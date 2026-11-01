La Vuong, « joyau vert » de Gia Lai, mise sur le tourisme communautaire durable

Gia Lai (VNA) – Situé dans le quartier de Hoai Nhon Bac, dans la province de Gia Lai, le plateau de La Vuong séduit par ses paysages préservés et son accessibilité. À plus de 700 mètres d’altitude, il offre un cadre naturel composé de prairies, de lacs et de forêts verdoyantes, ainsi qu’un climat frais, propice au développement d’un tourisme axé sur la nature et les rencontres avec les habitants.

Ces dernières années, La Vuong s’est imposé comme une destination appréciée des visiteurs. Camping, randonnée, contemplation des paysages, photographie et découverte de la nature et de la vie locale figurent parmi les activités proposées. Ses vastes espaces paisibles se prêtent également aux courts séjours en plein air, loin du bruit et de la pollution des zones urbaines.

Le Thi Phuong Linh, habitante du quartier de Quy Nhon Dong, dans la province de Gia Lai, a indiqué que sa première visite à La Vuong lui avait procuré beaucoup de plaisir. Elle a particulièrement apprécié l’air pur, la fraîcheur du climat et l’absence de klaxons, de fumées et du tumulte de la vie quotidienne. Elle a souligné la possibilité de s’immerger dans la nature et les montagnes, tout en profitant d’une expérience différente de celle proposée par les sites touristiques très fréquentés.

Pour Nguyen Quoc Hoang, qui réside dans le quartier de Hoi Phu, les nuits de camping sur le plateau ont également laissé des souvenirs marquants. Il a notamment apprécié de pouvoir se retrouver au cœur des montagnes et contempler le ciel étoilé.

Ces expériences illustrent le potentiel de La Vuong pour concevoir des offres touristiques fondées sur les ressources naturelles, au-delà de la simple découverte des paysages.

Selon Tran The Nguyen, vice-président du Comité populaire du quartier de Hoai Nhon Bac, la situation de La Vuong permet de relier le littoral aux plaines et aux zones montagneuses, ainsi que les villages au plateau. Cette complémentarité ouvre la voie à des produits associant nature, culture, agriculture et vie communautaire.

La Vuong s'impose comme une destination appréciée des visiteurs. Photo: VNA

Le plateau pourrait ainsi être relié à la plage de Thien Chanh, au site historique de Doi Muoi, au village artisanal de nattes de jonc de Chuong Hoa, ainsi qu’à Gieng Truong, Suoi Vang et à d’autres lieux présentant un intérêt culturel, historique ou paysager. La création d’itinéraires reliant ces sites permettrait de diversifier les activités et d’offrir davantage de choix aux visiteurs. La Vuong pourrait alors devenir une étape d’un parcours allant de la mer vers les hauteurs, combinant plages, artisanat, patrimoine, agriculture, découverte de la nature et hébergement sur le plateau.

Les autorités locales étudient notamment le développement de l’écotourisme, des activités de découverte, du camping, du glamping, des séjours à la ferme et des expériences agricoles, ainsi que de formes de repos adaptées aux conditions locales. La conception de ces offres devra tenir compte des capacités de service des habitants et des infrastructures disponibles.

Placer les habitants et la protection de l’environnement au cœur du projet

Hoai Nhon Bac souhaite passer d’une exploitation essentiellement paysagère à un modèle dans lequel la population participe directement au développement touristique et en bénéficie. Les ménages pourraient proposer des hébergements, des produits agricoles, des repas, des visites guidées et des activités permettant de découvrir la culture et le quotidien de la région.

Selon Tran The Nguyen, le tourisme communautaire peut créer des emplois et augmenter les revenus des habitants tout en contribuant à préserver l’identité locale. Une participation plus active de la communauté favoriserait la continuité et la durabilité des activités touristiques.

Pour concrétiser cette ambition, les autorités devront améliorer progressivement les infrastructures essentielles, renforcer les compétences des professionnels de l’accueil et la qualité des services, et concevoir des offres adaptées à la demande. Elles devront également maîtriser la fréquentation afin de prévenir toute pression excessive sur les ressources naturelles.

La ligne directrice est clairement définie : « Développer La Vuong sans sacrifier La Vuong ». Le développement touristique devra donc aller de pair avec la protection des forêts, des paysages et de l’environnement, ainsi qu’avec la préservation des valeurs culturelles et des modes de vie locaux.

La localité ne privilégie pas un modèle fondé sur une forte concentration de constructions. Elle entend plutôt promouvoir des activités de découverte à une échelle maîtrisée, en limitant leur impact sur le paysage. Les investissements dans les infrastructures et les services devront respecter la capacité de l’environnement à supporter les aménagements et garantir la prise en compte des intérêts des habitants.

Pour transformer son potentiel en offres concrètes et en moyens de subsistance durables, La Vuong devra ainsi poursuivre l’amélioration de ses infrastructures, élaborer des produits distinctifs, rehausser la qualité des services et renforcer le rôle de la communauté. La préservation des forêts, des paysages et de l’environnement restera essentielle pour assurer un développement touristique durable du plateau. -VNA