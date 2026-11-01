Le Vietnam cherche à renforcer sa position dans la chaîne d’approvisionnement halal

Hanoi (VNA) - Le marché mondial des produits alimentaires halal, dont la valeur se chiffre en milliers de milliards de dollars, offre de vastes perspectives aux exportations agricoles et alimentaires vietnamiennes. Pour tirer pleinement parti de ce potentiel, les entreprises du pays doivent toutefois surmonter les obstacles liés à la certification, sécuriser leurs approvisionnements en matières premières et organiser des chaînes de valeur conformes aux exigences propres à chaque marché.

Selon Zion Market Research, organisme indien d’études de marché, le marché mondial des produits alimentaires halal a dépassé 2.300 milliards de dollars en 2022 et devrait franchir le seuil des 4.000 milliards de dollars d’ici 2030, avec une croissance annuelle moyenne de 7,7 % sur la période 2023-2030.

Le Vietnam dispose de plusieurs atouts pour développer ses exportations vers ce marché, notamment sa proximité géographique avec de grands centres de consommation et la diversité de ses produits agricoles. Le pays figure parmi les principaux exportateurs mondiaux de riz, de thé, de noix de cajou, de café, de poivre et de produits aquatiques, autant de catégories susceptibles de répondre à la demande des consommateurs musulmans.

L’Indonésie, la Malaisie et le Moyen-Orient constituent des débouchés prometteurs. Selon le Bureau commercial du Vietnam en Indonésie, les dépenses consacrées aux produits et services halal dans ce pays ont atteint 330,5 milliards de dollars en 2025. D’après les statistiques de 2022, l’Indonésie était également le premier marché mondial pour les dépenses en produits alimentaires et boissons halal, avec 155,3 milliards de dollars. Les exportations vietnamiennes pourraient notamment porter sur les produits laitiers, les collations, les confiseries, les nouilles et vermicelles de riz séchés, les galettes de riz destinées aux rouleaux de printemps et les produits aquatiques.

La Malaisie figure elle aussi parmi les cinq premiers importateurs de produits alimentaires halal au sein de l’Organisation de la coopération islamique, avec des importations annuelles supérieures à 20 milliards de dollars.

Au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis (EAU) constituent à la fois un débouché important et une porte d’accès aux marchés de la région. Environ 80 % des produits agricoles consommés dans ce pays sont importés. En 2025, les importations émiraties de produits agricoles et alimentaires se sont élevées à quelque 16 milliards de dollars. Entré en vigueur en février 2026, l’Accord de partenariat économique global entre le Vietnam et les EAU (CEPA) devrait contribuer à renforcer la compétitivité des produits vietnamiens sur ce marché.

Des obstacles à surmonter

Malgré ces perspectives, les entreprises vietnamiennes restent peu nombreuses à disposer d’une certification halal. Selon le Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, entre 2024 et 2026, environ 1.000 à 1.300 entreprises vietnamiennes avaient obtenu ou détenaient encore une certification halal, soit près de 0,2 % de l’ensemble des entreprises en activité dans le pays.

De nombreuses entreprises de Can Tho souhaitent obtenir la certification halal pour élargir leurs marchés d’exportation. Photo : VNA)

La diversité des normes et des systèmes de certification constitue l’un des principaux obstacles. En effet, il n’existe pas de norme halal universelle reconnue par tous les pays. Chaque marché applique ses propres exigences et procédures de reconnaissance, notamment à travers les organismes JAKIM en Malaisie, BPJPH en Indonésie, SFDA en Arabie saoudite et MoIAT/ESMA aux Émirats arabes unis.

Les coûts élevés de certification et de renouvellement, ainsi que les délais d’évaluation pouvant atteindre six à douze mois, représentent une contrainte importante, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, les exigences halal imposent un contrôle rigoureux des risques de contamination croisée à toutes les étapes, de la récolte au transport, en passant par le stockage et le conditionnement. Le manque d’infrastructures logistiques spécialisées complique davantage le respect de ces exigences et peut entraîner des difficultés au dédouanement dans les pays importateurs.

Développer une chaîne de valeur intégrée

Pour améliorer leur accès aux marchés halal, les entreprises vietnamiennes doivent mettre en place des chaînes de valeur intégrées, couvrant l’approvisionnement en matières premières, la production, la transformation, la logistique et la distribution. Le renforcement de la traçabilité est également essentiel pour garantir le respect des exigences halal tout au long du processus.

Il importe en outre de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale avec les organismes internationaux compétents et de promouvoir des accords de reconnaissance mutuelle des certifications et des normes halal.

Certaines entreprises vietnamiennes ont déjà engagé cette démarche. La coopérative Nhà xanh toàn cầu a ainsi obtenu de Halal Vietnam une certification couvrant l’ensemble de sa gamme de produits issus du chia cultivé au Vietnam : graines de chia, poudre de jeunes feuilles, poudre nutritionnelle à base de graines, huile de chia riche en oméga-3 et thé en sachets. Selon sa direction, cette démarche témoigne de la capacité des produits agricoles vietnamiens propres et de haute qualité à satisfaire aux exigences internationales, notamment aux normes malaisiennes MS 1500:2019 et aux normes GSO appliquées dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Le marché malaisien illustre la nécessité de se conformer aux exigences spécifiques de chaque destination. Pour s’implanter durablement dans ce pays, les exportateurs doivent obtenir une certification reconnue par le Département du développement islamique de Malaisie (JAKIM). L’évaluation peut comprendre des inspections sur site et conduire à des modifications des installations ou des procédés de production afin de garantir leur conformité aux exigences halal.

Face à des normes de plus en plus exigeantes, les entreprises vietnamiennes doivent inscrire leurs investissements dans la certification halal dans une stratégie de développement à long terme, adaptée aux caractéristiques de chaque marché. Cette démarche leur permettra de renforcer leur crédibilité, d’améliorer leur compétitivité et de consolider la place des produits vietnamiens dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire halal mondiale.- VNA