus oscitans), une espèce rare inscrite au Livre rouge du Vietnam. D’une superficie d’environ 200 hectares, cette zone humide abrite d’abondantes ressources aquatiques. Grâce à la mobilisation des habitants pour protéger cet écosystème, de plus en plus d’oiseaux migrateurs choisissent ce site comme halte sûre pour se nourrir.

Compte tenu de ses caractéristiques naturelles, Bai Say - Song Dam est appelée à devenir une nouvelle aire protégée de la ville de Da Nang. Ces derniers temps, les autorités locales ont collaboré avec des organisations de conservation de la nature et mobilisé des ressources pour étudier, protéger et restaurer la diversité de son écosystème. Les actions menées comprennent notamment le repeuplement des ressources halieutiques et la plantation de différentes espèces végétales afin de créer des espaces verts propices à l’accueil et au repos des oiseaux. Des initiatives associant conservation de la nature et développement de l’écotourisme voient également progressivement le jour, faisant de Bai Say - Song Dam une destination attrayante dans l’offre touristique du sud de la ville.

Avec une superficie naturelle de près de 12 000 km², Da Nang se situe au cœur de la zone écologique du Centre de la cordillère de Truong Son, à la rencontre des flores du Nord et du Sud du Vietnam. La ville compte plusieurs espaces protégés présentant une grande valeur en matière de biodiversité, reconnus aux niveaux national et international, notamment le parc national de Song Thanh, une partie du parc national de Bach Ma, la réserve naturelle de Ngoc Linh, le site paysager et historique de My Son, la réserve naturelle de Ba Na - Nui Chua, la réserve d’espèces et d’habitats de Son Tra, le site paysager de Nam Hai Van et la réserve de biosphère mondiale de Cu Lao Cham.

Dans sa vision du développement, Da Nang considère la gestion et la protection des forêts, des ressources naturelles et de la biodiversité comme une mission prioritaire et permanente, ainsi que comme l’un des piliers de sa stratégie de développement durable. D’ici 2030, la ville prévoit de planifier et de créer plusieurs nouvelles aires protégées, afin de préserver les "trésors verts" pour les générations futures.

La protection de ces espaces s’accompagne d’une volonté de développer un tourisme écologique maîtrisé. Au parc national de Song Thanh, plusieurs projets de tourisme écologique, de séjour et de loisirs sont à l’étude autour du lac de Khe Vinh et dans la région de Song Thanh – Khe Lung. Ils visent à diversifier l’offre touristique de Da Nang tout en valorisant les paysages et les caractéristiques culturelles locales.

Au large de la ville, la réserve de biosphère mondiale de Cu Lao Cham constitue également une destination importante. Des centaines d’hectares de coraux naturels se développent autour de l’archipel. Avec plus de 90 % de sa superficie couverte de forêts primitives, Cu Lao Cham possède une faune et une flore terrestres diversifiées, dont le macaque à longue queue et le salangane, deux espèces inscrites au Livre rouge du Vietnam.

Selon Dinh Ngoc Luc, vice-président du Comité populaire de la commune insulaire de Tan Hiep, la participation des habitants à la protection de l’environnement et aux activités touristiques contribue à une exploitation durable et responsable des ressources naturelles.

La zone humide de Bai Say - Song Dam accueille actuellement de nombreux groupes d’aigrettes venus s’y nourrir. Photo: VNA

La décision n° 2016/QD-TTg du 21 octobre 2026, approuvant le "Plan directeur de Da Nang à l’horizon 2050, avec une vision à l’horizon 2075", prévoit un aménagement respectueux du cadre écologique et naturel. Elle met l’accent sur la protection des parcs nationaux et des zones protégées, la préservation des corridors écologiques, des espaces verts et des zones de rétention des crues, ainsi que sur la limitation de l’urbanisation dans les secteurs sensibles sur le plan environnemental et exposés aux catastrophes naturelles.

La ville entend également développer trois sites susceptibles d’accéder au statut de zones touristiques nationales : Son Tra, Cu Lao Cham et Ba Na.

À l’horizon 2050, Da Nang ambitionne de devenir une ville côtière écologique, moderne, intelligente, dotée d’une identité forte, sûre, agréable à vivre et bénéficiant d’un rayonnement international. À l’horizon 2075, elle entend renforcer son caractère écologique, développer ses connexions à l’échelle mondiale et figurer parmi les villes asiatiques les plus remarquables par leur identité propre, tout en répondant progressivement aux critères d’une ville de statut spécial. -VNA