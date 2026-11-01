Culture-Sports

Thai Nguyên met à l’honneur sa théiculture et le potentiel touristique de Dai Phuc

Organisé le 31 octobre dans la commune de Dai Phuc, le programme artistique « Dai Phuc – Un lac dans les montagnes, du thé dans les nuages » a mis en valeur la culture du thé, les paysages locaux et les perspectives de développement du tourisme écologique, dans le cadre du Festival international du thé de Thai Nguyên 2026.

Le comité d’organisation remet les prix du concours des « mains d’or de la transformation du thé ». Photo: VNA
Le comité d’organisation remet les prix du concours des « mains d’or de la transformation du thé ». Photo: VNA

Thai Nguyen (VNA) – Un programme artistique intitulé « Dai Phuc – Un lac dans les montagnes, du thé dans les nuages » s’est tenu dans la soirée du 31 octobre dans la commune de Dai Phuc, province de Thai Nguyên, dans le cadre des activités organisées en marge du Festival international du thé de Thai Nguyên 2026.

L’événement visait à promouvoir les atouts de la région productrice de thé, à rendre hommage aux professionnels de cette filière et à faire découvrir aux habitants et aux visiteurs les paysages et la culture locale.

Le programme a proposé plusieurs spectacles de chant et de danse mêlant sonorités traditionnelles et modernes, mettant à l’honneur la beauté du territoire, de ses habitants, de la culture du thé et des paysages lacustres. La soirée s’est achevée par un feu d’artifice, dans une ambiance festive et chaleureuse.

L’un des temps forts de l’événement a été une démonstration artistique de préparation du thé, destinée à faire découvrir la finesse de l’art de la dégustation et les traditions de Thai Nguyên. Des artisans et des producteurs ont présenté leur savoir-faire à travers les différentes étapes, de la sélection des feuilles et du rinçage de la théière à la libération des arômes, au service et à la dégustation.

À cette occasion, le comité d’organisation a également remis les prix du concours des « mains d’or de la transformation du thé ». Cette compétition a permis de distinguer les artisans possédant un savoir-faire, une expérience et un attachement particulier à leur métier, tout en encourageant les établissements de production à moderniser leurs techniques et à améliorer la qualité de leurs produits.

Une vente aux enchères de thés primés lors du concours a également suscité l’intérêt des participants et des visiteurs. Cette activité contribue à valoriser les produits d’exception, à promouvoir la marque de thé de Dai Phuc et à renforcer les liens entre les producteurs, les clients et les partenaires commerciaux.

D’autres activités ont été organisées dans le cadre de l’événement, notamment une dégustation de thé au coucher du soleil sur le thème « L’essence de la culture du thé », une expérience intitulée « Déguster le thé dans les nuages » ainsi que le tournoi de golf « Thai Nguyên verte ». L’association de la dégustation du thé avec les activités sportives et le tourisme de détente au golf de Tan Thai offre une nouvelle approche de la culture du thé, en reliant ce produit agricole emblématique aux paysages naturels et aux services touristiques.

Selon Dang Cuong Quyet, président du Comité populaire de la commune de Dai Phuc, la localité dispose de nombreux atouts pour développer l’agriculture, notamment la culture du thé, ainsi que le tourisme écologique autour du lac Nui Côc.

Pour la période 2025-2030, Dai Phuc entend conjuguer le développement agricole avec celui du tourisme et des services afin d’accroître la valeur de la filière du thé. La commune ambitionne de devenir un quartier urbain avant 2030 et un centre touristique de la province de Thai Nguyên.

Dans cette perspective, elle prévoit d’améliorer la qualité des zones de production, d’encourager les pratiques agricoles sûres et biologiques, de renforcer l’application des sciences et des techniques, de moderniser les procédés de transformation, de développer les marques commerciales et d’élargir les débouchés.

La commune entend également renforcer les liens entre les coopératives et les établissements producteurs de thé et les activités de tourisme expérientiel, tout en valorisant les paysages du lac Nui Côc, afin de faire progressivement de Dai Phuc une destination de tourisme vert.

