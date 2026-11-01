APEC 2027 : Phu Quoc accélère la modernisation de ses infrastructures aéroportuaires

Phu Quoc (VNA) – L’aéroport international de Phu Quoc accélère son projet d’extension afin de se doter d’infrastructures aéroportuaires modernes et intégrées, répondant à la hausse du trafic aérien et aux exigences de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027. La mise en service de la deuxième piste, conjuguée à l’avancement des travaux du terminal passagers T2 et du terminal VIP, marque une étape importante dans les préparatifs de cet événement diplomatique d’envergure internationale.
La deuxième piste, construite dans le cadre du projet d’extension de l’aéroport international de Phu Quoc et financée par le groupe Sun Group, vient d’être mise en service après huit mois de travaux. D’une longueur de 3 300 mètres, elle est équipée de systèmes modernes d’aide à la navigation et à l’atterrissage, garantissant la sécurité des opérations même dans des conditions météorologiques défavorables. Reliée directement au réseau de voies de circulation et aux aires de stationnement agrandies, elle contribue à renforcer la capacité opérationnelle et la fluidité du trafic aéroportuaire.
Selon Nguyen Ba Quan, directeur de l’aéroport international de Phu Quoc, Sun Group a collaboré avec plus de 20 entreprises de construction et cabinets de conseil, parmi lesquels la Société générale de construction des ouvrages aéronautiques ACC, qui a joué un rôle central. Plus de 6 000 ingénieurs et ouvriers vietnamiens ont travaillé sans relâche, selon un rythme de trois équipes par jour et quatre rotations. Avant sa mise en exploitation, la piste a fait l’objet de contrôles techniques rigoureux, d’évaluations de sécurité et de vols de calibration, conformément aux normes internationales de l’aviation.
Parallèlement, les autres ouvrages majeurs du projet avancent à un rythme soutenu. À ce jour, le terminal passagers T2 affiche un taux d’avancement de 80,3 %, tandis que celui du terminal VIP atteint 99,8 %. Le terminal T2 devrait être mis en service en mai 2027. Conçu par le cabinet singapourien CPG Consultants, il s’inspire de l’image du phénix flamboyant et intégrera des technologies modernes destinées à améliorer la qualité des services aux passagers. Le terminal VIP et son aire de stationnement sont également aménagés pour accueillir les avions officiels transportant les délégations de haut niveau participant à l’APEC 2027.
La mise en service de la deuxième piste permettra également de rénover et de moderniser la première piste existante sans interrompre les activités de l’aéroport. Selon le plan prévu, celle-ci sera allongée de 3 000 à 3 500 mètres et élargie à 75 mètres, afin de pouvoir accueillir de gros-porteurs commerciaux tels que l’Airbus A380-800 et le Boeing 747-8F.
À partir de mai 2027, l’aéroport de Phu Quoc devrait ainsi exploiter simultanément ses deux pistes, renforçant sa capacité à accueillir aussi bien les vols commerciaux réguliers que les vols officiels dans le cadre de l’APEC. La deuxième piste permettra notamment de maintenir la continuité des opérations pendant la haute saison touristique hivernale 2026-2027, alors que la fréquence des vols devrait augmenter d’environ 34 %.
Le projet d’extension de l’aéroport international de Phu Quoc représente un investissement total de près de 22 000 milliards de dôngs. Près de 8 000 personnes ont été mobilisées sur le chantier, aux côtés de centaines d’engins et d’équipements spécialisés. Les travaux se poursuivent jour et nuit, avec un contrôle rigoureux de leur avancement et de la qualité des ouvrages.
Une fois l’ensemble des infrastructures achevé et mis en service, la capacité d’accueil de l’aéroport devrait atteindre 20 à 24 millions de passagers par an à l’approche de l’APEC 2027. À l’horizon 2050, l’objectif est de porter cette capacité à 50 millions de passagers par an, afin de faire de Phu Quoc l’un des principaux hubs aéroportuaires internationaux de la région.
Selon Tran Minh Khoa, président du Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quoc, le développement des infrastructures aéroportuaires permettra non seulement de renforcer les capacités de transport aérien de l’île, mais aussi de donner une nouvelle impulsion au tourisme, à l’investissement, au commerce et au développement socio-économique de la province d’An Giang et de la région économique clé du Sud. Phu Quoc entend ainsi affirmer progressivement son rôle de porte d’entrée aérienne internationale moderne et dynamique, contribuant à renforcer la connectivité du Vietnam avec la région et le monde.- VNA
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