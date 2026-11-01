Phnom Penh (VNA) – La province cambodgienne de Mondulkiri souhaite attirer davantage d’investisseurs vietnamiens, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme. Les autorités provinciales s’engagent à améliorer l’environnement de l’investissement et à faciliter les démarches administratives afin de créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes.
L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Minh Vu, a rencontré le 31 octobre, le gouverneur par intérim de Mondulkiri, Dim Ny, et le président du Conseil provincial, Meng Ngui, dans le cadre de sa visite de travail dans cette province.
À cette occasion, Dim Ny a salué la visite de l’ambassadeur et de la délégation de l’ambassade du Vietnam, estimant qu’elle témoignait des efforts déployés pour renforcer les relations d’amitié, de solidarité et de coopération entre les deux pays. Il a également souligné la coopération entre Mondulkiri et plusieurs localités vietnamiennes, notamment les provinces de Dak Lak et de Lam Dong ainsi que la ville de Dong Nai, dans les domaines économique et social, ainsi qu’en matière de défense et de sécurité.
Présentant les atouts de la province, le responsable a indiqué que sa situation géographique dans les hauts plateaux et son climat tempéré lui offraient un potentiel de développement dans plusieurs secteurs, notamment l’agriculture, le tourisme, les transports, l’exploitation minière et l’énergie. Le gouvernement royal du Cambodge a retenu Mondulkiri parmi les provinces prioritaires pour le développement économique. Le ministère cambodgien du Tourisme travaille actuellement avec les autorités provinciales à l’élaboration d’un plan directeur de développement touristique.
Dans le cadre du Programme de développement de la région du Nord-Est du gouvernement cambodgien, Dim Ny a souhaité que l’ambassade du Vietnam encourage les entreprises vietnamiennes à venir étudier les possibilités d’investissement dans la province, en particulier dans l’agriculture et l’industrie, notamment les filières de l’hévéa, de la noix de cajou et du café. Le tourisme et l’exploitation des ressources minérales constituent également des secteurs présentant un potentiel d’investissement.
Il a affirmé que les autorités provinciales étaient prêtes à faciliter les activités des investisseurs, notamment en accélérant et en simplifiant les procédures administratives. Le gouvernement cambodgien accorde également une attention particulière à l’amélioration de l’environnement de l’investissement afin d’attirer davantage de capitaux dans cette région.
De son côté, l’ambassadeur Nguyen Minh Vu a remercié les autorités de Mondulkiri pour les conditions favorables accordées aux entreprises vietnamiennes implantées dans la province. Il a souligné que leurs activités contribuaient aux recettes budgétaires locales, à la création d’emplois pour les Cambodgiens et à l’amélioration du bien-être social.
Évoquant les relations bilatérales, l’ambassadeur a rappelé que les visites et les échanges réguliers de haut niveau entre les dirigeants des deux pays avaient contribué à consolider la confiance politique et les liens étroits entre le Vietnam et le Cambodge, créant ainsi une dynamique favorable au développement d’une coopération concrète et efficace dans tous les domaines.
Il a également souhaité que les autorités provinciales continuent de faciliter les démarches relatives aux documents juridiques des personnes d’origine vietnamienne résidant à Mondulkiri, afin de les aider à stabiliser leur situation et à contribuer au développement local.
Le 30 octobre, l’ambassadeur Nguyen Minh Vu avait rencontré le comité permanent de la branche provinciale de l’Association khméro-vietnamienne à Mondulkiri et pris note de ses recommandations. Il a encouragé les personnes d’origine vietnamienne à respecter la législation cambodgienne, à améliorer leurs conditions de vie, à s’intégrer activement dans la société locale et à continuer de jouer un rôle de passerelle dans les relations d’amitié entre les deux pays.
Cette visite de travail contribue à renforcer la coopération entre les collectivités locales vietnamiennes et cambodgiennes, à promouvoir les opportunités d’investissement et à consolider les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.- VNA
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