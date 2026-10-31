La musique traditionnelle vietnamienne à l’honneur lors d’un concours national à Lam Dong

Lam Dong (VNA) – Le concours national 2026 de musique traditionnelle en solo et en ensemble (première session) s’est achevé le 30 octobre au soir, au Théâtre d’exposition et de la culture artistique de la province de Lam Dong. Cette manifestation a marqué les esprits des artistes, musiciens et amateurs de musique traditionnelle vietnamienne.

Lors de la cérémonie de clôture, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dong, a salué la préparation rigoureuse des établissements artistiques et des artistes, ainsi que leur professionnalisme et leur attachement aux instruments traditionnels.

Il a demandé au Département des arts du spectacle de poursuivre l’évaluation des résultats du concours et de formuler des propositions pour améliorer la qualité des compétitions et des festivals, tout en renforçant la détection et la formation de nouveaux talents. Il a également appelé les établissements et les artistes à développer leurs compétences et à faire preuve d'une plus grande responsabilité professionnelle dans la préservation et la valorisation du patrimoine musical traditionnel.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dong. Photo: VNA

Selon le jury, le concours a présenté une grande diversité musicale, reflétant la richesse des pratiques d’interprétation des instruments traditionnels au sein des troupes de théâtre musical, des ensembles de chant et de danse ainsi que des établissements de formation artistique professionnelle.

Plusieurs prestations ont particulièrement retenu l’attention par leur qualité d’exécution et leur ambition artistique. La participation, pour la première fois cette année, d’un établissement artistique privé a également élargi le cercle des participants. Le jury a notamment souligné la présence de jeunes artistes capables d’interpréter avec assurance et maîtrise des pièces musicales anciennes. Certains ont également composé et interprété leurs propres œuvres, témoignant ainsi de leur créativité et de leur volonté de renouveler le répertoire instrumental traditionnel.

À l’issue du concours, le comité d’organisation a décerné six premiers prix et douze deuxièmes prix dans les catégories solo et ensemble. L’Association des musiciens du Vietnam a également remis 14 distinctions à des unités, artistes et musiciens ayant réalisé des prestations de qualité.

Placée sous le thème "Sonorités vietnamiennes – Convergence et rayonnement", cette édition s’est déroulée du 24 au 30 octobre, réunissant 16 établissements et plus de 400 artistes et interprètes. Organisé conjointement par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Département des arts du spectacle et le Comité populaire de la province de Lam Dong, le concours a présenté plus de 50 œuvres et prestations couvrant différents genres : musique ancienne, airs de théâtre traditionnel, chants folkloriques ainsi que compositions réarrangées, adaptées ou nouvellement créées dans le style musical traditionnel.

Véritable rendez-vous professionnel, cette manifestation constitue un espace d’échange et de partage d’expériences entre artistes, musiciens et ensembles spécialisés. Elle contribue à préserver, promouvoir et faire connaître les valeurs de la musique folklorique et traditionnelle, tout en mettant en lumière les spécificités du patrimoine musical vietnamien. Elle s'inscrit également dans la mise en œuvre des orientations et des missions définies par la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne. -VNA