À travers ce programme, la commune souhaite faire connaître plus largement ses plantations de thé, ses produits emblématiques et son potentiel touristique. L'événement doit aussi offrir aux coopératives, aux entreprises et aux producteurs des possibilités de promotion, de mise en réseau et d'élargissement des marchés, contribuant ainsi à associer agriculture et tourisme expérientiel, à accroître la valeur du thé et à créer de nouveaux moyens de subsistance pour la population locale.

Placé sous le thème « Thai Nguyên – La première région du thé de renom », le Festival international du thé de Thai Nguyên 2026 se déroule du 30 octobre au 7 novembre dans cette province.

Située dans la haute et moyenne région du Nord du Vietnam, Thai Nguyên possède un riche patrimoine historique et culturel. La province est notamment réputée pour ses plantations de thé et la diversité culturelle de ses communautés.

Profondément ancrée dans les modes de vie locaux, la culture du thé constitue à la fois une source de revenus, l’expression d’un savoir-faire traditionnel et un symbole de raffinement et d’hospitalité. Elle contribue ainsi à renforcer l’attrait du tourisme expérientiel dans la région.-VNA

source
#Nông nghiệp #Dai Phuc #Thai Nguyên #thé #Festival international du thé de Thai Nguyên
Suivez VietnamPlus

Nouvelle ruralité

Économie privée

Intégration internationale

La culture éclaire la voie

Vietnam - Nouvelle ère

Vietnam du bonheur

Sur le même sujet

Le festival de démonstration et d'introduction de la cuisine du thé réunit plus de 30 artisans, cuisiniers et restaurants venus de nombreuses villes et provinces du pays. Photo: VNA

Festival international du thé de Thai Nguyen 2026 : Intégrer les feuilles de thé dans la création culinaire

Le point culminant de ce rendez-vous a été la préparation et la présentation de 30 plats utilisant des produits issus des théiers de Thai Nguyen. De nombreux plats avec des combinaisons créatives ont vu le jour grâce au talent des chefs, telles que le veau rôti au thé vert, l'anguille roulée au thé vert, le thon fumé au thé vert ou la salade de crevettes aux feuilles de thé.

Colline de thé de Cau Da, dans la commune de La Bang, province de Thai Nguyen. Photo : VNA

Thai Nguyen, terre d’excellence du thé vietnamien

Réputée pour la qualité de son thé, Thai Nguyen compte parmi les grandes terres de thé du Vietnam. La province lui consacre plus de 22.000 hectares, répartis dans la plupart de ses communes et quartiers. Entre paysages verdoyants et savoir-faire transmis de génération en génération, Thai Nguyen offre aux visiteurs une belle immersion dans la culture du thé et ses saveurs typiques.

Voir plus

Des délégués à l'exposition nationale de photographie d’art "Fiers de nos frontières". Photo: VNA

Le concours photographique "La fierté de nos frontières" récompense les regards sur la vie frontalière

L'édition 2026 a rassemblé près de 16 000 œuvres réalisées par 4 221 auteurs issus de 34 provinces et villes, soit une participation cinq fois supérieure à celle de la première édition. La diversité des participants, allant des photographes professionnels aux soldats, enseignants et étudiants, a permis d'offrir des regards authentiques et vivants sur la vie frontalière.

Le président du Comité populaire de la province de Thai Nguyen, Nguyen The Manh, s'entretient avec les conjoints des ambassadeurs et des chefs de représentations étrangères au Vietnam à bord du train du patrimoine Hanoï-Thai Nguyen. Photo : VNA

Inauguration du train patrimonial Hanoï - Thai Nguyen

Une immersion ferroviaire inédite au cœur des traditions : la province de Thai Nguyen (Nord) a inauguré, le 30 octobre, le train patrimonial Hanoï - Thai Nguyen. À cette occasion, une délégation de conjoints d’ambassadeurs, de chefs de missions diplomatiques étrangères au Vietnam et de nombreux touristes ont embarqué pour ce voyage d'exception, célébrant conjointement le 195e anniversaire de la création de la province (4 novembre 1831 - 2026) et le lancement du Festival international du thé 2026.

