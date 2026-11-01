Thai Nguyên met à l’honneur sa théiculture et le potentiel touristique de Dai Phuc

Thai Nguyen (VNA) – Un programme artistique intitulé « Dai Phuc – Un lac dans les montagnes, du thé dans les nuages » s’est tenu dans la soirée du 31 octobre dans la commune de Dai Phuc, province de Thai Nguyên, dans le cadre des activités organisées en marge du Festival international du thé de Thai Nguyên 2026.

L’événement visait à promouvoir les atouts de la région productrice de thé, à rendre hommage aux professionnels de cette filière et à faire découvrir aux habitants et aux visiteurs les paysages et la culture locale.

Le programme a proposé plusieurs spectacles de chant et de danse mêlant sonorités traditionnelles et modernes, mettant à l’honneur la beauté du territoire, de ses habitants, de la culture du thé et des paysages lacustres. La soirée s’est achevée par un feu d’artifice, dans une ambiance festive et chaleureuse.

L’un des temps forts de l’événement a été une démonstration artistique de préparation du thé, destinée à faire découvrir la finesse de l’art de la dégustation et les traditions de Thai Nguyên. Des artisans et des producteurs ont présenté leur savoir-faire à travers les différentes étapes, de la sélection des feuilles et du rinçage de la théière à la libération des arômes, au service et à la dégustation.

À cette occasion, le comité d’organisation a également remis les prix du concours des « mains d’or de la transformation du thé ». Cette compétition a permis de distinguer les artisans possédant un savoir-faire, une expérience et un attachement particulier à leur métier, tout en encourageant les établissements de production à moderniser leurs techniques et à améliorer la qualité de leurs produits.

Une vente aux enchères de thés primés lors du concours a également suscité l’intérêt des participants et des visiteurs. Cette activité contribue à valoriser les produits d’exception, à promouvoir la marque de thé de Dai Phuc et à renforcer les liens entre les producteurs, les clients et les partenaires commerciaux.

D’autres activités ont été organisées dans le cadre de l’événement, notamment une dégustation de thé au coucher du soleil sur le thème « L’essence de la culture du thé », une expérience intitulée « Déguster le thé dans les nuages » ainsi que le tournoi de golf « Thai Nguyên verte ». L’association de la dégustation du thé avec les activités sportives et le tourisme de détente au golf de Tan Thai offre une nouvelle approche de la culture du thé, en reliant ce produit agricole emblématique aux paysages naturels et aux services touristiques.

Selon Dang Cuong Quyet, président du Comité populaire de la commune de Dai Phuc, la localité dispose de nombreux atouts pour développer l’agriculture, notamment la culture du thé, ainsi que le tourisme écologique autour du lac Nui Côc.

Pour la période 2025-2030, Dai Phuc entend conjuguer le développement agricole avec celui du tourisme et des services afin d’accroître la valeur de la filière du thé. La commune ambitionne de devenir un quartier urbain avant 2030 et un centre touristique de la province de Thai Nguyên.

Dans cette perspective, elle prévoit d’améliorer la qualité des zones de production, d’encourager les pratiques agricoles sûres et biologiques, de renforcer l’application des sciences et des techniques, de moderniser les procédés de transformation, de développer les marques commerciales et d’élargir les débouchés.

La commune entend également renforcer les liens entre les coopératives et les établissements producteurs de thé et les activités de tourisme expérientiel, tout en valorisant les paysages du lac Nui Côc, afin de faire progressivement de Dai Phuc une destination de tourisme vert.

À travers ce programme, la commune souhaite faire connaître plus largement ses plantations de thé, ses produits emblématiques et son potentiel touristique. L'événement doit aussi offrir aux coopératives, aux entreprises et aux producteurs des possibilités de promotion, de mise en réseau et d'élargissement des marchés, contribuant ainsi à associer agriculture et tourisme expérientiel, à accroître la valeur du thé et à créer de nouveaux moyens de subsistance pour la population locale.

Placé sous le thème « Thai Nguyên – La première région du thé de renom », le Festival international du thé de Thai Nguyên 2026 se déroule du 30 octobre au 7 novembre dans cette province.

Située dans la haute et moyenne région du Nord du Vietnam, Thai Nguyên possède un riche patrimoine historique et culturel. La province est notamment réputée pour ses plantations de thé et la diversité culturelle de ses communautés.

Profondément ancrée dans les modes de vie locaux, la culture du thé constitue à la fois une source de revenus, l’expression d’un savoir-faire traditionnel et un symbole de raffinement et d’hospitalité. Elle contribue ainsi à renforcer l’attrait du tourisme expérientiel dans la région.-VNA