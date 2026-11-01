Le Vietnam réduit fortement les prix de l’essence à partir du 1er novembre

Hanoï (VNA) – Les prix de l’essence au Vietnam ont été fortement revus à la baisse à compter de 0h00 le 1er novembre, conformément à une décision conjointe des ministères de l’Industrie et du Commerce et des Finances. Cette révision ne prévoit ni prélèvement ni recours au Fonds de stabilisation des prix des carburants, financé par une avance du budget de l’État.

Selon cette décision, le prix de vente au détail de l’essence E5RON92 est désormais plafonné à 24.223 dôngs le litre, soit une baisse de 1.804 dôngs par rapport au précédent prix plafond.

De son côté, l’essence E10RON95-III est désormais plafonnée à 24.159 dôngs le litre, en recul de 1.575 dôngs. Son prix est ainsi inférieur de 64 dôngs à celui de l’E5RON92.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec les organismes compétents, renforcera les contrôles et la supervision du respect des obligations des entreprises pétrolières en matière d’approvisionnement du marché. Les infractions éventuelles feront l’objet de sanctions strictes.

Par ailleurs, les deux ministères continueront de suivre attentivement l’évolution du marché afin d’ajuster les prix des carburants en fonction de la situation et conformément aux réglementations en vigueur. Ils soumettront également, en temps opportun, au gouvernement et au Premier ministre des propositions de mesures visant à stabiliser les prix des carburants.

Selon les données arrêtées au 31 octobre, les prix de l’essence restent nettement inférieurs à ceux pratiqués dans plusieurs pays voisins, après conversion en dôngs vietnamiens.

En Thaïlande, le litre d’essence coûte 32.550 dôngs, avec une subvention de l’État, tandis qu’au Cambodge, il s’élève à 32.010 dôngs, également grâce au soutien public. Au Laos, le prix atteint 48.276 dôngs le litre. En Chine, où les prix sont plafonnés par les autorités, il est de 36.125 dôngs.

Au Vietnam, même le carburant le plus cher, l’E10RON95-III, reste ainsi limité à 24.159 dôngs le litre.

Ces données confirment que les prix de l’essence demeurent inférieurs à ceux pratiqués dans les pays voisins, y compris ceux partageant une frontière avec le pays, malgré des mécanismes de soutien et de régulation différents selon les marchés. -VNA