Des groupes villageois de percussionnistes et de joueurs de gongs participent au festival culturel des minorités ethniques de la province de Gia Lai. Photo : VNA

Gia Lai vibre au rythme des gongs et des fleurs

Du 30 octobre au 8 novembre, Gia Lai célèbre les traditions culturelles locales et la saison des fleurs de tournesol mexicain à travers une série d’activités autour du volcan Chu Dang Ya.

Artistes se produisant au concert "Four Seasons with Love". Photo : VNA

L’Opéra royal de Versailles fait voyager Hanoï au rythme des quatre saisons

Une immersion envoûtante au cœur du Baroque européen : le 29 octobre au soir, les virtuoses de l’Opéra royal de Versailles ont illuminé la scène du Théâtre Ho Guom avec le concert "Four Seasons with Love". À travers une fresque musicale vibrante dédiée aux cycles de la nature et aux élans du cœur, l'illustre formation française a offert au public hanoïen un voyage poétique d'une grande finesse.

Le Vietnamien Nguyên Thành Duy s'offre deux records du monde jeunesse chez les moins de 65 kg lors des Championnats du monde de l'IWF à Ningbo 2026. Photo : IWF

Le jeune haltérophile Nguyên Thành Duy pulvérise deux records du monde

Le jeune prodige Nguyên Thành Duy a marqué les esprits en s’offrant deux records du monde jeunesse dans la catégorie des 65 kg sur les plateaux des Championnats du monde de l’IWF. Une performance majuscule qui l’installe d’ores et déjà comme un sérieux prétendant sur la route des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

La baie de Ha Long s’apprête à devenir le théâtre d'un impressionnant ballet nautique. Pour l'occasion, 12 équipes et 48 skippers s'y rassemblent, fédérant autour d'une même passion les loups de mer de la première heure comme les simples curieux. Photo : halongport.vn

Le premier Festival de la voile s’empare de Ha Long

Prévue du 15 au 19 décembre 2026 au large de l’île de Tuân Châu, dans la province de Quang Ninh, la première édition du Festival de la voile de Ha Long marquera le tout premier événement international de voile organisé sur la célèbre baie.

Les concerts de Big Bang ont rassemblé plus de 80.000 spectateurs en deux soirées au stade de My Dinh. Photo kenh14.vn

À Hanoi, les fans laissent Big Bang sans voix en concert

Le trio sud-coréen a rassemblé des dizaines de milliers de fans au stade Mỹ Đình lors de deux concerts exceptionnels, les 24 et 25 octobre, dans le cadre de sa tournée mondiale BIGBANG 2026–2027 World Tour (XX: COSMOS) célébrant le 20e anniversaire de ses débuts.

A la découverte des traditions de l’Aïd al-Fitr chez les Cham musulmans d’An Giang

A la découverte des traditions de l’Aïd al-Fitr chez les Cham musulmans d’An Giang

À l’issue du mois de ramadan, les Cham musulmans de la province d’An Giang célèbrent l’Aïd al-Fitr, appelé Raya Aidil Fitri, dans une atmosphère de joie et de retrouvailles familiales. Moment fort de la vie spirituelle de la communauté, cette fête est l’occasion de témoigner son affection, de se pardonner mutuellement et de partager avec autrui. Le matin du 25 octobre, au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, dans la commune de Doai Phuong, à Hanoï, les visiteurs ont pu découvrir les traditions de l’Aïd al-Fitr propres à la communauté cham musulmane d’An Giang. À travers la reconstitution des rites, des coutumes et des pratiques religieuses, ainsi que la mise en valeur de ses expressions culturelles, cette manifestation a permis de faire découvrir un patrimoine vivant, transmis et préservé de génération en génération.