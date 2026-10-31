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Le concours photographique "La fierté de nos frontières" récompense les regards sur la vie frontalière

L'édition 2026 a rassemblé près de 16 000 œuvres réalisées par 4 221 auteurs issus de 34 provinces et villes, soit une participation cinq fois supérieure à celle de la première édition. La diversité des participants, allant des photographes professionnels aux soldats, enseignants et étudiants, a permis d'offrir des regards authentiques et vivants sur la vie frontalière.

Des délégués à l'exposition nationale de photographie d’art "Fiers de nos frontières". Photo: VNA
Des délégués à l'exposition nationale de photographie d’art "Fiers de nos frontières". Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Dans la soirée du 30octobre, la cérémonie de remise des prix du 4e Concours et de l’Exposition nationale de photographie d’art "Fiers de nos frontières", s'est tenue dans la ville de Quang Ninh.

Lors de la cérémonie, Trinh Van Quyet, président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation, a souligné qu'une frontière paisible, stable et prospère constitue le premier rempart pour garantir le développement national dans la nouvelle ère.

Il a affirmé que la défense de la Patrie repose non seulement sur les armes des soldats, mais aussi sur le soutien solide de la population et la force culturelle. Selon lui, les œuvres présentées sont de véritables symboles de confiance, d'amour, de fierté et de responsabilité envers chaque parcelle du territoire sacré.

Afin d’amplifier la portée de cette initiative, Trinh Van Quyet a exhorté les autorités locales et les ministères et secteurs à organiser des expositions itinérantes dans les écoles et les unités militaires.

Il a également encouragé l’utilisation de ces images à des fins d’éducation des jeunes, l’organisation de résidences d’artistes dans les zones frontalières et la numérisation des œuvres dans un livre électronique multilingue, afin de faire rayonner l’image du pays à l’international.

L’objectif est de faire de ce concours une marque culturelle nationale et de constituer une banque de données photographiques de qualité sur les régions frontalières.Après quatre éditions, le concours a connu une croissance impressionnante tant en quantité qu'en qualité.

L'édition 2026 a rassemblé près de 16 000 œuvres réalisées par 4 221 auteurs issus de 34 provinces et villes, soit une participation cinq fois supérieure à celle de la première édition. La diversité des participants, allant des photographes professionnels aux soldats, enseignants et étudiants, a permis d'offrir des regards authentiques et vivants sur la vie frontalière.

À l’issue de la sélection, le comité d’organisation a décerné 21 prix dans les catégories "photographie unique" et "série de photos". Le premier prix de la catégorie "photographie unique" a été attribué à Trieu Van Lich pour une œuvre mettant en valeur la majesté des paysages frontaliers de Cao Bang. Le premier prix de la catégorie "série de photos" a été remis à Giang Son Dong, de Hai Phong, pour un travail poignant réalisé au cours de près de deux mois à Vi Xuyen, consacré à la recherche des restes des martyrs.

En outre, le comité d'organisation a également distribué quatre deuxième prix, cinq troisième prix et dix prix d’encouragement. Sept collectivités ont reçu les satisfecit de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation pour leurs contributions à l’organisation du concours. -VNA

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